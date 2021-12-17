Леонид Федун назвал Россию футбольным лилипутом
Владелец «Спартака» Леонид Федун оветил на вопрос, почему Россия занимает 34-е место в рейтинге ФИФА.
«Как так, Россия, имея 140 миллионов населения, занимает 34-е место в рейтинге ФИФА среди сборных? Надо понимать, что наша страна является, пусть для кого-то это обидно звучит, футбольным лилипутом. У нас хороший футбол, но маленький. А без расширения базы для детского футбола сложно рассчитывать на успехи», — сказал Федун в эфире телеканала «Россия 24».
14 ноября сборная России проиграла Хорватии (0:1) в матче отборочного турнира ЧМ-2022 и не смогла напрямую выйти на мировое первенство в Катаре. Команде предстоит сыграть в стыковом турнире. Полуфинал с Польшей пройдет 24 марта.
«Спартак» с 23 очками занимает 9-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ после 18 игр.
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