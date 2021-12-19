«Локомотив» кошмарен при Гисдоле, но еще может спасти сезон. В чем причины кризиса и как из него выйти?

«СЭ» подводит итоги тяжелейшего года для красно-зеленых.

«Локомотив» Маркуса Гисдоля — самая непредсказуемая команда РПЛ. Приглашение Ральфа Рангника закончилось неоправданными тратами, просадкой по результатам, а главное — падением качества игры. После себя немецкий новатор оставил совершенно другую команду — депрессивную, измотанную и поставленную в тупик. Разрушено все, что было при Марко Николиче.

Разбираемся, в чем заключаются проблемы «Локо», которые не позволяют ему полноценно выбраться из кризиса.

Огромное число травм и недостаточная физическая подготовка

К концу года в лазарете команды оказались 11 человек. Максим Ненахов, Александр Сильянов, Мурило и Дмитрий Живоглядов страдают из-за мышечных травм. У Станислава Магкеева разрыв крестообразной связки. Рифат Жемалетдинов лечится после ушиба голени. Франсуа Камано выбыл из-за повреждения локтя. Фаустино Анджорин травмировал голеностоп и уехал восстанавливаться в расположение «Челси». У Антона Миранчука всё ещё воспалено сухожилие. Наконец, у Даниила Куликова проблемы с коленом, а Маринато Гильерме выбыл из-за травмы сухожильно-связочного аппарата стопы.

Руководитель клуба по спорту и развитию Ларс Корнетка объяснил, почему в команде так много травмированных: «Частично это начинается с питания, правильной оценки уровня готовности и формы игроков. Также очень важно то, как обращаются с игроком после того, как он получает травму, какое лечение он получает. Если взять, например, Жемалетдинова — это один из самых важных игроков для нашей команды. Его уже очень долгое время нет, и причина в травме, которая в свое время не была обнаружена», — заявил немец.

Большинство травмированных восстановится только к февралю, но нужно учитывать и то, что некоторые из них, вероятно, не успеют набрать форму к рестарту сезона.

Ещё один фактор, осложняющий жизнь «Локо», — усталость игроков. Маркус Гисдоль прививает команде высокий прессинг: PPDA (показатель интенсивности прессинга) железнодорожников составляет 7,52 — это лучший показатель в РПЛ. Стиль нового «Локо» в принципе заточен под большое количество беговой работы. Взять, например, матч «с «Лацио» в Лиге Европы: после 60-й минуты футболисты римской команды минимум трижды выбегали на чужую половину поля, создавая ситуации «4 в 3» и «3 в 2», в то время как игроки «Локо» не успевали возвращаться в оборону и зачастую оказывались просто отыграны. Все это происходило из-за того, что в заключительной трети матча у «Локо» элементарно не хватало сил держать такой уровень интенсивности — защищаться физически были готовы единицы.

Александр Филин и Федор Смолов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Нестабильность Смолова и неработающие идеи в атаке

Если в начале сезона Фёдор забивал почти в каждой встрече и заслуженно вызывался в сборную, то сейчас картина иная. За последние 15 матчей на счету форварда лишь один мяч. И это довольно странно. Ведь, во-первых, Смолов максимально освобождён от оборонительной работы и по ходу матчей располагается в зоне между двумя опорными хавбеками, спокойно ожидая мяч. Во-вторых, если брать отрезок с начала сентября по декабрь, то выясняется, что в среднем за 90 минут Смолов наносит 4,18 удара за матч — с учётом низкой результативности непозволительно транжирить столько моментов.

Низкая эффективность Федора на поле, безусловно, сказывается и на его партнёрах. В атаке у «Локо» прорабатываются две основные идеи. Первая — передачи и переводы около штрафной в быстром темпе. За счёт растягивания защитных линий соперника железнодорожники находят варианты для кросса/удара. Но действия Смолова только тормозят игру команды. В большинстве ситуаций форвард передерживает мяч и теряет его (Федор — худший в команде по потерям владения за игру: в среднем 18,3 таких действия за матч).

Вторая идея — смещения вингеров в центральную зону. Этот маневр заключается в том, что фланговые нападающие «Локо» передвигаются вдоль штрафной и из выгодной позиции либо наносят удар, либо оттягивают на себя защитников, тем самым освобождая пространство для партнёров. Обычно такие вещи исполняют Керк или Рыбчинский. Проблема в том, что Смолов не чувствует, когда нужно открываться, — из-за этого остаются незагруженными полуфланги, которые придают атаке вариативность.

Ошибки в обороне

«Локомотив» снова провалился в еврокубках, но самое печальное, помимо результата, — это количество пропущенных мячей — 9! В РПЛ команда Гисдоля тоже могла пропускать больше, но в отличие от европейских команд российские клубы наказывают реже из-за нехватки класса.

