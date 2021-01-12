Гендиректором «Динамо» стал зенитовец. Что это означает?
Как «Спартак» недавно провернул трансфер Хендрикса в тишине, так и «Динамо» без шума и пыли назначило нового генерального директора — Павла Пивоварова. Занимавший ранее эту должность Юрий Белкин стал президентом клуба и теперь сосредоточится на вопросах дипломатического толка, а также на взаимодействии с консультативным советом клуба и обществом «Динамо».
Эта новость появилась на официальном сайте в то время, когда бело-голубые находились в самолете — летели на сбор в Турцию. Для делегации сообщение стало громом среди ясного неба. Как и для офиса. Хотя переговоры, по моей информации, начались давно.
Почему «Динамо» пригласило Пивоварова, и что теперь изменится в клубе?
Начнем с первого. У нового генерального директора «Динамо» высокая репутация в футбольном мире. Я поговорил с несколькими людьми, которые хорошо осведомлены о делах в «Зените», самая худшая оценка была такой: «Ничего плохого сказать не могу». Что в российской премьер-лиге, где большинство руководителей подвергается критике, уже немало.
Пивоварова хорошо знают как в РФС и РПЛ, так и в ФИФА и УЕФА. В РФС он член юридического комитета и комитета по статусу игроков, заместитель в Палате по разрешению споров. В ФИФА — член и судья в Палате по разрешению споров. Кроме того, много лет был председателем экспертно-правовой комиссии Ассоциации европейских клубов.
В общем, все входы и выходы знает, имеет большой опыт, несмотря на молодость — Пивоварову всего 39 лет.
Единственный косяк, который припоминают руководителю — поражение «Зенита» от ЦСКА в 2011-м году, когда клуб осознанно нарушил регламент, не включив в заявку доморощенного футболиста. Тогдашний начальник команды Владислав Радимов вместе с главой юридической службы Пивоваровым не перепроверили информацию, что за это положен не только штраф, но и более серьезная санкция в виде проигрыша — 0:3.
Но кто в своей жизни не допускал ошибок? Эта случилась уже десять лет назад, управленцу давно удалось смыть пятно с репутации.
При этом у «Динамо» возникла потребность именно в таком человеке, который займется массой организационных вопросов, укрепит взаимоотношения с футбольными институтами, усилит контроль за соблюдением правил финансового фейр-плей, выведет работу клубного офиса на новый уровень.
15 лет в «Зените» — солидный показатель, учитывая, что в клубе за это время несколько раз менялась власть. Пивоваров сработался со всеми — Сергеем Фурсенко (оба периода его работы), Александром Дюковым, Максимом Митрофановым, заняв в 2017-м году должность исполнительного директора.
Только при Александре Медведеве его позиции стали ослабевать. И тут предложение бело-голубых пришлось как нельзя кстати.
Зенитовское прошлое нового руководителя практически не всколыхнуло динамовские фанатские круги. Все-таки Пивоваров не был на виду, он не футболист, тренер или первое лицо сине-бело-голубых.
В «Динамо» также не будет определять политику клуба. Болельщики (здесь мы подходим к ответу на второй вопрос) вообще вряд ли заметят какие-то перемены. Тем более что питерские коллеги утверждают: ждать интервью от нового гендиректора бело-голубых не стоит — Пивоваров закрыт и немногословен.
По моей информации, он не станет вмешиваться в дела спортивного блока. Здесь все останется по-прежнему: основные вопросы на спортивном директоре Желько Буваче, работу которого контролирует председатель совета директоров Юрий Соловьев и его правая рука Дмитрий Гафин.
Пивоваров же сосредоточится на работе офиса. Она тоже очень важна, однако скрыта от посторонних глаз.
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