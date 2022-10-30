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Сегодня, 21:00

«Мы круто играем». Джикия и Соболев после победы над «Торпедо»

Мария Куцубеева
,
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Артем Бухаев
Корреспондент
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Шамар Николсон, Александр Соболев и Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Никита Чернов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
1/2
Лидеры «Спартака» ответили на вопросы журналистов по окончании последнего матча первого круга.

На домашней арене «Спартак» одолел «Торпедо» (1:0). По итогам первого круга красно-белые вернулись на вторую строчку в чемпионате России. После игры лидеры «Спартака» Георгий Джикия и Александр Соболев ответили на вопросы журналистов.

Россия. Премьер-лига. 15-й тур
30 окт, 16:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
1:0
Торпедо М

Георгий Джикия: «Со всем уважением с другим сборным, но хочется играть у себя»

— Как вам комплект ретро-формы?

— Один комплект ретро-формы дали, пойдет в коллекцию. А второй — на подарки, на благотворительные аукционы, как мы обычно делаем. Это часть истории. Выходить на поле в ней — большая честь. Мне очень понравилось, надеюсь, еще сыграем в ней.

— Что сказали Промесу в раздевалке после матча?

— А что ему говорить? Он забивает и забивает. Если после каждой игры будем ему что-то говорить — задержимся надолго. Молодец, что забивает. Пусть продолжает в том же духе. Самое главное — результаты команды. Промес продолжил свою серию. Молодец! Зобнин провёл 200-й матч. Он парень щедрый, думаю, что команду он пригласит куда-нибудь.

— Сегодня было много воспитанников на поле. Как-то особенно с ними работает Абаскаль? Вы что-то подсказываете?

— Они все молодцы! Легионеры? У нас несколько матчей уже 1-2 легионера на поле. Возможно, это хорошо. Я всегда рад за молодых. У них есть потенциал, они с нами, они в обойме. Пусть они отвечают на вопросы, как мы им помогаем.

Георгий Джикия в единоборстве с соперником. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Георгий Джикия в единоборстве с соперником.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Вы на равных общаетесь с молодыми? Можете напихать им?

— Зачем пихать? Если им есть что сказать — пусть говорят. С удовольствием послушаем. Никакой дедовщины у нас нет. Не важно, сколько тебе лет. У нас хорошая атмосфера в раздевалке.

— Не давит, что нет еврокубков?

— Конечно, хочется играть на европейской арене. Но что поделаешь?

— Будете ли смотреть за чемпионатом мира?

— Если будет время и желание, почему бы не посмотреть чемпионат мира. Если не ошибаюсь, до 2026 года мы нигде не будем участвовать... Что тут сказать: телевизор в помощь.

— Сборная будет проводить игры на выезде? От чего это зависит?

— Кто-то соглашается, кто-то нет. Конечно, хотелось бы играть здесь (в России). Со всем уважением с другим сборным, но хочется играть у себя и не летать далеко.

— Вы так говорите, как будто на игре с Боснией поставлен крест.

— По-моему, уже поставили. Нет? Подождем до завтра. А так, у нас еще Кубок, две игры в чемпионате. Хочется больше играть. Посмотрим.

Квинси Промес. Связка Соболев — Промес снова принесла «Спартаку» победу. Красно-белые продолжают погоню за «Зенитом»

Александр Соболев: «Чернов на второй песне разошелся и чуть головой потолок не пробил, на стол залез»

— В чем главный кайф для тебя от тренировок с Абаскалем?

— Кайф то, что мы побеждаем, играем в хороший футбол. Сегодня тоже задумался, что мы круто играем, получаем огромное удовольствие от всего, что происходит.

— Мало иностранцев сейчас в «Спартаке». Если не ошибусь, концовку сейчас завершал один Промес. Что это меняет в микроклимате команды?

— Да ничего особо. Мы не смотрим русский — не русский, мы одна команда. У нас все иностранцы классные. Атмосфера в команде великолепная, опять же это благодаря тренеру. Не знаю, как, но он всех сплотил. Может, на сборах тимбилдингами, но сейчас у нас в коллективе все супер.

Квинси Промес.

— Можешь рассказать, что такое тимбилдинг на сборах?

— Мини-игры, караоке. Это сплачивает команду. Что пели? Я не пел, пели новички. Чернов же что-то сказал в интервью, что чуть потолок не пробил головой. Это как раз и раскрепощает. Лучший певец? В тот вечер был Чернов. Что он исполнил? Не помню, там было две песни. На второй песне разошелся и чуть головой потолок не пробил, на стол залез. Кому есть, в чем прибавлять в пении? Не помню, кто-то стеснялся. Зина (Зиньковский) вроде стеснялся, он только пришел, пытались его раскрепостить, но не получилось.

Никита Чернов. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Никита Чернов.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Наша сборная проведет товарищеский матч с Таджикистаном. Как отреагировал на эту новость?

— Без разницы, какой статус. Это игра за национальную сборную. Не важно, с кем и как играть. Если тебя вызывают, то это всегда честь играть за свою страну. Босния и Герцеговина с Ираном постатуснее Таджикистана. Но вообще без разницы. Я не смотрю никогда на соперника. Никого не выделяю даже в чемпионате. Конечно, любой международный матч — радость. Просто собираемся и играем.

— Впереди чемпионат мира. С какими эмоция ждете это событие? Есть ли обида какая-то?

— Есть, конечно. В какой-то момент тоже задумался, что сейчас неплохо играю и был бы одним из кандидатов на чемпионат мира. Мы играем ради еврокубков, чемпионата мира, а когда это забирают, то обидно. Не буду никого поддерживать, буду ждать хороший футбол.

— Кокорин сказал, что общается с ребятами из сборной и говорит, что есть такие настроения, мол, с кем мы спаррингуем, что это за команды. Действительно есть такое чувство?

— Нет, не слышать такого. Думаю, ни в одной команде такого нет. Может, он с бывшими футболистами сборной общается.

— Он говорил, что, если его вызовут, ему, скорее всего, не будут рады в сборной. Ты бы был ему рад?

— Как другу — да. Это его выбор, хочет он или не хочет ехать. Это его карьера, он сам ей распоряжается. Я не могу за него сказать. Если бы приехал в сборную, был бы рад.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Букмекеры.рф
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  • TopPari
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар 0
Зенит 0
2-й тайм

обе забьют - да

30%

1.80

Ф2(-1.5)

22%

2.14

ТБ 3

17%

2.00
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 0
ЦСКА 1
Матч завершен

П2

29%

1.82

ТБ 2.5

26%

1.73

15%

2.05
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Валенсия 0
Барселона 1
Матч завершен

ТБ 3.5

26%

2.50

Ф2(-1.5)

20%

2.48

обе забьют - нет

14%

2.17
Александр Кокорин
Александр Соболев
Георгий Джикия
Никита Чернов
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0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 11 3 0 43-5 36
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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28.10 17:00
Оренбург – Факел
 4 : 1
29.10 14:00
Динамо – Химки
 6 : 1
29.10 16:30
Ахмат – Ростов
 1 : 2
29.10 19:00
Локомотив – ЦСКА
 0 : 1
30.10 14:00
Кр. Советов – Н. Новгород
 2 : 1
30.10 14:00
Сочи – Урал
 2 : 2
30.10 16:30
Спартак – Торпедо
 1 : 0
30.10 19:30
Краснодар – Зенит
 - : -
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Квинси Промес

Спартак

 12
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
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Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
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Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 14 1 3
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Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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Артем Мещанинов

Сочи

 12 1 2
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