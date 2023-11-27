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Сегодня, 16:30

Рейтинг игроков РПЛ: смена лидера, Осипенко врывается в топ-10, Файзуллаев — в топ-3

Отдел футбола «СЭ»
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Вендел и Аббосбек Файзуллаев
Вендел и Аббосбек Файзуллаев.
Лучшие футболисты премьер-лиги — в еженедельном материале «СЭ».

Уже больше 30 лет «СЭ» выставляет оценки футболистам за каждый сыгранный в чемпионате России матч и на их основе формирует символическую сборную тура. В этом сезоне мы решили развить идею и каждую неделю составлять рейтинг из игроков с наивысшим средним баллом в сезоне. Для справедливого расчета ввели нижний порог сыгранных встреч — сейчас он составляет минимум 10 матчей.

По итогам 16 туров чарт лучших футболистов РПЛ-2023/24 выглядит так:

1. Вендел («Зенит») — 6,50 (средняя оценка «СЭ» за чемпионат)

По итогам тура «Зенит» впервые в текущем чемпионате вышел на первое место, а Вендел захватил лидерство в нашем рейтинге. Бразилец традиционно прилично провел матч с «Сочи».

2. Матео Кассьерра («Зенит») — 6,50

Колумбиец пропускал последнюю игру из-за травмы, поэтому и потерял первое место в рейтинге «СЭ».

3. Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА) — 6,40

Узбекский хавбек провел очередной шикарный матч, но его гола и результативной передачи не хватило ЦСКА даже для ничьей.

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4. Эдуард Сперцян («Краснодар») — 6,34

Лидер черно-зеленых, как и вся команда, слабо сыграл в Екатеринбурге и уступил третье место Файзуллаеву.

5. Бенхамин Гарре («Крылья Советов») — 6,31

Вытащил безнадежный матч против «Локомотива»: реализовал пенальти и отдал голевую передачу, которые помогли «Крыльям» вырвать ничью.

6. Джон Кордоба («Краснодар») — 6,28

Прекрасно начал матч против «Урала» и открыл счет, но ужасно его закончил — красной карточкой за неприличный жест.

7. Клаудиньо («Зенит») — 6,28

Нельзя сказать, что бразилец ярко отыграл матч против «Сочи», но «Зенит» победил.

8. Антон Заболотный (ЦСКА) — 6,23

В последнее время не всегда выходил в стартовом составе и долго не забивал, но в матче с «Динамо» отличился.

9. Максим Осипенко («Ростов») — 6,22

Машина: забил в шестой раз в чемпионате и в третьем матче подряд. В списке бомбардиров выше защитника «Ростова» идут лишь шесть футболистов.

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10. Дуглас Сантос («Зенит») — 6,21

Капитан «Зенита» стабильно полезен. В матче с «Сочи» его подача с углового на Родригао оказалась победной для сине-бело-голубых.

Максим Осипенко
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Матео Кассьерра
Футбол
РПЛ
Аббосбек Файзуллаев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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30 тур
2.12 14:30
Факел – Балтика
 - : -
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 - : -
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 - : -
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 - : -
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 13 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 13 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 12 1 3
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