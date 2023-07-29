«Спартак» обыграет «Балтику», а «Зенит» может потерять очки в Ростове-на-Дону. Прогнозы на 2-й тур РПЛ
«Крылья Советов» — «Динамо»
Александр Мостовой — 1:2. «Динамо» начало с Личкой с двух поражений, хотя все кричали о другом. Третье поражение подряд — это будет слишком. И по составу московский клуб сильнее.
Зухра Уразбахтина — 1:2. Думаю, что «Динамо» точно не проиграет. В принципе команда посильнее. Да и надо исправляться после первого тура.
«Урал» — «Пари НН»
Александр Мостовой — 2:1. «Урал» начал сезон с победы над ЦСКА, играет он снова дома. Хотя трудно выделить какую-то из двух команд.
Зухра Уразбахтина — 0:0. Должно быть много борьбы. И мало голов.
«Ростов» — «Зенит»
Александр Мостовой — 1:2. «Зенит» отличается от других команд тем, что у него сидят 15 футболистов на скамейке, которые хотят играть. Поэтому они могут победить «Ростов» без Малкома и Вендела.
Зухра Уразбахтина — 1:1. «Зенит» с Малкомом и без — две разные команды. И с ним-то в Ростове-на-Дону было бы тяжело. А уж без него против сильно мотивированного соперника... Не проиграть бы.
«Рубин» — «Оренбург»
Александр Мостовой — 2:2. «Оренбург» проиграл с крупным счетом ЦСКА, нужно как-то реабилитироваться. Но и «Рубин» показал себя хорошо в матче с «Локомотивом».
Зухра Уразбахтина — 1:3. Пока у «Оренбурга» 2:3 от «Спартака» и 0:6 от ЦСКА. А команда явно играющая. И эти результаты не отражают ее возможностей.
«Факел» — «Локомотив»
Александр Мостовой — 1:2. Ставлю на атакующее мастерство «Локомотива» и вообще на мастерство всех игроков.
Зухра Уразбахтина — 1:4. «Локомотив» разгонится. Ничья в первом матче с «Рубином» — не показатель. Есть кому забивать, и есть игра.
«Краснодар» — «Сочи»
Александр Мостовой — 2:1. «Сочи» вроде бы неплохо начал — две победы, но и «Краснодар» отлично провел игру против «Динамо».
Зухра Уразбахтина — 2:0. Важный матч. Много будет эмоций. Но победить должны те, кто сейчас лучше в футбол играет и у кого состав посильнее.
«Ахмат» — ЦСКА
Александр Мостовой — 1:2. ЦСКА с короткой скамейкой вот что сделал с «Оренбургом» — 6:0. У «Ахмата» пока не вяжется игра, кураж прошел.
Зухра Уразбахтина — 1:1. Всегда по 6:0 побеждать не получится. ЦСКА не так хорош. «Ахмату» же дома лучше больше не проигрывать.
«Спартак» — «Балтика»
Александр Мостовой — 2:1. Игнашевичу не удастся остановить «Спартак» в первом матче против него в качестве тренера. У красно-белых хороший состав.
Зухра Уразбахтина — 4:2. «Спартак» как во дворе комплектуется, все кто умеет играть — вперед. Даже защитники лучше атакуют, чем обороняются.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
2
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
3
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Спартак
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
5
|Ростов
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
6
|Урал
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
7
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
9
|Рубин
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
10
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
11
|ЦСКА
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
12
|Ахмат
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
13
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Динамо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Балтика
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|29.07
|15:00
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|29.07
|17:30
|
Урал – Пари НН
|- : -
|29.07
|20:00
|
Ростов – Зенит
|- : -
|30.07
|15:00
|
Рубин – Оренбург
|- : -
|30.07
|17:30
|
Факел – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Краснодар – Сочи
|- : -
|30.07
|20:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|31.07
|19:30
|
Спартак – Балтика
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|2
|
|
Тимур Аюпов
Урал
|1
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Хызыр Аппаев
Факел
|1
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|0
|1