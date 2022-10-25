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«Играя в Крыму, каждый день молился, чтобы оказаться в РПЛ». Сычевой — о вере, пенальти Акинфееву, гонке с Промесом

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Владимир Сычевой.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Владимир Сычевой.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Владимир Сычевой забивает гол в ворота Антона Шунина.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Интервью «СЭ» нападающего «Оренбурга».

Расстроился, что сыграли вничью с ЦСКА

Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой, оформивший дубль в ворота ЦСКА и лидирующий вместе с Квинси Промесом в гонке бомбардиров РПЛ, дал интервью «СЭ».

— Вы досрочно завершили интервью после матча с ЦСКА, так как боялись, что вам не достанется пицца в раздевалке. Успели перекусить?

— Да. Все-таки успел. Выбор уже был небольшой, но хоть что-то... (улыбается).

Форвард &laquo;Оренбурга&raquo; Владимир Сычевой забивает гол в&nbsp;ворота ЦСКА. Огненная ничья в Оренбурге. Чалов забил пяткой, Сычевой догнал Промеса и оставил ЦСКА без победы

— После игры вы заметили, что расстроены результатом. Считаете, «Оренбург» наиграл на победу?
— У нас все-таки были моменты во втором тайме. Увы, мы их не реализовали. А так, думаю, могли победить. Поэтому лично я и расстроился.

— Но ведь в первом тайме ЦСКА вполне мог забить больше двух мячей...

— Согласен. Армейцы могли закрывать эту игру. Но они не использовали свои возможности, а после перерыва мы перевернули ход встречи.

— Показалось, что на второй тайм у «Оренбурга» осталось больше сил и вы просто-напросто перебегали москвичей.

— Не могу сказать за партнеров. Но я был готов отбегать еще один тайм, третий. В плане физической готовности вопросов нет. Может быть, искусственное поле сыграло свою роль. Нам тяжеловато играть на натуральных газонах, а ЦСКА, возможно, было непривычно действовать на этом покрытии.

— В воскресенье вы выдали свой лучший матч в сезоне?

— Да я бы так не сказал. Один из лучших. В этом сезоне у меня было немало хороших игр. С «Уралом», например, вообще все залетело за тайм.

Владимир Сычевой. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Владимир Сычевой.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Я пробил пенальти по правилам. Видимо, все привыкли к стандартным ударам

— Но ЦСКА все-таки соперник другого уровня.

— Ну... Если так рассуждать, тогда и против «Динамо» я хорошо сыграл (смеется).

— Вы говорили, что раньше партнеры по команде называли вас кормильцем, так как вы выходили со скамейки и забивали важные мячи. А как теперь величают? Может быть, голевая машина?

— Кто-то срифмовал: Сычевой-Голевой. Второй это подхватил. Так, ляпнули что-то...

— Вам понравилось?

— Ответил: ну пошутили — и будет. Проехали, в общем.

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— У вас в голове был пункт — забить Акинфееву?

— Конечно, приятно забивать таким вратарям. Но именно такой установки — поразить ворота Акинфеева — у меня не было. Я просто выхожу на каждый матч с целью забить. Неважно кому. ЦСКА, «Торпедо», «Динамо»...

— Игроки ЦСКА протестовали, так как посчитали, что вы подпрыгнули перед пробитием пенальти.

— Я действовал в рамках правил. Видимо, просто первый, кто так исполнил пенальти. Все привыкли к стандартным ударам с «точки». Ничего — разнообразим 11-метровые (улыбается).

Майками пока обменялся только с Малкомом

— С Акинфеевым как-то пообщались после игры?

— Нет. Я редко с кем-то говорю из соперников после финального свистка. Сразу же иду к трибуне с нашими болельщиками, благодарю их. Поэтому нет времени с кем-то общаться. Да я особо никого и не знаю из российского футбола. Не так давно выступаю в этом чемпионате.

— Значит, и майками ни с кем не обмениваетесь?

— Есть только одна — Малкома.

— Это после 0:8?

— Да. Я не коллекционер маек. Просто так спонтанно получилось.

15&nbsp;октября. Москва. &laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Оренбург&raquo;&nbsp;&mdash; 3:2. Радость динамовцев после забитого гола. Дубль Сычевого не сломал бело-голубых. «Динамо» впервые показало характер

— Бразилец сразу же согласился?

— Да все нормально прошло. Не было такого, что я у него выпрашивал (смеется). Есть еще желание — поменяться майками с Промесом.

— Вы сейчас с ним соперничаете в гонке бомбардиров. Может, выиграете этот спор и поменяетесь?

— Ну... Тогда не только поменяемся. Еще и посидим где-то.

