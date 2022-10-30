«Мы круто играем». Джикия и Соболев после победы над «Торпедо»

Лидеры «Спартака» ответили на вопросы журналистов по окончании последнего матча первого круга.

На домашней арене «Спартак» одолел «Торпедо» (1:0). По итогам первого круга красно-белые вернулись на вторую строчку в чемпионате России. После игры лидеры «Спартака» Георгий Джикия и Александр Соболев ответили на вопросы журналистов.

Георгий Джикия: «Со всем уважением с другим сборным, но хочется играть у себя»

— Как вам комплект ретро-формы?

— Один комплект ретро-формы дали, пойдет в коллекцию. А второй — на подарки, на благотворительные аукционы, как мы обычно делаем. Это часть истории. Выходить на поле в ней — большая честь. Мне очень понравилось, надеюсь, еще сыграем в ней.

— Что сказали Промесу в раздевалке после матча?

— А что ему говорить? Он забивает и забивает. Если после каждой игры будем ему что-то говорить — задержимся надолго. Молодец, что забивает. Пусть продолжает в том же духе. Самое главное — результаты команды. Промес продолжил свою серию. Молодец! Зобнин провёл 200-й матч. Он парень щедрый, думаю, что команду он пригласит куда-нибудь.

— Сегодня было много воспитанников на поле. Как-то особенно с ними работает Абаскаль? Вы что-то подсказываете?

— Они все молодцы! Легионеры? У нас несколько матчей уже 1-2 легионера на поле. Возможно, это хорошо. Я всегда рад за молодых. У них есть потенциал, они с нами, они в обойме. Пусть они отвечают на вопросы, как мы им помогаем.

Георгий Джикия в единоборстве с соперником. Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Вы на равных общаетесь с молодыми? Можете напихать им?

— Зачем пихать? Если им есть что сказать — пусть говорят. С удовольствием послушаем. Никакой дедовщины у нас нет. Не важно, сколько тебе лет. У нас хорошая атмосфера в раздевалке.

— Не давит, что нет еврокубков?

— Конечно, хочется играть на европейской арене. Но что поделаешь?

— Будете ли смотреть за чемпионатом мира?

— Если будет время и желание, почему бы не посмотреть чемпионат мира. Если не ошибаюсь, до 2026 года мы нигде не будем участвовать... Что тут сказать: телевизор в помощь.

— Сборная будет проводить игры на выезде? От чего это зависит?

— Кто-то соглашается, кто-то нет. Конечно, хотелось бы играть здесь (в России). Со всем уважением с другим сборным, но хочется играть у себя и не летать далеко.

— Вы так говорите, как будто на игре с Боснией поставлен крест.

— По-моему, уже поставили. Нет? Подождем до завтра. А так, у нас еще Кубок, две игры в чемпионате. Хочется больше играть. Посмотрим.

Александр Соболев: «Чернов на второй песне разошелся и чуть головой потолок не пробил, на стол залез»

— В чем главный кайф для тебя от тренировок с Абаскалем?

— Кайф то, что мы побеждаем, играем в хороший футбол. Сегодня тоже задумался, что мы круто играем, получаем огромное удовольствие от всего, что происходит.

— Мало иностранцев сейчас в «Спартаке». Если не ошибусь, концовку сейчас завершал один Промес. Что это меняет в микроклимате команды?

— Да ничего особо. Мы не смотрим русский — не русский, мы одна команда. У нас все иностранцы классные. Атмосфера в команде великолепная, опять же это благодаря тренеру. Не знаю, как, но он всех сплотил. Может, на сборах тимбилдингами, но сейчас у нас в коллективе все супер.

— Можешь рассказать, что такое тимбилдинг на сборах?

— Мини-игры, караоке. Это сплачивает команду. Что пели? Я не пел, пели новички. Чернов же что-то сказал в интервью, что чуть потолок не пробил головой. Это как раз и раскрепощает. Лучший певец? В тот вечер был Чернов. Что он исполнил? Не помню, там было две песни. На второй песне разошелся и чуть головой потолок не пробил, на стол залез. Кому есть, в чем прибавлять в пении? Не помню, кто-то стеснялся. Зина (Зиньковский) вроде стеснялся, он только пришел, пытались его раскрепостить, но не получилось.

Никита Чернов. Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Наша сборная проведет товарищеский матч с Таджикистаном. Как отреагировал на эту новость?

— Без разницы, какой статус. Это игра за национальную сборную. Не важно, с кем и как играть. Если тебя вызывают, то это всегда честь играть за свою страну. Босния и Герцеговина с Ираном постатуснее Таджикистана. Но вообще без разницы. Я не смотрю никогда на соперника. Никого не выделяю даже в чемпионате. Конечно, любой международный матч — радость. Просто собираемся и играем.

— Впереди чемпионат мира. С какими эмоция ждете это событие? Есть ли обида какая-то?

— Есть, конечно. В какой-то момент тоже задумался, что сейчас неплохо играю и был бы одним из кандидатов на чемпионат мира. Мы играем ради еврокубков, чемпионата мира, а когда это забирают, то обидно. Не буду никого поддерживать, буду ждать хороший футбол.

— Кокорин сказал, что общается с ребятами из сборной и говорит, что есть такие настроения, мол, с кем мы спаррингуем, что это за команды. Действительно есть такое чувство?

— Нет, не слышать такого. Думаю, ни в одной команде такого нет. Может, он с бывшими футболистами сборной общается.

— Он говорил, что, если его вызовут, ему, скорее всего, не будут рады в сборной. Ты бы был ему рад?

— Как другу — да. Это его выбор, хочет он или не хочет ехать. Это его карьера, он сам ей распоряжается. Я не могу за него сказать. Если бы приехал в сборную, был бы рад.