«Локо» систематически ловят на одних и тех же вещах. Первостепенная проблема — защитники не держат позицию. Центрбэки вместе выдёргиваются на соперников, но при этом латерали не опускаются низко — и оборону очень легко разбивают. Этот недочет усугубляет и тот факт, что игроки проваливаются, когда остаются «один в один». Командный стиль не предполагает персональной опеки, поэтому игроки «Локо» упускают своих оппонентов за спины в свободные зоны, где возникает фатальное численное превосходство.

Случаются провалы и в опорной зоне. Особенно плох в этом сезоне Дмитрий Баринов. Если к его разрушительным навыкам вопросов нет, то с созидательными обязанностями он справляется гораздо хуже. В частности, есть вопросы к качеству средних и длинных передач — при начале атак происходит много обрезов. Плюс хавбек плохо играет под прессингом, а при расстановках 4-3-3 или 4-4-2 «Локо» уязвим именно в центре, но до сих пор не избавился от проблемы высокого технического брака.

Гильерме. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Что позволит «Локо» выправить ситуацию весной?

Конкуренция за вратарскую позицию

Маринато Гильерме давно безальтернативный первый номер — и даже персональные ошибки не влияли на его место в основе. Но календарный год команда заканчивала без него — 17-летний Худяков ярко ворвался в премьер-лигу, много спасал и уже классно пользуется своими данными. В частности, благодаря своему росту (194 см!) и гибкости Худяков уверенно играет на ленточке.

Гисдоль в восторге от Даниила. «Очень-очень-очень большой талант. Когда я был ассистентом тренера «Шальке» 10-15 лет назад, то видел молодого Мануэля Нойера. У них много общего. Верю, что у нас сможет вырасти новая звезда, новый вратарь номер один», — признавался немец.

Гильерме 36, он все еще восстанавливается после травмы, а весной попадет под конкуренцию с Худяковым. Это наверняка непривычно для обоих киперов, но «Локомотив» от этого только выиграет.

Адаптация новичков и стабильный лидер

Одним из лучших в составе нынешнего «Локомотива» является Бека-Бека. Без него команды не было бы даже в первой восьмерке. Француз — чуть ли не единственный игрок в распоряжении Маркуса Гисдоля, готовый рисковать и обострять. Плюс он обеспечивает команде насыщение последней трети поля лонгболами, которые виртуозно исполняет: отдает или прямо в ногу, или так, чтобы партнёр смог принять мяч, а соперник не перехватил его.

Выделяется и Марадишвили. Когда полузащитник переходил в «Локо», его отец уверял журналистов, что трансфер осуществляется в первую очередь не из-за денег, а из-за желания прогрессировать. Эта цель уже осуществляется. Константин — игрок формата «бокс-ту-бокс»: помогает и сзади (регулярно подчищает за опорниками), и впереди полезно играет на подборах.

Стабильнее всех 2021 год провел Рифат Жемалетдинов. Он вызывался в сборную и при Черчесове, и при Карпине. А в клубе остается лучшим по системе «гол + пас» (5 голов и 4 ассиста только в этом сезоне). Если к рестарту РПЛ он восстановится от травмы, то у «Локо» будет не так туго в позиционных атаках — Рифат лидирует и по созданным голевым моментам.

У остальных игроков «Локо» есть полноценные зимние сборы, чтобы завершить адаптацию в команде и проявить лучшие качества уже весной.

Рифат Жемалетдинов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Выстроенный прессинг и игра на стандартах

Мы уже говорили о том, что «Локомотив» любит и умеет прессинговать, но тратит на это все ресурсы. При этом важно отметить, что у этой модели есть и положительный эффект. С учётом закрытости нашего чемпионата такой вид давления позволяет раскрывать технические возможности футболистов и налаживать игру с мячом. Игроков с дриблингом в команде достаточно, и при правильном распределении нагрузок «Локо» сможет не только отбирать мяч, как сейчас, но и эффективно пользоваться его владением.

Ещё один важный вопрос, которым в первую очередь занялся новый тренерский штаб, — стандарты. Особенно в атаке. Появились розыгрыши — например, от углового фланга пошли передачи ближнему, а тот в касание делает подачу. Также на штрафных команда стала использовать не только навесы, но и переводы на фланги (не самый очевидный вариант), с которых нередко можно создавать моменты, так как основная масса футболистов всё-таки находится в штрафной. И это приносит результат — 21% забитых мячей «Локо» пришли именно со стандартов.

Несмотря на промежуточное шестое место, «Локомотиву» безумно необходима зимняя перезагрузка.

Во-первых, в перерыве надо заложить мощный фундамент в плане выносливости, чтобы по ходу сезона команда не проседала физически.

Во-вторых, не обойтись без трансферов. Должны быть укреплены позиции как центрального защитника, так и центрального нападающего.

В-третьих, за январь и февраль Гисдоль должен четко отработать то, что он хочет видеть на поле. Прямо сейчас у «Локо» есть вкрапления тренерских мыслей, но нет полной картины. Если ее не появится к весне, рассчитывать на что-либо будет нереально.