ЦСКА — «Факел»: Танашев после вмешательства ВАР отменил гол воронежцев из-за офсайда

Гол «Факела» отменили в матче против ЦСКА в 4-м туре РПЛ.

На 25-й минуте отличился Игорь Юрганов. Изначально взятие ворот засчитали, но после вмешательства ВАР арбитр Инал Танашев посмотрел повтор и изменил решение из-за офсайда.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.