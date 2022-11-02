Пиняеву — 18, он разрывает РПЛ. Зимой за вундеркинда развернется борьба
Сегодня Сергею Пиняеву исполнилось 18 лет. Кто-то в таком возрасте только мечтает закрепиться в молодежном составе, а полузащитник «Крыльев» уже давно сверкает. Две стажировки в «МЮ» еще от школы «Чертаново», в 15 лет играл и забивал в ФНЛ, в 16 дебютировал в РПЛ, а в 17 стал твердым игроком стартового состава «Крыльев».
Наблюдать сейчас за игрой Пиняева — одно удовольствие, неудивительно, что он уже не раз получал приз лучшему игроку матча. Техничный, юркий, нацеленный на обыгрыш, обострение и удар. В последней встрече с «Нижним» у 17-летнего на тот момент полузащитника какие-то космические показатели — 22 обводки, из которых 14 удачные. Эксперты утверждают, что такие показатели бывают раз в пятилетку.
А ведь совсем недавно у Пиняева случился пневмоторакс. Но после болезни Сергей вернулся еще сильнее. Возможно, эти события даже связаны. «Я не могу сравнивать себя с Сергеем Пиняевым прошлого года. Скажу, что после травмы сильно поменялось мировоззрение, стал больше ценить некоторые вещи, трепетнее относиться к мелочам: тренировкам, дополнительным занятиям, питанию, режиму. Во многом из-за этого оперативно набрал хорошую форму. В целом, наверное, я повзрослел за этот год. На пользу пошло, что провел много матчей в РПЛ, прибавил в скорости. Это принесло свои плоды», — приводит слова Пиняева Metaratings.ru.
Уже сейчас понятно, что совсем скоро за парня развернется борьба на трансферном рынке. Такие таланты рождаются крайне редко, чтобы топ-клубы не начали охоту. «СЭ» уже сообщал о встрече представителей футболиста и «Локомотива». Но это точно не единственный претендент.
И тут самое главное для Пиняева и его агента Павла Андреева — сделать правильный выбор. Можно ведь перейти в чемпионскую команду, но в конкуренции с Малкомом и Клаудиньо крепко сесть на скамейку запасных, как Зелимхан Бакаев. Да и в «Динамо», скажем, на флангах есть Нгамале, Лесовой, Грулев, Макаров и Гладышев. Или можно отправиться в «Локомотив» в период турбулентности, когда развиться индивидуальностям в атмосфере хаоса крайне сложно. Пиняев, кстати, мог стать железнодорожником летом 2021 года, но тогда самородок сделал выбор в пользу самарцев. Сейчас это видится грамотным решением.
А подойдет ли дриблеру силовой футбол ЦСКА? Или, может, вообще есть смысл перебраться в зарубежный клуб? Предложение «Челси» для Захаряна показывает, что западный рынок для россиян не закрыт. Спортивный директор «Крыльев» Сергей Корниленко отмечал, что в Европе интерес к Пиняеву есть. Но готов ли игрок уже сегодня к конкуренции в топ-клубе? А если заинтересуется команда второго-третьего эшелона, то потянет ли она отступные вундеркинда, которые, по имеющимся сведениям, составляют около 3,5 миллиона евро? Хотя не исключен и вариант с арендой для развития.
Возможно, самым разумным в данной ситуации было бы остаться пока в «Крыльях». Где есть доверие тренера, который отлично знает Пиняева еще по «Чертанову», где команда играет в комбинационный футбол, а также имеется полное взаимопонимание с партнерами. И уже летом, заматерев, принимать сложное решение. Одно из ключевых в карьере.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|15
|12
|3
|0
|44-5
|39
|
2
|Спартак
|15
|10
|2
|3
|37-16
|32
|
3
|ЦСКА
|15
|8
|5
|2
|29-15
|29
|
4
|Ростов
|15
|8
|5
|2
|27-21
|29
|
5
|Динамо
|15
|7
|5
|3
|30-18
|26
|
6
|Краснодар
|15
|7
|3
|5
|27-21
|24
|
7
|Ахмат
|15
|7
|2
|6
|23-23
|23
|
8
|Оренбург
|15
|7
|1
|7
|28-34
|22
|
9
|Сочи
|15
|6
|3
|6
|24-31
|21
|
10
|Урал
|15
|5
|2
|8
|17-26
|17
|
11
|Кр. Советов
|15
|4
|5
|6
|17-22
|17
|
12
|Н. Новгород
|15
|3
|4
|8
|18-27
|13
|
13
|Факел
|15
|1
|9
|5
|18-28
|12
|
14
|Локомотив
|15
|3
|3
|9
|17-30
|12
|
15
|Химки
|15
|2
|3
|10
|14-34
|9
|
16
|Торпедо
|15
|1
|3
|11
|7-26
|6
|4.11
|19:00
|
Химки – Оренбург
|- : -
|5.11
|14:00
|
Сочи – Спартак
|- : -
|5.11
|16:30
|
Зенит – Ахмат
|- : -
|5.11
|16:30
|
Факел – Краснодар
|- : -
|5.11
|19:00
|
ЦСКА – Н. Новгород
|- : -
|6.11
|14:00
|
Урал – Локомотив
|- : -
|6.11
|16:30
|
Торпедо – Кр. Советов
|- : -
|6.11
|19:00
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|12
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|14
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Артем Мещанинов
Сочи
|12
|1
|2