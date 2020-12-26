Полгода «Динамо»: ставка на молодежь и немецкий подход

Итоги первой половины сезона для бело-голубых.

Тбилисское эхо

«Динамо» зимует на шестом месте. В трех очках от четвертого, гарантирующего выступление в еврокубках. Это гораздо лучше, чем было в прошлом сезоне. Тогда на паузу бело-голубые уходили восьмыми с 10 очками отставания от пятого. Правда, из-за победы в Кубке России «Зенита» для выхода в Лигу Европы хватило и шестой строчки в итоговой таблице, которую Кирилл Новиков, на свою голову, и занял.

Именно громкое поражение в Грузии в отборе ЛЕ в первую очередь стоило поста главному тренеру, проработавшему в итоге в «Динамо» ровно год. За это время молодой специалист, которого ранее никто не знал, успел создать себе репутацию. Так что теперь практически в каждом клубе нижней половины таблицы РПЛ и во всей ФНЛ при поиске нового тренера всплывает фамилия Новикова. Ничего удивительного: сын рекордсмена бело-голубых по количеству матчей умудрился поднять команду в еврокубки с пятнадцатого места.

Да и в новом чемпионате дела шли не так уж плохо. Кирилл Александрович покинул московский клуб, когда он шел на девятом месте, но до четверки — рукой подать, всего два очка.

Однако тбилисское эхо получилось слишком громким. Это к декабрю мы уже привыкли к тому, что российские клубы на европейской арене проигрывают кому угодно. Как говорится, был бы соперник. А в конце сентября поражение от грузинского «Локомотива» стало громом среди ясного неба. Можно сколько угодно говорить, что в привычном двухраундовом формате москвичи на своем поле раскатали бы заурядного оппонента, однако факт остается фактом — дальше в Лиге Европы пошли тбилисцы.

Новикову дали последний шанс. «Динамо» победило «Ахмат», однако затем последовало поражение от идущих на предпоследнем месте «Химок».

Кто же тогда знал, что новый тренер подмосковного клуба Игорь Черевченко, для которого матч с бело-голубыми стал дебютным, пойдет по чемпионскому графику? В 11 играх у него в итоге набралось 22 очка.

Авторитет «Химки» приобретут позже, а 28 сентября «Динамо» уступило тогда еще аутсайдеру, и вместе с грузинским поражением это привело к отставке Новикова.

Если забыть о результате, то среди части болельщиков и руководителей бело-голубых бытовало мнение, что команда показывает слишком закрытый и осторожный футбол. Это давало хороший баланс с лидерами (только в начале этого сезона взяты по три очка у «Зенита» и «Ростова»), а вот игра первым номером с аутсайдерами клеилась далеко не всегда (ничьи с «Ротором» и «Уфой», поражения от «Арсенала» и «Химок»).

Стратегия Бувача

Сразу стало понятно, что на нового тренера укажет спортдиректор Желько Бувач. «Динамо» прошлой зимой доверило развитие спортивного направления бывшему соратнику Юргена Клоппа. Специалист согласовал с руководством стратегию, где серьезная ставка делается на молодежь. Как динамовскую, которая очень понравилась Бувачу, так и на приглашенную.

И в этот момент назначать в клуб тренера не по протекции спортивного директора было бы крахом всех планов и разворотом на 180 градусов. Скажем, если бы пришел Курбан Бердыев, которого разные источники настойчиво сватали в «Динамо». В этом случае пришлось бы признать, что вся работа Бувача перечеркивается, ему выплачивается неустойка и разрывается контракт — Бердыев явно не стал бы подстраиваться под чужую стратегию. В некоторых наших клубах могут и через полгода сменить курс, однако тут серьезнее подошли к этому вопросу. Так что никакого Курбана Бекиевича не могло быть в «Динамо» даже в теории.

У Бувача имелось несколько кандидатур. Скажем, главный тренер «Кайрата» Алексей Шпилевский говорил в интервью «СЭ», что спортивный директор бело-голубых звонил ему. Шпилевский — русскоговорящий специалист, который всю жизнь провел в Германии и проповедует немецкий подход. Направление поисков Бувача понятно, но с самого начала, по моим данным, фаворитом стал Сандро Шварц.

Человек, которого Желько тренировал в «Майнце» и отлично знает еще с тех пор. Сандро в бундеслиге делал ставку на активный, наступательный, смелый футбол с высоким прессингом. Как раз то, что хотят видеть в «Динамо». Молодая команда должна быть яркой, привлекающей болельщиков на трибуны недавно открытой «ВТБ Арены». В общем, в Шварце все требования к кандидату сошлись.

