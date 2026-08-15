«Ростов» — «Рубин»: стартовые составы на матч 4-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы на матч между «Ростовом» и «Рубином» в 4-м туре РПЛ.

Игра пройдет в Ростове-на-Дону. Начало — в 18.30 по московскому времени.

«Ростов»: Ятимов, Сако, Мелехин, Ногейра, Лангович, Миронов, Комаров, Кучаев, Олусегун, Роналдо, Сулейманов.

Запасные: Голиков, Петров, Семенчук, Прохин, Мадрахимов, Михайлов, Шанталий, Жбанов, Азнауров, Титов, Голенков, Шамонин.

«Рубин»: Ставер, Игнатьев, Вуячич, Тесленко, Мальдонадо, Арройо, Иву, Начо, Безруков, Ходжа, Сиве.

Запасные: Нигматуллин, Корец, Нижегородов, Урозов, Рожков, Кабутов, Самошников, Лобов, Грипши, Кузнецов, Юкич, Моторин.