— А реально стать лучшим бомбардиром РПЛ?

— Да у меня, честно, нет такой цели. Может, кто-то посчитает это неправильным. Мол, каждый форвард должен ставить перед собой высокую планку. Но я иду постепенно. Мне надо работать на каждой тренировке, выкладываться в каждой игре. А это уже время рассудит, кто больше достоин звания лучшего бомбардира.

Владимир Сычевой забивает гол в ворота Антона Шунина. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Владимир Сычевой забивает гол в ворота Антона Шунина.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Жил на 20 тысяч в месяц. А теперь меня показывают по телевизору

— Вам порой не кажется, что с вами происходит что-то невероятное? Еще пару лет назад вы играли в чемпионате Крыма, а теперь считаетесь главным открытием РПЛ? Это не сказка?

— Я прошел тяжелый путь. Начинал с низов. Жил на 20 тысяч рублей в месяц. А теперь вижу себя по телевизору. А еще и конкурирую с такими игроками, как Малком, Промес, Соболев, и многими другими. Конечно, это приятно. И это сказка. И все это благодаря Богу. Он мне дал такую возможность проявить себя в РПЛ.

Владимир Сычевой сделал предложение девушке после гола в&nbsp;ворота &laquo;Сочи&raquo;. Игрок «Оренбурга» сделал предложение девушке после гола «Сочи». Судья не стал удалять форварда и портить праздник

— Вы религиозный человек?

— Да. Я каждую неделю хожу в церковь, перед игрой захожу. Когда выступал в Крыму, каждый день молился, чтобы Бог дал мне почувствовать, каково это играть в РПЛ. Вот он меня и вознаградил за ту работу, которую я выполнял.

— Получается, вы стали отличным примером для остальных крымских игроков, которые со следующего сезона, видимо, смогут выступать в чемпионате России.

— Посмотрим. Секрет тут один. Главное — работать.

— При этом главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка не особо вас хвалит на публике.

— У нас с ним такие... своеобразные, непонятные отношения (улыбается).

— ?

— Бывает, что он подшучивает, как-то подбадривает меня. А потом вдруг настроение у него меняется буквально за полчаса. Да даже за 10 минут.

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— Ого.

— Да. Вроде только недавно меня похвалил и тут же выгоняет с тренировки. В общем, не дает мне зазвездиться, грубо говоря.

— В чем вы прибавили под его руководством в этом сезоне?

— До работы с Марцелом у меня была проблема в игре. Много распылялся, бегал по угловым флажкам... А Личка внушил мне мысль, что я должен постоянно находиться в створе ворот, быть в штрафной. Это помогло.

Брайан Мансилья, Владимир Сычевой и актер Александр Лазарев. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Брайан Мансилья, Владимир Сычевой и актер Александр Лазарев.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Не говорил, что мечтаю играть в «Спартаке»

— Вас уже начинают сватать в ведущие клубы РПЛ. Говорят, из «Оренбурга» кратчайший путь в «Зенит».

— Да я не думаю о завтрашнем дне: куда я попаду, где буду играть. Просто живу одним днем. Сегодня я в «Оренбурге», все мысли об этой команде. И я бы еще хотел прояснить одну вещь.

— Какую?

— Журналисты, видимо, меня не так поняли. Написали, что я мечтаю играть в «Спартаке». Я лишь сказал, что мне нравится эта команда. Не более того. Если возникнет такая возможность, конечно, ее рассмотрю. Но ее же нет. Понятно, что хотелось бы попробовать свои силы в любой топовой российской команде — «Динамо», «Зенит», ЦСКА, «Локо», «Спартак». Как будет — так и будет.

Владимир Сычевой (справа). Первый хет-трик сезона оформил игрок из Симферополя. Еще два года назад он играл в мини-футбол в Крыму

— Но у вас есть футбольная мечта?

— Повторюсь. Может, это и покажется странным, но я живу сейчас одним днем. Мне надо работать. А время покажет, на что я в итоге наработал. Кто знает... Может, окажусь в Европе. А может, останусь в России.

— «Оренбург» с такой игрой на что может замахнуться в РПЛ?

— Хочется, чтобы зрители запомнили эту играющую команду. Мы все для этого делаем. Не ставим «автобус». Всем нравится наш футбол, не собираемся отходить от принципов. А какое место? Находимся в серединке. Значит, все уже неплохо, но надо работать дальше. Может, и выше окажемся.

Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
Владимир Сычевой
4
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 11 3 0 43-5 36
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
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 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
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 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
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 Химки 14 2 3 9 13-28 9
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Оренбург – Факел
 - : -
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Динамо – Химки
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Ахмат – Ростов
 - : -
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 - : -
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 - : -
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