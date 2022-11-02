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Сегодня, 18:00

Пиняеву — 18, он разрывает РПЛ. Зимой за вундеркинда развернется борьба

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Сергей Пиняев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Сергей Пиняев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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У полузащитника «Крыльев» отступные около 3,5 миллиона евро.

Сегодня Сергею Пиняеву исполнилось 18 лет. Кто-то в таком возрасте только мечтает закрепиться в молодежном составе, а полузащитник «Крыльев» уже давно сверкает. Две стажировки в «МЮ» еще от школы «Чертаново», в 15 лет играл и забивал в ФНЛ, в 16 дебютировал в РПЛ, а в 17 стал твердым игроком стартового состава «Крыльев».

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Наблюдать сейчас за игрой Пиняева — одно удовольствие, неудивительно, что он уже не раз получал приз лучшему игроку матча. Техничный, юркий, нацеленный на обыгрыш, обострение и удар. В последней встрече с «Нижним» у 17-летнего на тот момент полузащитника какие-то космические показатели — 22 обводки, из которых 14 удачные. Эксперты утверждают, что такие показатели бывают раз в пятилетку.

А ведь совсем недавно у Пиняева случился пневмоторакс. Но после болезни Сергей вернулся еще сильнее. Возможно, эти события даже связаны. «Я не могу сравнивать себя с Сергеем Пиняевым прошлого года. Скажу, что после травмы сильно поменялось мировоззрение, стал больше ценить некоторые вещи, трепетнее относиться к мелочам: тренировкам, дополнительным занятиям, питанию, режиму. Во многом из-за этого оперативно набрал хорошую форму. В целом, наверное, я повзрослел за этот год. На пользу пошло, что провел много матчей в РПЛ, прибавил в скорости. Это принесло свои плоды», — приводит слова Пиняева Metaratings.ru.

Сергей Пиняев. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Сергей Пиняев.
Федор Успенский, Фото «СЭ»

Уже сейчас понятно, что совсем скоро за парня развернется борьба на трансферном рынке. Такие таланты рождаются крайне редко, чтобы топ-клубы не начали охоту. «СЭ» уже сообщал о встрече представителей футболиста и «Локомотива». Но это точно не единственный претендент.

И тут самое главное для Пиняева и его агента Павла Андреева — сделать правильный выбор. Можно ведь перейти в чемпионскую команду, но в конкуренции с Малкомом и Клаудиньо крепко сесть на скамейку запасных, как Зелимхан Бакаев. Да и в «Динамо», скажем, на флангах есть Нгамале, Лесовой, Грулев, Макаров и Гладышев. Или можно отправиться в «Локомотив» в период турбулентности, когда развиться индивидуальностям в атмосфере хаоса крайне сложно. Пиняев, кстати, мог стать железнодорожником летом 2021 года, но тогда самородок сделал выбор в пользу самарцев. Сейчас это видится грамотным решением.

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А подойдет ли дриблеру силовой футбол ЦСКА? Или, может, вообще есть смысл перебраться в зарубежный клуб? Предложение «Челси» для Захаряна показывает, что западный рынок для россиян не закрыт. Спортивный директор «Крыльев» Сергей Корниленко отмечал, что в Европе интерес к Пиняеву есть. Но готов ли игрок уже сегодня к конкуренции в топ-клубе? А если заинтересуется команда второго-третьего эшелона, то потянет ли она отступные вундеркинда, которые, по имеющимся сведениям, составляют около 3,5 миллиона евро? Хотя не исключен и вариант с арендой для развития.

Возможно, самым разумным в данной ситуации было бы остаться пока в «Крыльях». Где есть доверие тренера, который отлично знает Пиняева еще по «Чертанову», где команда играет в комбинационный футбол, а также имеется полное взаимопонимание с партнерами. И уже летом, заматерев, принимать сложное решение. Одно из ключевых в карьере.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
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3
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4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
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