И начал он многообещающе — с трех побед. Последняя из них над «Локомотивом» (5:1) вообще стала пиком эйфории фанатов. Динамовцы стали действовать значительно ближе к чужим воротам, душили оппонентов на их половине, не давали спокойно дышать.

Но было бы наивно ожидать, что и дальше дело пойдет как по маслу. Поражения от «Ростова», «Сочи» и «Зенита» вернули поклонников бело-голубых с небес на землю. Всего же при Шварце команда в восьми матчах набрала 13 очков. Не провал, но и не что-то выдающееся.

По моим данным, совет директоров «Динамо» в декабре в спокойном ключе обсудил итоги года. Все всё понимают.

В том числе и то, что выступает фактически новая команда. За последние полгода клуб покинули восемь опытных футболистов — Рыков, Хильемарк, Юсупов, Жоаузинью, Панченко, Соснин, Шунич и Рауш. На их место пришла молодежь: 23-летний Фомин (за 3,5 миллиона евро), 22-летние игроки молодежных сборных Хорватии Моро (8 миллионов) и России Лесовой (1,8 миллиона). Плюс в бесплатную аренду взят 27-летний Варела (с правом выкупа за 1,4 миллиона).

Дилемма бело-голубых

Омоложение мощное. При этом Шварц активно задействует выпускников динамовской академии — Скопинцева (23 года), Терехова (22), Евгеньева (21), Грулева (21), Тюкавина (18). Они выходили в стартовом составе. А на замену появлялся Захарян (17) — самый юный футболист всей РПЛ. В матче с «Арсеналом», скажем, среди шести игроков полузащиты и атаки самым старшим оказался 23-летний Фомин.

Молодости свойствен задор. На кураже динамовцы выдали ударное начало при новом тренере. Так что Станислав Черчесов в ноябре впервые пригласил в сборную Евгеньева и Лесового, а Фомин дебютировал в ее стартовом составе в Кишиневе.

Но молодость — это еще и нестабильность. Потенциал есть у многих, однако считать их сложившимися мастерами пока рано. Такие постоянно выходят в сборных с первых минут. Они есть в приличном количестве в наших ведущих клубах — «Зените», «Локомотиве», ЦСКА, «Спартаке». В «Динамо» же на этот статус претендует пока только 21-летний Шиманьски, да и его в Польше не назовешь твердым футболистом основы.

Людей, делающих разницу, у бело-голубых пока нет, поэтому и ждать чудес от них, на мой взгляд, не стоит. В том числе и весной. Нынешний состав — это скорее завтрашний, чем сегодняшний день.

Как сказал в недавнем интервью «СЭ» Евгений Гинер: «Команда за год-два не строится». А у «Динамо» из нынешнего состава полтора года назад были только Шунин да едва начинавшие Евгеньев, Грулев и Терехов.

Дилемма перед руководством теперь довольно серьезная. С одной стороны, не хочется ждать результатов годами, а задачу по попаданию в еврокубки в нынешнем сезоне никто не снимал. С другой — нет желания сворачивать с выбранного курса и закупаться звездами, чтобы они помогли добиваться желаемого здесь и сейчас. Поскольку каждый новичок перекрывает дорогу кому-то из молодых.

Скажем, тому же Тюкавину, который в свои 18 лет уже приносит ощутимую пользу: заработал пенальти в матче с «Тамбовом», удаление Гильерме — с «Локомотивом», начал голевую атаку со «Спартаком». Тюкавин нравится Шварцу своим спортивным характером.

Не замариновать в запасе юношей, но и не провалиться по результатам — интересная головоломка для Бувача и Шварца. И я лично много новостей в зимнее трансферное окно не жду. Команду покинул Рауш, придут же, по моим сведениям, один-два человека — это максимум.

«Динамо» от водоворота перемен переходит в фазу стабильности и точечного усиления. Мощное подспорье при этом для тренера, что ему гарантирована полная поддержка спортивного директора. Большое дело, когда в клубе нет ситуации «лебедь, рак и щука». Сейчас единство тоже не назовешь стопроцентным, но если судить по динамовским меркам последнего десятилетия, то монолит. Значит, есть надежда на то, что корабль вновь не сменит курс после пары-тройки неудач.