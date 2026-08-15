Форвард «Родины» Максименко о хет-трике в ворота «Акрона»: «Грустно, что сыграли вничью. Нам нужны победы»

Нападающий «Родины» Артем Максименко поделился с «СЭ» эмоциями от хет-трика в матче 4-го тура РПЛ против «Акрона» (3:3).

«Приятные эмоции от хет-трика, но единственное — плохо, что ничья. Когда забиваешь три гола и твоя команда играет вничью — очень грустно. Нам нужны победы. Это потеря трех очков», — сказал Максименко «СЭ».

Максименко забил 4 гола в 5 матчах за «Родину» в сезоне-2026/27.

«Родина» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ с 4 очками. Команда проводит дебютный сезон в премьер-лиге. В следующем туре «Родина» сыграет на выезде против московского «Динамо».