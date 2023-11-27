Рейтинг игроков РПЛ: смена лидера, Осипенко врывается в топ-10, Файзуллаев — в топ-3
Уже больше 30 лет «СЭ» выставляет оценки футболистам за каждый сыгранный в чемпионате России матч и на их основе формирует символическую сборную тура. В этом сезоне мы решили развить идею и каждую неделю составлять рейтинг из игроков с наивысшим средним баллом в сезоне. Для справедливого расчета ввели нижний порог сыгранных встреч — сейчас он составляет минимум 10 матчей.
По итогам 16 туров чарт лучших футболистов РПЛ-2023/24 выглядит так:
1. Вендел («Зенит») — 6,50 (средняя оценка «СЭ» за чемпионат)
По итогам тура «Зенит» впервые в текущем чемпионате вышел на первое место, а Вендел захватил лидерство в нашем рейтинге. Бразилец традиционно прилично провел матч с «Сочи».
2. Матео Кассьерра («Зенит») — 6,50
Колумбиец пропускал последнюю игру из-за травмы, поэтому и потерял первое место в рейтинге «СЭ».
3. Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА) — 6,40
Узбекский хавбек провел очередной шикарный матч, но его гола и результативной передачи не хватило ЦСКА даже для ничьей.
4. Эдуард Сперцян («Краснодар») — 6,34
Лидер черно-зеленых, как и вся команда, слабо сыграл в Екатеринбурге и уступил третье место Файзуллаеву.
5. Бенхамин Гарре («Крылья Советов») — 6,31
Вытащил безнадежный матч против «Локомотива»: реализовал пенальти и отдал голевую передачу, которые помогли «Крыльям» вырвать ничью.
6. Джон Кордоба («Краснодар») — 6,28
Прекрасно начал матч против «Урала» и открыл счет, но ужасно его закончил — красной карточкой за неприличный жест.
7. Клаудиньо («Зенит») — 6,28
Нельзя сказать, что бразилец ярко отыграл матч против «Сочи», но «Зенит» победил.
8. Антон Заболотный (ЦСКА) — 6,23
В последнее время не всегда выходил в стартовом составе и долго не забивал, но в матче с «Динамо» отличился.
9. Максим Осипенко («Ростов») — 6,22
Машина: забил в шестой раз в чемпионате и в третьем матче подряд. В списке бомбардиров выше защитника «Ростова» идут лишь шесть футболистов.
10. Дуглас Сантос («Зенит») — 6,21
Капитан «Зенита» стабильно полезен. В матче с «Сочи» его подача с углового на Родригао оказалась победной для сине-бело-голубых.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|16
|10
|3
|3
|33-14
|33
|
2
|Краснодар
|16
|9
|5
|2
|25-13
|32
|
3
|Динамо
|16
|7
|7
|2
|27-21
|28
|
4
|Спартак
|16
|8
|3
|5
|23-22
|27
|
5
|Кр. Советов
|16
|7
|5
|4
|34-24
|26
|
6
|ЦСКА
|16
|6
|7
|3
|29-23
|25
|
7
|Рубин
|16
|7
|4
|5
|16-20
|25
|
8
|Локомотив
|16
|6
|7
|3
|24-22
|25
|
9
|Пари НН
|16
|6
|3
|7
|14-15
|21
|
10
|Ростов
|16
|5
|5
|6
|24-27
|20
|
11
|Факел
|16
|5
|4
|7
|14-18
|19
|
12
|Урал
|16
|5
|4
|7
|18-25
|19
|
13
|Оренбург
|16
|3
|5
|8
|17-25
|14
|
14
|Ахмат
|16
|3
|4
|9
|16-22
|13
|
15
|Балтика
|16
|3
|3
|10
|12-23
|12
|
16
|Сочи
|16
|3
|1
|12
|16-28
|10
|2.12
|14:30
|
Факел – Балтика
|- : -
|2.12
|16:30
|
Сочи – Кр. Советов
|- : -
|2.12
|19:30
|
Пари НН – Урал
|- : -
|3.12
|14:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.12
|16:30
|
Краснодар – Оренбург
|- : -
|3.12
|16:30
|
Локомотив – Зенит
|- : -
|3.12
|19:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|4.12
|19:30
|
Динамо – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|13
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|13
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|12
|1
|3