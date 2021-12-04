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Судейство

Полтора месяца назад Мешков не зафиксировал фол на Ахметове, а сегодня он удалил Соболева и не назначил пенальти. Что происходит?

17:52
«Спартак» — «Ахмат». «Спартак» — «Ахмат». «Спартак» — «Ахмат». «Спартак» — «Ахмат». ЦСКА — «Крылья Советов». ЦСКА — «Крылья Советов». ЦСКА — «Крылья Советов».
«Спартак» — «Ахмат».
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На 30-й минуте матча 17-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» — «Ахмат» Александр Соболев «через мяч» ударил прямой ногой Игоря Коновалова и спустя некоторое время за этот фол был удален с поля.

"Спартак" - "Ахмат".
«Спартак» — «Ахмат».

Арбитр Виталий Мешков поначалу не показал спартаковцу красную карточку, но в его действия вмешались видеоассистенты Иван Сиденков и Николай Богач. После этого судья сам посмотрел видеозапись и решил применить дисциплинарную санкцию.

"Спартак" - "Ахмат".
«Спартак» — «Ахмат».
"Спартак" - "Ахмат".
«Спартак» — «Ахмат».

Интересно, что 23 октября в схожем эпизоде в матче 12-го тура ЦСКА — «Крылья Советов» Мешков не зафиксировал фол и не назначил 11-метровый удар в ворота гостей после падения в их штрафной площади Ильзата Ахметова. В том моменте Глен Бейл сначала сыграл в мяч правой ногой и почти сразу ударил ей же соперника в область голени левой ноги.

Мешков находился в хорошей позиции, жестом показал, что все нормально, и продолжил игру.

ЦСКА - "Крылья Советов".
ЦСКА — «Крылья Советов».
ЦСКА - "Крылья Советов".
ЦСКА — «Крылья Советов».
ЦСКА - "Крылья Советов".
ЦСКА — «Крылья Советов».

Более того, если Мешков посчитал действия Соболева фолом, тогда почему он сегодня не назначил на 14-й минуте 11-метровый удар в ворота «Спартака». В том момент Самюэль Жиго тоже сначала сыграл в мяч, выбив его из штрафной площади, а через мгновение защитник наступил на голеностоп Евгению Харину.

Какое же из решений одного и того же судьи считать правильным? На какое из них ориентироваться в дальнейшем?!

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 1
Ахмат 1
2-й тайм

П1

22%

2.02

Ф1 (0)

20%

1.45

X2

15%

1.85
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Краснодар

Обе забьют - да

25%

1.68

1X

23%

1.52

ИТБ2 (1.0)

18%

1.54
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 2
Ростов 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 3.0

18%

1.74

Ф1 (-1.5)

16%

1.78

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Александр Бобров все материалы автора

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