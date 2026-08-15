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Краснодар — Ахмат: прямая трансляция, смотреть онлайн

Сегодня, 18:45

«Краснодар» — «Ахмат»: прямая трансляция, смотреть онлайн

Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Лукас Оласа, Никита Кривцов и Жубал.
Фото ФК «Краснодар»

«Краснодар» и «Ахмат» сыграют в матче 4-го тура чемпионата России в субботу, 15 августа. Встреча пройдет в Краснодаре на «Ozon Арене» и начнется в 20.45 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 4-й тур.
15 августа, 20:45. Ozon Арена (Краснодар)
Краснодар
Ахмат

Отслеживать ключевые события встречи «Краснодар» — «Ахмат» можно будет в матч-центре «СЭ».

Матч в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер» по платной подписке. Начало трансляции — в 20.40 мск. Смотреть игру онлайн также можно будет на сайте matchtv.ru.

«Краснодар» начал сезон с трех побед. В первом туре краснодарцы обыграли «Рубин» (3:1), «Факел» (3:2), а затем победили «Спартак» (2:1). После трех матчей команда набрала 9 очков и занимает первое место в турнирной таблице РПЛ.

«Ахмат» в первом туре сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1), после чего дома уступил «Спартаку» (1:2) и сыграл вничью с «Факело» (0:0). Грозненцы набрали 2 очка и перед встречей с «Краснодаром» располагаются на 12-й строчке.

РПЛ: календарь матчей, турнирная таблица, результаты игр, статистика команд и новости чемпионата России в актуальном виде

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ФК Ахмат
ФК Краснодар
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Нападающий «Краснодара» Мукаилов перейдет в «Крылья Советов» на правах аренды
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
3
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
4
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
5
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
6
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
Результаты / календарь
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
14.08 17:00 Оренбург – Локомотив 1 : 1
15.08 14:00 Родина – Акрон 3 : 3
15.08 16:15 ЦСКА – Факел 1 : 0
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артем Максименко
Артем Максименко

Родина

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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