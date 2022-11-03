Сборная в Таджикистане, интервью Божовича и «Ростов» — «Динамо». Рабинер — о хайлайтах недели

Реплика Игоря Рабинера.

Устройте перед Таджикистан — Россия чествование Семину, Рахимову, Черевченко, Мухамадиеву! И почтите память Мандреко

Самых обсуждаемых событий недели в российском футболе — три. Меньше внимания из них уделял бы переносу матчей Кубка России на период чемпионата мира в Катаре. Во-первых, новый формат кубкового турнира с групповым раундом, когда далеко не все матчи проходят под лозунгом кубинской революции «Победа или смерть», предполагал далеко не пиковый интерес к нему. Даты кубковых встреч стали жертвой товарищеских матчей сборной России — уже подтвержденной с Таджикистаном и возможной с Узбекистаном.

Эти игры — еще одна из главных новостей. Что ж, в текущих условиях кто есть — тот есть, и лучше играть с таджиками, чем ни с кем, постепенно забывая об институте сборной страны. Вспоминаю, что в 90-е спартаковские ветераны поехали в Душанбе на товарищеский матч, и это был первый случай после войны в этой горной стране, когда домашний стадион «Памира» собрал «полную коробочку» — больше 20 тысяч зрителей. Встречали тогда поколение Гаврилова и Черенкова как богов. Такого приема сейчас ждать не следует, но ажиотажа, эмоций и самоотдачи соперника, как и в сентябре в Бишкеке, будет с лихвой.

Можно бы матч ветеранов устроить — в российском футболе ведь многие играли или тренировали в Таджикистане. Для Юрия Семина «Памир» стал первым тренерским полигоном на постоянной основе (до того был и. о. в «Кубани»), выходец из этого клуба Мухсин Мухамадиев забил победный мяч за «Спартак» в Лиге чемпионов 1994 года в ворота киевского «Динамо». А трехкратный чемпион России Рашид Рахимов откуда родом? А четырехкратный обладатель Кубка России как игрок и однократный — как главный тренер Игорь Черевченко?

Всем им красиво было бы устроить перед матчем чествование. И почтить память полузащитника Сергея Мандреко, в 90-е сыгравшего по одному товарищескому матчу за сборные Таджикистана и России, а в этом году скончавшемуся в 50 лет от страшной болезни — БАС, бокового амиотрофического склероза.

Игроки сборной России. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Когда-то чемпионат СССР не останавливали во время ЧМ, в котором участвовала советская сборная

Что касается наложенных на ЧМ-2022 кубковых матчей, то когда-то даже матчи чемпионата СССР спокойно игрались по ходу мирового первенства, в котором... участвовала наша сборная. Это, конечно, было странно, но никто от этого не умер. Более того, пока советская сборная готовилась к ЧМ-1966, а затем показывала лучший результат в истории, 4-е место, главный тренер киевского «Динамо» Виктор Маслов ставил с молодыми парнями — вратарем Рудаковым, полузащитником Мунтяном, форвардом Бышовцем — новый футбол с зонной опекой, который спустя время в Европе назовут революционным. Часть киевлян, ездивших на ЧМ, по возвращении обнаружит себя вне состава, потому что Маслов был доволен теми, кто впитал новые требования. Тот сезон принесет киевлянам первое золото из трех подряд, и благодаря казусу календаря тренер по прозвищу Дед построит одну из лучших команд в истории советского футбола.

А сейчас клубам всего-то придется играть без нескольких легионеров, вызванных в сборные, — но Россия-то в Катар не едет. Так что это проблемы, несопоставимые с временами Маслова. Был еще вариант ЧМ-1986, когда пропускало матчи только киевское «Динамо» Лобановского, поехавшее туда почти в полном составе. Остальные играли — в том числе «Спартак», командировавший в Мексику Дасаева, Бубнова, Морозова и Родионова. Красно-белые даже на последнее место в таблице опустились — но, когда сборники вернулись, грохнули 7:0 минское «Динамо» и устремились вверх, взяв бронзу.

