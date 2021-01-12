Гендиректором «Динамо» стал зенитовец. Что это означает?

Обозреватель «СЭ» — о перестановках в руководстве бело-голубых.

Как «Спартак» недавно провернул трансфер Хендрикса в тишине, так и «Динамо» без шума и пыли назначило нового генерального директора — Павла Пивоварова. Занимавший ранее эту должность Юрий Белкин стал президентом клуба и теперь сосредоточится на вопросах дипломатического толка, а также на взаимодействии с консультативным советом клуба и обществом «Динамо».

Эта новость появилась на официальном сайте в то время, когда бело-голубые находились в самолете — летели на сбор в Турцию. Для делегации сообщение стало громом среди ясного неба. Как и для офиса. Хотя переговоры, по моей информации, начались давно.

Почему «Динамо» пригласило Пивоварова, и что теперь изменится в клубе?

Начнем с первого. У нового генерального директора «Динамо» высокая репутация в футбольном мире. Я поговорил с несколькими людьми, которые хорошо осведомлены о делах в «Зените», самая худшая оценка была такой: «Ничего плохого сказать не могу». Что в российской премьер-лиге, где большинство руководителей подвергается критике, уже немало.

Пивоварова хорошо знают как в РФС и РПЛ, так и в ФИФА и УЕФА. В РФС он член юридического комитета и комитета по статусу игроков, заместитель в Палате по разрешению споров. В ФИФА — член и судья в Палате по разрешению споров. Кроме того, много лет был председателем экспертно-правовой комиссии Ассоциации европейских клубов.

В общем, все входы и выходы знает, имеет большой опыт, несмотря на молодость — Пивоварову всего 39 лет.

Единственный косяк, который припоминают руководителю — поражение «Зенита» от ЦСКА в 2011-м году, когда клуб осознанно нарушил регламент, не включив в заявку доморощенного футболиста. Тогдашний начальник команды Владислав Радимов вместе с главой юридической службы Пивоваровым не перепроверили информацию, что за это положен не только штраф, но и более серьезная санкция в виде проигрыша — 0:3.

Но кто в своей жизни не допускал ошибок? Эта случилась уже десять лет назад, управленцу давно удалось смыть пятно с репутации.

При этом у «Динамо» возникла потребность именно в таком человеке, который займется массой организационных вопросов, укрепит взаимоотношения с футбольными институтами, усилит контроль за соблюдением правил финансового фейр-плей, выведет работу клубного офиса на новый уровень.

15 лет в «Зените» — солидный показатель, учитывая, что в клубе за это время несколько раз менялась власть. Пивоваров сработался со всеми — Сергеем Фурсенко (оба периода его работы), Александром Дюковым, Максимом Митрофановым, заняв в 2017-м году должность исполнительного директора.

Только при Александре Медведеве его позиции стали ослабевать. И тут предложение бело-голубых пришлось как нельзя кстати.

Зенитовское прошлое нового руководителя практически не всколыхнуло динамовские фанатские круги. Все-таки Пивоваров не был на виду, он не футболист, тренер или первое лицо сине-бело-голубых.

В «Динамо» также не будет определять политику клуба. Болельщики (здесь мы подходим к ответу на второй вопрос) вообще вряд ли заметят какие-то перемены. Тем более что питерские коллеги утверждают: ждать интервью от нового гендиректора бело-голубых не стоит — Пивоваров закрыт и немногословен.

По моей информации, он не станет вмешиваться в дела спортивного блока. Здесь все останется по-прежнему: основные вопросы на спортивном директоре Желько Буваче, работу которого контролирует председатель совета директоров Юрий Соловьев и его правая рука Дмитрий Гафин.

Пивоваров же сосредоточится на работе офиса. Она тоже очень важна, однако скрыта от посторонних глаз.