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Кажется, Ваноли пока не понял, куда попал. Его презентация в «Спартаке» — тоска и абсурд

Леонид Волотко
Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Сегодня, 20:45
Паоло Ваноли. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Паоло Ваноли. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
Леонид Волотко — о странной пресс-конференции итальянца.

Мнение

Паоло Ваноли. «Я требовательный тренер и понимал, куда иду». Ваноли — о Каррере, Витории и потенциале «Спартака»

Сегодня «Спартак» официально представил Паоло Ваноли. Экс-ассистент Антонио Конте дал дебютную пресс-конференцию в роли главного тренера — и на моей памяти это первая презентация, где руководство клуба говорило чуть ли не больше, чем новый коуч.

Но для начала — хорошая новость. У Ваноли топ-переводчик, и это особенно заметно на фоне брифингов Руя Витории, на которых слова португальца доносились не в полном объеме, с искаженным смыслом и на ломаном русском.

Владимир Иринчеев, который работает с Ваноли в «Спартаке», — экс-журналист «СЭ», помогавший Виктору Гончаренко во время стажировки в «Роме» и недавно переводивший Лучано Спаллетти в Москве во время матча Лиги Европы.

Транслировать слова Ваноли наверняка было несложно — тот уходил от прямых ответов, ограничивался банальными фразами, а несколько раз вообще не получал возможности высказаться. После острых вопросов (например, о ходе переговоров и людях, контактировавших с итальянцем со стороны клуба) включался генеральный директор Евгений Мележиков и говорил сам.

В какой-то момент мне стало жалко Паоло — представление нового тренера превратилось в допрос генерального директора. Ваноли тоже получал явно не те вопросы, которые мечтал услышать на первой пресс-конференции в новом статусе (о влиянии Заремы, тайных встречах с Федуном и хронологии переговоров с клубом, в котором был действующий тренер), и закрывался еще сильнее.

— Вас не смущало при подписании контракта отсутствие спортивного и коммерческого директоров в «Спартаке»?

— Я понимал, куда иду, руководство показало мне все, что нужно для достижения результата.

— Прилетев в Москву, вы встретились с Франко Камоцци, которого мы знаем как тайного советника семьи владельца клуба. Знакомы ли вы с Леонидом Федуном и Заремой Салиховой?

— По-моему, я достаточно ясно уже сказал, что благодарен президенту клуба и совету директоров за возможность быть в «Спартаке».

Паоло Ваноли и&nbsp;Евгений Мележиков (справа). «Конечное решение по Ваноли принимал Федун». Мележиков — о трансферах и будущем «Спартака»

Общую версию в итоге озвучил гендиректор «Спартака»:

— Принципиальным условием Паоло было не заключать никаких договоренностей до принятия решения по предыдущему тренеру. Переговоры вести никто не запрещал, но это было его условие. Совместно с Руем мы решили расстаться, и только вчера Паоло принял наше предложение. Контакты [с семьей Федуна], безусловно, были. И без обоюдного положительного впечатления, наверное, ничего бы не состоялось. Кто отвечает за приглашение Ваноли? Процесс «кто, кого и когда» я конкретизировать не буду. Это не имеет смысла. Конечное решение о назначении принял Леонид Федун после личного общения с Паоло, — сказал Мележиков.

Все это напоминало выступление боссов «Локомотива», которые прямо на сцене не могли объяснить смену тренера: Владимир Леонченко просил задавать вопросы Ральфу Рангнику, тот уверял, что решение уволить Марко Николича принимал не он, а Александр Плутник говорил, что вообще не работает в клубе, и возвращал вопрос к Леонченко.

Новый главный тренер &laquo;Спартака&raquo; Паоло Ваноли.
Паоло Ваноли. Назначение в «Спартак» — авантюра для Ваноли. Ему нужно сразу добиться топ-результата

Проблема в том, что по ситуациям в «Локомотиве» и в «Спартаке» все очевидно и без ответов. Ведь «принципиальные договоренности» разбиваются об инсайды про осенние переговоры с Ваноли и обед с Федуном в Италии. Прилет Паоло в Москву спустя пару часов после релиза об увольнении Витории — тоже едва ли совпадение. А нахождение в конференц-зале Франко Камоцци окончательно раскрывало цепочку событий за последние полгода.

Все понимают, что Мележиков лишь публично объяснил решения, к которым не имеет отношения. Но такая картина — уже абсурд: клуб проворачивает крайне спорное назначение, но не озвучивает ответственных за этот шаг.

В итоге новый тренер без опыта и адаптации начинает работать под диким давлением — медиа и фанаты уже бомбардируют руководство и вслушиваются в каждую формулировку. Правда, здесь у Ваноли есть важное качество — судя по сегодняшнему выступлению, он не ведется на провокации, умеет подбирать формулировки и не говорит лишнего.

Прямо сейчас это важные качества, потому что пока складывается ощущение: как и Витория, Ваноли еще не понял, куда он попал.

И в этом, конечно, виноват не Паоло.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
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  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
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