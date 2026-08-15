В «Родине» назвали важным опытом упущенную победу в матче с «Акроном»

Главный операционный и спортивный директор «Родины» Алексей Зинин после ничьей с «Акроном» (3:3) в 4-м туре РПЛ поделился с «СЭ» мнением об адаптации команды в премьер-лиге.

«Конечно, с одной стороны, есть ощущение, что мы потеряли то, что держали в руках. С другой стороны, каждый матч рассматриваю как важнейший опыт для команды. Мы попадаем во многие игровые ситуации, с которыми не сталкивались в Первой лиге, поэтому надо делать выводы и расти.

Мы изначально внутренне закладывались на то, что первые пять туров будут очень тяжелыми. Это знакомство и адаптация. В следующих пяти турах мы должны будем начать расти и к 10-12 турам рассчитываем выйти на новый для себя уровень. Радует, что некоторые быстро впитывают реалии РПЛ и уже начинают показывать свои возможности. Кто-то из футболистов еще не подтянулся, но это нормально, потому что нужна адаптация к более высоким скорости, интенсивности и игровым принципам РПЛ», — сказал Зинин «СЭ».

«Родина» с 4 очками занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ. Команда проводит дебютный сезон в премьер-лиге.

В 5-м туре РПЛ «Родина» на выезде сыграет с московским «Динамо» 23 августа.