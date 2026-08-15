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Сегодня, 17:54

В «Родине» оценили хет-трик Максименко: «Перед игрой говорили, что настал момент забивать в РПЛ»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Главный операционный и спортивный директор «Родины» Алексей Зинин поделился с «СЭ» впечатлениями от хет-трика нападающего Артема Максименко в матче 4-го тура РПЛ с «Акроном» (3:3).

«Тема очень здорово провел все матчи. В четырех играх этого сезона у него уже было 4 очка по системе «гол+пас», включая гол в Кубке. Сегодня перед матчем мы с ним обсуждали в раздевалке, что момент забивать в РПЛ для него настал — и он свои шансы реализовал. В раздевалке ребята его поблагодарили за такую игру.

Мы знаем возможности Артема, вера в него всегда была большая. Это футболист, за которым я гонялся практически каждое трансферное окно, он пришел раза с четвертого. С тех пор, как нам удалось его заполучить, он все время оправдывает ожидания, в том числе заслуженно стал лучшим бомбардиром прошлого сезона Первой лиги. Мы благодарны ему за его вклад. Он очень профессиональный и порядочный парень. У него есть набор сильных игровых качеств: сочетание технического оснащения, скорости и физической мощи», — сказал Зинин «СЭ».

Максименко забил 4 гола в 5 матчах за «Родину» в сезоне-2026/27.

«Родина» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ с 4 очками. Команда проводит дебютный сезон в премьер-лиге. В следующем туре «Родина» сыграет на выезде против московского «Динамо».

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
3
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
4
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
5
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
6
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
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30 тур
14.08 17:00 Оренбург – Локомотив 1 : 1
15.08 14:00 Родина – Акрон 3 : 3
15.08 16:15 ЦСКА – Факел 1 : 0
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артем Максименко
Артем Максименко

Родина

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
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Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

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