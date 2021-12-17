Козырь Паоло — дисциплина: запрет гаджетов во время массажа, контроль за диетой.

12 мая 1999-го. Москва. «Лужники». Паоло Ваноли на глазах едва ушедшего в отставку с поста председателя правительства Евгения Максимовича Примакова забил «Марселю» в финале Кубка УЕФА. Гол получился классным и затесался между двух точных выстрелов легенд — Креспо и Кьезы. Вообще Ваноли в игроцкую карьеру максимально ценили: цепкий, металлический крайний защитник, который выполнял незаметную, но важную роль в звездной «Парме». Если сравнивать команду с автомобилем, то Ваноли был в нем подвеской, которая смягчает все неровности и ошибки водителя.

Поэтому в 97-м его очень хотел «Ювентус», но президент «Вероны» (где играл Паоло) Стефано Мацци отказал, а через год получил ультиматум: «Или я разрываю контракт, или вы меня отпускаете». Мацци сдался и продал Ваноли в «Парму», с которой крайний бек выиграл Кубки УЕФА и Италии, а еще национальный Суперкубок. Фокус с Кубком Италии Ваноли повторил и в «Фиорентине». Тренер «фиалок» Фатих Терим называл его важнейшим человеком в раздевалке — наряду с Анджело Ди Ливио и Франческо Тольдо. Дальше «Фиорентина» развалилась, и Паоло переехал в «Глазго Рейнджерс». Им не хватало такого футболиста, поэтому Ваноли неплохо заиграл у Алекса Маклиша и даже забил лучший гол сезона-2003/04.

Закончил Паоло в Греции, где в сезоне-2005/06 четыре раза сыграл за «Акратитос». А потом началась тренерская карьера, которая стартовала в серии D с клуба «Домельяра» из предместья Вероны, о котором даже сейчас всеобъемлющему Transfermarkt известно только название. Дальше были курсы УЕФА, тренерская лицензия и работа в Коверчано с молодежью. Это случилось в 2009-м, когда Ариго Сакки и Маурицио Вишиди уже затевали реформы молодежного футбола в стране.

Именно тогда Ваноли познакомился с этой парой легенд, которые оказали огромное влияние на карьеру Паоло. Позже он поочередно работал в сборных Италии — от U-16 до U-19. Со сборной U-17, где Ваноли был помощником Даниеле Дзоратто, в 2013-м он добрался до финала чемпионата Европы, где проиграл сборной России с Антоном Митрюшкиным в воротах. А через пару лет Ваноли побывал в финале ЧЕ U-19 уже как главный, но там снова проиграл. На этот раз Франции.

В 2016-м он работал в штабе взрослой сборной под предводительством Джана Пьеро Вентуры, которая впервые с 1958 года не попала в финальную часть чемпионата мира. А в июле 2017-го Ваноли оказался в штабе «Челси» Антонио Конте, где логично занимался вопросами взаимодействия основной и молодежной команды. Конте — третий человек, повлиявший на жизнь Ваноли.

Кстати, сам Паоло считает чемпионство с «Интером», куда он перешел в тандеме с Конте после «Челси», главным достижением своей тренерской карьеры. Но, несмотря на отличное взаимопонимание с Антонио, