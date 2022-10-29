Психоз Гогниева: сорвался на комментатора, заменил Глушакова с матом и удалился в перерыве
Ужасные результаты, ошибки футболистов и игра команды окончательно довели тренера «Химок» Спартака Гогниева.
В матче с «Динамо», который закончился поражением гостей 1:6, тренер эмоционировал на всех — игроков, журналистов и судей.
Сначала досталось капитану «Химок» Денису Глушакову: Гогниев заменил его уже на 35-й минуте. Хавбек сразу отправился в раздевалку под крики Гогниева: «Домой, #####! Домой, #####!».
Комментатор Сергей Дурасов по ходу эфира рассказал, что перед заменой тренер трижды показал игроку, чтобы тот сразу направлялся именно в раздевалку.
В перерыве при счете 3:0 в пользу «Динамо» Гогниев удалился после споров с арбитрами: встречу обслуживала бригада рефери Яна Бобровского. Он показал тренеру первую желтую на 17-й минуте, а вторую — у выхода с поля после первого тайма, когда Гогниев высказывал недовольство в характерной манере.
Досталось и комментатору встречи Дурасову, который работал у бровки. В подтрибунке Гогниев возмутился качеством его вопросов во время предматчевого интервью.
— На интервью тебя кто просил такие вопросы задавать? Кто-то попросил? Скажи, — спросил Гогниев.
— Никогда такого не было, — ответил Дурасов.
— Да #####, сто процентов, #####! ##### какую-то говорите, ###! — вспылил Гогниев.
Во флеш-интервью Дурасов спросил у Гогниева о его словах, что «результат не показатель моей работы» после 0:5 от «Спартака», а также затронул тему перестановок в защите и основного вратаря команды. Вполне рядовые вопросы почему-то вывели тренера из себя.
Второй тайм он досматривал на трибуне и снова не скрывал эмоций. Звонил, вероятно, на скамейку ассистентам, яростно что-то крича в трубку.
А когда «Химки», горевшие 0:6, реализовали пенальти на последней минуте встречи (это сделал сын инвестора «Химок» Илья Садыгов), Гогниев активно радовался, ударил по креслу и кричал так, словно гол имел для него важное значение.
— Почему такая реакция на наш единственный гол? Потому что мы гол забили.
— И без разницы на счет?
— Конечно! — заявил Гогниев после матча журналистам.
При этом картина у «Химкок» удручающая: 15 матчей без побед, 15-е место в таблице, в четырех последних матчах команда пропустила 12 мячей и забила лишь один гол. Гогниев за время работы в клубе набрал лишь два очка.
Но тренер, судя по всему, не собирается уходить: «Капитан с корабля последним должен уходить. Если руководители так решат, то я готов в любой момент. Я знаю, что есть проблемы, над которыми надо работать. И я знаю, как над ними работать», — заявил он на пресс-конференции.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|14
|11
|3
|0
|43-5
|36
|
2
|Спартак
|14
|9
|2
|3
|36-16
|29
|
3
|Динамо
|15
|7
|5
|3
|30-18
|26
|
4
|ЦСКА
|14
|7
|5
|2
|28-15
|26
|
5
|Ростов
|14
|7
|5
|2
|25-20
|26
|
6
|Краснодар
|14
|7
|3
|4
|27-20
|24
|
7
|Ахмат
|14
|7
|2
|5
|22-21
|23
|
8
|Оренбург
|15
|7
|1
|7
|28-34
|22
|
9
|Сочи
|14
|6
|2
|6
|22-29
|20
|
10
|Урал
|14
|5
|1
|8
|15-24
|16
|
11
|Кр. Советов
|14
|3
|5
|6
|15-21
|14
|
12
|Н. Новгород
|14
|3
|4
|7
|17-25
|13
|
13
|Факел
|15
|1
|9
|5
|18-28
|12
|
14
|Локомотив
|14
|3
|3
|8
|17-29
|12
|
15
|Химки
|15
|2
|3
|10
|14-34
|9
|
16
|Торпедо
|14
|1
|3
|10
|7-25
|6
|28.10
|17:00
|
Оренбург – Факел
|4 : 1
|29.10
|14:00
|
Динамо – Химки
|6 : 1
|29.10
|16:30
|
Ахмат – Ростов
|- : -
|29.10
|19:00
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
|30.10
|14:00
|
Кр. Советов – Н. Новгород
|- : -
|30.10
|14:00
|
Сочи – Урал
|- : -
|30.10
|16:30
|
Спартак – Торпедо
|- : -
|30.10
|19:30
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|6
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|13
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Артем Мещанинов
Сочи
|12
|1
|2