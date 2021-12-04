Полтора месяца назад Мешков не зафиксировал фол на Ахметове, а сегодня он удалил Соболева и не назначил пенальти. Что происходит?
На 30-й минуте матча 17-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» — «Ахмат» Александр Соболев «через мяч» ударил прямой ногой Игоря Коновалова и спустя некоторое время за этот фол был удален с поля.
Арбитр Виталий Мешков поначалу не показал спартаковцу красную карточку, но в его действия вмешались видеоассистенты Иван Сиденков и Николай Богач. После этого судья сам посмотрел видеозапись и решил применить дисциплинарную санкцию.
Интересно, что 23 октября в схожем эпизоде в матче 12-го тура ЦСКА — «Крылья Советов» Мешков не зафиксировал фол и не назначил 11-метровый удар в ворота гостей после падения в их штрафной площади Ильзата Ахметова. В том моменте Глен Бейл сначала сыграл в мяч правой ногой и почти сразу ударил ей же соперника в область голени левой ноги.
Мешков находился в хорошей позиции, жестом показал, что все нормально, и продолжил игру.
Более того, если Мешков посчитал действия Соболева фолом, тогда почему он сегодня не назначил на 14-й минуте 11-метровый удар в ворота «Спартака». В том момент Самюэль Жиго тоже сначала сыграл в мяч, выбив его из штрафной площади, а через мгновение защитник наступил на голеностоп Евгению Харину.
Какое же из решений одного и того же судьи считать правильным? На какое из них ориентироваться в дальнейшем?!
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