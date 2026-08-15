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15 августа, 11:00

«Хулиган в Полтаве дал Абдулманапу покурить, а он взял сигарету и затушил ему об лоб». Истории от дяди Хабиба

Никита Горшенин
Корреспондент
Хабиб и Нурмагомед Нурмагомедовы.
Фото соцсети
Эксклюзив.

В неделю боя Махачев - Гэрри мы, наконец, заверили у команды Хабиба наше интервью с его дядей Нурмагомедом, которое записали весной 2021 года.

Публикуем из него лучшие истории.

***

«Абдулманап заставлял ходить даже на пение и украинский язык»

Нурмагомед вспоминает 1980-е, когда они с родным братом учились в Полтаве и тренировались у Петра Бутрия.

«Уроки пропускать у меня не было возможности. Абдулманап проверял посещение, требовал этого ужасно. Даже на пение заставлял ходить. Ни одного урока не пропускаешь. Ну елки, зачем мне на пение? Или были там украинский язык и украинская литература. Я не украинец, но даже туда заставлял ходить. Ходил, тренировался, ходил. Строгая тренировка и учеба. Он года через два окончил институт и уехал. Когда уезжал, помню, последнее, что мне сказал: «Я тебе дал все то, что нормальному человеку нужно. Если дальше сам не будешь направо-налево ходить, то будет у тебя тропа хорошая. Тренируйся и занимайся нормальными делами». И я тренировался и учился.

Из 365 дней в году у меня 340 дней тренировок было. Он умудрялся приезжать по месяц, полтора-два сидеть возле меня, следить, как я тренируюсь. Приходил, говорил: «Давай максимум подтянись». У меня максимум, к примеру, 25, а он говорил: «Я приеду через три-четыре месяца, ты должен 33 или 35 раз подтянуться». Говорил: «У меня средняя нагрузка, максимальная и еще субмаксимальная нагрузка. На максимальную ты всегда должен, а субмаксимальная — это к соревнованиям подготовка». Программы писал и ставил с Бутрием Петром Ивановичем».

Абдулманап Нурмагомедов в молодости.
Фото Из архива семьи Нурмагомедовых

«Хулиган дал Абдулманапу покурить, а тот взял сигарету и затушил ему об лоб»

«Был случай такой. Идем с Абдулманапом, на остановке троллейбуса подходят к нам. Один говорит мне: «Ну че, отойдем?» У меня с ним до этого драка была, зуб мне выбили. А Абдулманапу, ему тогда было 24-25 лет, он на восемь лет постарше — говорят: «А ты покури пока». И один дал ему свою сигарету.

Абдулманап взял, посмотрел на нее, взял его за волосы и на лоб потушил ему (смеется). Я еще помню, думал, что он сейчас сделает. Ударит? Толкнет? А он взял да на лоб потушил сигарету и говорит: «Пошел отсюда! Кончай ерундой заниматься». Объяснил им все. «Хотите драться — иди на секцию бокса, перчатки надевай».

А я до этого почему часто дрался — мы жили в общежитии женском, на первом этаже. И подходят, стучат в дверь: «Слышь, позови вот эту девочку, из такой-то комнаты». Ну я же тебе не на побегушках? Тем более после 23.00 нельзя ходить. Потом он матом начинал, и с этого заводилась драка».

Хабиб Нурмагомедов.Биография Хабиба Нурмагомедова: карьера и жизнь после спорта непобежденного чемпиона UFC

«Всё, что шевелилось, у него дралось. Устраивал в детстве бои гусей, кошек»

«О деньгах он никогда не разговаривал. Хватало буханки хлеба и стакана сметаны. Он даже не вспоминал деньги. Он всегда выделялся [организаторскими способностями]. Я всегда говорил ему: «Манап, ты должен быть минимум старшим тренером сборной СССР. У тебя шаги всегда, как будто ты первый тренер страны». Он мог сбор организовать с 1000 долларов на 15-20 человек, хотя на человека требовалось не меньше 100 долларов. Покушать есть, спать где есть — все, тренируйтесь.

Ему ничего не надо было, кроме спорта. Он с детства и бои гусей устраивал, и кошек. У него по малолетству был кот, Мишка вроде звали. Он ему тоже лапы ставил так и на бои вез. Все, что шевелится, у него дралось».

Хабиб Нурмагомедов, Ислам Махачев (четвертый и&nbsp;пятый слева в&nbsp;верхнем ряду) и&nbsp;команда школы Абдулманапа Нурмагомедова.От пояса М-1 до двойной чемпионства в UFC. Как ученики Абдулманапа Нурмагомедова захватили мировые лиги

Сын Абдулманапа играл против него в шахматы, подсматривая в компьютер. Абдулманап не сдался, вспотел и сделал ничью

Он на уровне гроссмейстера играл. Говорил: «Любую фигуру у меня убери, сыграем«. Я говорю: «Давай ферзя заберу». И два-три раза даже ферзя забрал. Я не смог у него выиграть. А так конь, тура — обычная фора. Вот серьезно, ни разу не смог у него в шахматы выиграть.

Был случай, играли они с Магомедом (сыном, родным братом Хабиба. - Прим. «СЭ»). Магомед завел партию на компьютере (играл с подсказками движка, обманывал. - Прим. «СЭ»). Играют, и Магомед выигрывает. Абдулманап говорит: «Давай еще раз сыграем». Играют, Магомед потом рассказывал, что отец вспотел: «Я думал, у него нервный срыв будет». Ну и потом сказал он ему: «Пап, я не сам играл, я с компьютером». А тот ему: «А, ну я знал, что это не твои мозги».

Фото Из архива семьи Нурмагомедовых

Незадолго до смерти Абдулманап просил ускорить ремонт дороги в родном селе. «Мне на Судный день нужна благотворительность»

«Сколько раз я ему говорил после всех этих операций: «Манап, оставь это все. Тебе это не нужно. Приходи, детишек потренируй для своего удовольствия». Но он не оставил это, значит, не устал от боев. Я помню последний разговор с ним. У нас дорога в Сильди была, я занимался тогда этим. И говорю ему: «Манап, давай попозже эту работу сделаем, я сейчас финансово не дотягиваю, у меня другой проект». Он мне сказал: «У тебя финансовые проблемы?» — «Я пока не успеваю». Я не хотел эту дорогу в тот год делать. И он говорит: «Мне деньги в сундуке не нужны. Мне на Судный день благотворительность нужна перед Богом. В этом году начинай дорогу делать». Вот последний разговор.

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Абдулманап Нурмагомедов
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