Вот так. А вы ноете о паре кубковых матчей.

Миодраг Божович. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Божовича — в «Химки»!

Еще одно событие вчера стало информационной «бомбой».

Богом забытый Миодраг Божович нашел способ снова стать кому-то интересным в России, дав безумное интервью «РБ Спорт». Всех, кого только можно, уподобил противозачаточным средствам, персонализировав Лучано Спаллетти и выделив в этом плане немецких и итальянских тренеров — их мол, в клубы РПЛ зовут, а меня, скромного балканца, нет (при том, что он поработал в семи клубах премьер-лиги за 14 лет, а в «Амкаре» и «Арсенале» по два раза). Сообщил, что со «Спартаком» точно стал бы чемпионом — что по его работе в «Динамо» и «Локомотиве» не было заметно. Обиделся на «физрука» после двух вылетов, обвинил Газзаева в краже у него Кубка и работе с судьями, а себя назвал легендой российского футбола.

Хотя мне от многих, кто в этом футболе находится, известно, что многолетнее пребывание Миодрага в РПЛ — результат одного фактора. Он — ручной «агентский» тренер и делает все, что скажут некоторые представители этой влиятельной профессии. Они и пихают его всюду, несмотря на то что черногорец уже давно деквалифицировался.

Начинал-то здорово — и в «Амкаре», и в «Москве», а позже в «Ростове» работал ярко, свежо. Игроки его любили, и не только за шутки вроде такой: «Футбол — как секс: нужно быть на высоте здесь и сейчас, а не рассказывать девушке, в каком порядке ты был когда-то». Но в какой-то момент он и начал вот так «рассказывать девушкам», постепенно превратившись из тренера в огородное пугало. В Самаре и Туле на это уже вообще невозможно было смотреть — он работал так, словно его достали из склепа. И вот все пришло к этому чудовищному интервью.

Хотя в принципе кое-чего им добиться можно. Таким интервью Божович прямой наводкой напрашивается в «Химки». По всем критериям соответствует.

Интересно, кстати: Спаллетти, узнав где-нибудь в перерыве между индивидуальными беседами с Кварацхелией и Осимхеном, что Божович сравнил его с предохраняющим средством, сильно расстроился?

Грустно, когда происходит такая деградация незаурядной в свое время личности.

Славиша Йоканович. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Испытание Карпиным для Йокановича

Почему так много говорил обо всех этих темах — пока они выглядят интереснее почти всех вывесок первого тура второго круга, каких-то очень рабочих. Разве что «Ростов» — «Динамо» из общего ряда выделяется — обе команды в топ-5, а бело-голубые с тремя победами подряд и разностью мячей за это время 12-4 на явном подъеме. Резко закончилась критика в адрес Йокановича — но испытание командой Карпина в гостях куда серьезнее «Химок», нынешнего «Локо» и даже «Оренбурга».

«Локомотив», который, по-моему, чрезмерно захвалили за проигранный матч с ЦСКА (на фоне ужаса, который творился с красно-зелеными до того, тут было хоть какое-то качество), съездит в Екатеринбург. Четыре победы и ничья в пяти последних матчах у уральцев, в том числе 4:2 в гостях у того же «Локо» (а к началу добавленного времени было 4:0), — по-моему, показатель, кто фаворит. Но сюжет тоже интересный — реально ли железнодорожники оттолкнулись от дна?

«Зенит» примет «Ахмат», далеко не всегда ему удобный (когда-то в Питере побеждали и Черчесов в первом матче Халка и Витселя, и Рахимов, оформивший золото «Спартаку» Карреры), «Спартак» съездит на традиционно некомфортный выезд в Сочи. Но там уже нет Федотова, а девять сухих пропущенных мячей в Самаре и Петербурге заставили заговорить о возможной отставке Гаранина. Все никак не доберется до «Локомотива» Галактионов, а его «Нижний» сейчас сыграет в гостях с ЦСКА. Может, после этого тренер молодежки из Москвы уже и не уедет?..