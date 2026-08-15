ЦСКА — «Факел»: Обляков открыл счет с пенальти

ЦСКА вышел вперед в матче против «Факела» в 4-м туре РПЛ — 1:0.

На 71-й минуте с пенальти отличился Иван Обляков. Одиннадцатиметровый был назначен после фола на Лусиано.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.