В «Родине» оценили хет-трик Максименко: «Перед игрой говорили, что настал момент забивать в РПЛ»

Главный операционный и спортивный директор «Родины» Алексей Зинин поделился с «СЭ» впечатлениями от хет-трика нападающего Артема Максименко в матче 4-го тура РПЛ с «Акроном» (3:3).

«Тема очень здорово провел все матчи. В четырех играх этого сезона у него уже было 4 очка по системе «гол+пас», включая гол в Кубке. Сегодня перед матчем мы с ним обсуждали в раздевалке, что момент забивать в РПЛ для него настал — и он свои шансы реализовал. В раздевалке ребята его поблагодарили за такую игру.

Мы знаем возможности Артема, вера в него всегда была большая. Это футболист, за которым я гонялся практически каждое трансферное окно, он пришел раза с четвертого. С тех пор, как нам удалось его заполучить, он все время оправдывает ожидания, в том числе заслуженно стал лучшим бомбардиром прошлого сезона Первой лиги. Мы благодарны ему за его вклад. Он очень профессиональный и порядочный парень. У него есть набор сильных игровых качеств: сочетание технического оснащения, скорости и физической мощи», — сказал Зинин «СЭ».

Максименко забил 4 гола в 5 матчах за «Родину» в сезоне-2026/27.

«Родина» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ с 4 очками. Команда проводит дебютный сезон в премьер-лиге. В следующем туре «Родина» сыграет на выезде против московского «Динамо».