Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:00

Психоз Гогниева: сорвался на комментатора, заменил Глушакова с матом и удалился в перерыве

Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Новости
Спартак Гогниев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Спартак Гогниев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
1/2
Гол Садыгова отметил на трибуне.

Ужасные результаты, ошибки футболистов и игра команды окончательно довели тренера «Химок» Спартака Гогниева.

Россия. Премьер-лига. 15-й тур
29 окт, 14:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
6:1
Химки

В матче с «Динамо», который закончился поражением гостей 1:6, тренер эмоционировал на всех — игроков, журналистов и судей.

Сначала досталось капитану «Химок» Денису Глушакову: Гогниев заменил его уже на 35-й минуте. Хавбек сразу отправился в раздевалку под крики Гогниева: «Домой, #####! Домой, #####!».

Комментатор Сергей Дурасов по ходу эфира рассказал, что перед заменой тренер трижды показал игроку, чтобы тот сразу направлялся именно в раздевалку.

В перерыве при счете 3:0 в пользу «Динамо» Гогниев удалился после споров с арбитрами: встречу обслуживала бригада рефери Яна Бобровского. Он показал тренеру первую желтую на 17-й минуте, а вторую — у выхода с поля после первого тайма, когда Гогниев высказывал недовольство в характерной манере.

Досталось и комментатору встречи Дурасову, который работал у бровки. В подтрибунке Гогниев возмутился качеством его вопросов во время предматчевого интервью.

— На интервью тебя кто просил такие вопросы задавать? Кто-то попросил? Скажи, — спросил Гогниев.

— Никогда такого не было, — ответил Дурасов.

— Да #####, сто процентов, #####! ##### какую-то говорите, ###! — вспылил Гогниев.

Во флеш-интервью Дурасов спросил у Гогниева о его словах, что «результат не показатель моей работы» после 0:5 от «Спартака», а также затронул тему перестановок в защите и основного вратаря команды. Вполне рядовые вопросы почему-то вывели тренера из себя.

Второй тайм он досматривал на трибуне и снова не скрывал эмоций. Звонил, вероятно, на скамейку ассистентам, яростно что-то крича в трубку.

Федор Смолов (в&nbsp;центре). «Динамо» похоронило «Химки», а Гогниев устроил шоу-скандал. Ждем возвращения Юрана?

А когда «Химки», горевшие 0:6, реализовали пенальти на последней минуте встречи (это сделал сын инвестора «Химок» Илья Садыгов), Гогниев активно радовался, ударил по креслу и кричал так, словно гол имел для него важное значение.

— Почему такая реакция на наш единственный гол? Потому что мы гол забили.

— И без разницы на счет?

— Конечно! — заявил Гогниев после матча журналистам.

При этом картина у «Химкок» удручающая: 15 матчей без побед, 15-е место в таблице, в четырех последних матчах команда пропустила 12 мячей и забила лишь один гол. Гогниев за время работы в клубе набрал лишь два очка.

Но тренер, судя по всему, не собирается уходить: «Капитан с корабля последним должен уходить. Если руководители так решат, то я готов в любой момент. Я знаю, что есть проблемы, над которыми надо работать. И я знаю, как над ними работать», — заявил он на пресс-конференции.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
ЦСКА

П2

29%

1.82

ТБ 2.5

26%

1.73

15%

2.05
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Валенсия
Барселона

ТБ 3.5

26%

2.50

Ф2(-1.5)

20%

2.48

обе забьют - нет

14%

2.17
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

обе забьют - да

30%

1.80

Ф2(-1.5)

22%

2.14

ТБ 3

17%

2.00
Спартак Гогниев
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Химки
22
8
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Головин — это катастрофа!» Что пишут во Франции про российского футболиста
Загитова легла под капельницу. Может ли это быть допинговым нарушением?
Минобороны заявило о террористической атаке Киева на корабли Черноморского флота
В Совфеде допустили возмещение ущерба от Лондона за теракты на СП
В Волгограде пятилетний ребенок умер после отравления арбузом
Как работает один из главных калибров ракетных войск 152-мм гаубица «Мста-С»: фотогалерея «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 15-й тур: «Локомотив» — ЦСКА, «Краснодар» — «Зенит» и другие матчи
Добровинский считает, что потенциал Захаряна намного больше того, что он показывает
Снимешь трусы с Сазонова — заработаешь пенальти. В ворота «Динамо» назначен необычный 11-метровый
Форвард «Химок» Садыгов ответил на вопрос о неудачных результатах команды
«Динамо» — «Химки»: видеообзор матча 15-го РПЛ
Рианчо о Глушакове: «Он показал неуважение к клубу, болельщикам и тренеру»
Йоканович — о турнирном положении «Динамо»: «Давайте посмотрим, что будет в мае»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Динамо» похоронило «Химки», а Гогниев устроил шоу-скандал. Ждем возвращения Юрана?

Снимешь трусы с Сазонова — заработаешь пенальти. В ворота «Динамо» назначен необычный 11-метровый
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 11 3 0 43-5 36
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
4
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
5
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
6
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
7
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
28.10 17:00
Оренбург – Факел
 4 : 1
29.10 14:00
Динамо – Химки
 6 : 1
29.10 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
29.10 19:00
Локомотив – ЦСКА
 - : -
30.10 14:00
Кр. Советов – Н. Новгород
 - : -
30.10 14:00
Сочи – Урал
 - : -
30.10 16:30
Спартак – Торпедо
 - : -
30.10 19:30
Краснодар – Зенит
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 13 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

Артем Мещанинов

Сочи

 12 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости