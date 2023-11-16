10 открытий первого круга: от Файзуллаева и Салтыкова до Бессмертного и Рядно

Запоминаем новые имена.

Аббосбек Файзуллаев, ЦСКА

Возраст: 20 лет

Амплуа: фланговый форвард/атакующий полузащитник

Статистика в РПЛ-2023/24: 10 матчей, 1 гол, 3 голевые передачи

Летом ЦСКА изнывал от кадровых проблем и очень долго не мог никого купить. Приобретение юного хавбека «Пахтакора» вообще не расценивалось как усиление основы — многие предполагали, что Файзуллаев будет лишь изредка выходить на замену. Поначалу так действительно и происходило, но Аббос превзошел все ожидания и к концу первого круга занял твердое место в стартовом составе армейцев.

Скорость, дриблинг и работоспособность Файзуллаева сделали новичка армейцев ключевым игроком команды. Начиная с 8-го тура он поучаствовал почти во всех результативных атаках ЦСКА, а в последних семи матчах Аббоса даже не меняют, хотя ему едва исполнилось 20. Болельщики красно-синих уже влюбились в узбека и дважды подряд признавали его лучшим игроком месяца. Если Файзуллаев и не самый прогрессирующий футболист чемпионата, то точно один из них.

Никита Салтыков, «Крылья Советов»

Фото ФК «Крылья Советов»

Возраст: 19 лет

Амплуа: фланговый форвард

Статистика в РПЛ-2023/24: 14 матчей, 4 гола, 3 голевые передачи

Салтыков — открытие не этого сезона, но в чемпионате России Никита раньше не сверкал. Впервые широкая публика узнала о юрком, но невысоком вингере в апреле, когда Салтыков головой забил победный мяч в ворота «Спартака». Тогда хавбек «Крыльев» находился в аренде у «Акрона», главной сенсации кубковой весны.

Летом Салтыков вернулся в Самару, но сезон начал в статусе запасного. Однако в 3-м туре Никита дебютировал в стартовом составе в РПЛ, сразу же оформил дубль в ворота «Ростова», сохранил форму, и сейчас уже без него невозможно представить основу «Крыльев Советов». В последнем матче с «Уралом», например, Салтыков отдал голевую передачу и заработал пенальти.

Илья Вахания, «Ростов»

Возраст: 22 года

Амплуа: крайний защитник

Статистика в РПЛ-2023/24: 13 матчей, 1 гол, 2 голевые передачи

Уроженец Санкт-Петербурга и воспитанник «Зенита», прошедший все ступени академии вплоть до капитанской повязки в «Зените-2». Вахания был лидером сине-бело-голубой «двойки» во второй лиге и явно там засиделся. Его летний трансфер в «Ростов» выглядел правильным шагом, но предположить столь стремительный прогресс все равно было сложно.

Вахания начинал сезон в статусе дублера другого петербуржца Дениса Терентьева, но в 3-м туре Валерий Карпин неожиданно поставил Илью в основу. Дебют в РПЛ получился для него кошмарным: «Крылья» забили «Ростову» пять мячей, а игравший на том же фланге Никита Салтыков затмил Ваханию.

Впрочем, Карпин не стал задвигать молодого защитника, и уже в следующем туре он сделал результативный пас, а в 10-м дебютный гол Вахании принес «Ростову» ничью с «Уралом». Сейчас Илья уже несомненный футболист основы.

Илья Рожков, «Рубин»

Фото ФК «Рубин»

Возраст: 18 лет

Амплуа: крайний защитник

Статистика в РПЛ-2023/24: 8 матчей, 1 голевая передача

«Рубин» вошел в сезон с дырой на левом фланге: Самошников и Набиуллин ушли, Рыбус не был здоров, поэтому Рашид Рахимов бросил в топку выездной игры с «Локомотивом» 18-летнего Рожкова, который вообще-то привык действовать на правом краю. Но неожиданная ставка сыграла уже на 3-й минуте — юноша отдал голевую передачу на Даку, а затем постепенно обжился на новой для себя позиции.

Небольшие проблемы со здоровьем подкосили прогресс Рожкова, и в последних турах на левом фланге у «Рубина» выходит еще один непрофильный футболист Безруков. Но Илье всего 18 лет, а в таком возрасте спады неминуемы. Очевидно, что он свое время еще получит.

Михаил Рядно, ЦСКА

Возраст: 18 лет

Амплуа: крайний защитник

Статистика в РПЛ-2023/24: 5 матчей, 1 гол, 1 голевая передача

ЦСКА и так входил в сезон с усеченным составом, а в первом тайме стартового матча с «Уралом» еще и травмировался Виллиан Роша. Из-за этого Владимиру Федотову пришлось выпускать 18-летнего Михаила Рядно, который еще пару месяцев выступал в Юношеской футбольной лиге.

Изначально было понятно, что выход Рядно — временная мера, но он воспользовался шансом сполна. В дерби с «Локомотивом» Михаил отдал результативную передачу, а в матче с «Сочи» обеспечил ЦСКА тяжелую победу классным ударом из-за штрафной. После этого еще долго все обсуждали нетипичные для современного футболиста черные бутсы, которые за неделю до игры подарил юноше его тренер.

Игорь Дмитриев, «Урал»

Фото ФК «Урал»

Возраст: 19 лет

Амплуа: фланговый форвард

Статистика в РПЛ-2023/24: 12 матчей

Сын известного в прошлом экс-нападающего «Зенита», ЦСКА и «Спартака» Сергея Дмитриева рос и изучал футбол в Санкт-Петербурге, но летом, после крепкого сезона в «Ленинградце», перебрался в «Урал». Там он уже стал заметной фигурой: регулярно выходит на замену или в стартовом составе как в матчах чемпионата России, так и Кубка.

Дмитриев в этом сезоне пропустил немного матчей, но большинство из них — по трагической причине. В октябре у Игоря скончалась мама, десятикратная чемпионка России по бегу с барьерами Светлана Лаухова. Меньше года назад не стало и Сергея Дмитриева, поэтому вингеру «Урала» сейчас невероятно тяжело. Футбол помогает ему — в субботнем матче с «Крыльями» Игорь вышел на замену.

Илья Ишков, «Урал»

Возраст: 19 лет

Амплуа: фланговый форвард/атакующий полузащитник

Статистика в РПЛ-2023/24: 14 матчей, 1 гол

Ишков — екатеринбуржец и выпускник академии «Урала», поэтому болельщики черно-оранжевых ценят Илью особо. Он дебютировал в премьер-лиге в финальном туре прошлого сезона, а в этом стал активно привлекаться к матчам. Уже в августе, в кубковом матче с «Ростовом», голевая передача Ишкова на Юшина принесла «Уралу» три очка.

Важнейший момент в карьере юноши случился в октябрьской встрече с «Локомотивом», когда при счете 2:1 в пользу «Урала» Ишкову доверили право исполнить пенальти. Лантратов взял 11-метровый, а затем и еще один (арбитр сказал перебить). В обоих случаях бил Илья, который, разумеется, после такого был раздавлен. В добавленное время хавбека «Урала» заменили, а на последних секундах «Локомотив» еще и сравнял счет. Слезы Ишкова на скамейке запасных видели все.

Однако он вернулся и уже через тур забил-таки в ворота «Динамо» дебютный гол в чемпионате России — да такой, что он сразу же стал претендовать на звание лучшего в сезоне!

Сергей Пряхин, «Балтика»

Сергей Пряхин (в центре). Фото Федор Успенский, «СЭ»

Возраст: 20 лет

Амплуа: фланговый форвард/атакующий полузащитник

Статистика в РПЛ-2023/24: 11 матчей, 1 гол

Пряхин — продукт академии ЦСКА, в составе которого он дважды выигрывал молодежное первенство. Прошлый сезон Сергей провел в аренде, проявил себя, и летом «Балтика» выкупила юношу у армейцев.

В первой лиге Пряхин играл часто, но в межсезонье калининградцы усилились легионерами, из-за чего ему стало сложнее пробиваться в основу. Но в первой трети сезона Сергей нередко выходил в стартовом составе, а в 7-м туре забил породистый гол в ворота «Локомотива».

Дмитрий Васильев, «Зенит»

Возраст: 19 лет

Амплуа: опорный полузащитник

Статистика в РПЛ-2023/24: 4 матча

Кто-то может справедливо заметить, что Васильев сыграл слишком мало для получения звания открытия чемпионата. Но у Дмитрия есть уважительная причина: в середине сентября его выбила из строя травма плюсневой кости. Если бы не она, Васильев набрал бы более внушительную статистику.

Авансы Дмитрию даны не просто так: он много лет выделялся в юношеских и молодежных командах, а минувшим летом блеснул на предсезонном турнире в Санкт-Петербурге. Сыграл Васильев и в победном матче за Суперкубок, а в 4-м туре провел целый матч с «Факелом».

Всем известно, как ревностно в Петербурге относятся к собственным воспитанникам и как сложно им преодолеть частокол иностранцев на пути к стартовому составу. Поэтому с Васильевым болельщики связывают большие надежды.

Станислав Бессмертный, «Динамо»

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Возраст: 19 лет

Амплуа: правый защитник

Статистика в РПЛ-2023/24: 4 матча, 1 гол, 1 голевая передача

Динамовская академия была плодовита во все времена, и нынешний год не исключение. Марцел Личка активно привлекает к основе молодых футболистов, и некоторые из них уже обживаются во взрослом футболе.

Например, защитник с запоминающейся фамилией Бессмертный. Он занимался в академиях «Ростова» и ЦСКА, но выпускался из школы «Динамо». За бело-голубых Станислав и дебютировал в РПЛ в начале августа, причем первый же выход в стартовом составе динамовцев обернулся для Бессмертного дебютным голом.

После возвращения Дасы в строй время Станислава было урезано, но в минувшем матче с «Оренбургом» он вновь оказался в основе и вновь воспользовался шансом — его подача привела к победному мячу Тюкавина. Такими темпами Бессмертный может стать первым выбором Лички на позицию правого защитника.