Артем Максименко про Александра Максименко: «Знаком с ним, забивал ему на юношеских турнирах»

Нападающий «Родины» Артем Максименко рассказал «СЭ» об игре против вратаря «Спартака» и своего однофамильца Александра Максименко.

В матче 1-го тура между «Родиной» и красно-белыми оба футболиста вышли в стартовом составе и провели на поле всю игру.

«Да, мы знакомы с Александром Максименко. Мы одногодки и играли вместе во всех юношеских турнирах. Забивал ему там», — сказал Максименко «СЭ».

Артем Максименко забил 4 гола в 5 матчах за «Родину» в сезоне-2026/27. В субботу, 15 августа форвард сделал хет-трик в ворота «Акрона» (3:3) в игре 4-го тура РПЛ.

«Родина» занимает 11-е место в турнирной таблице премьер-лиги с 4 очками в 4 матчах.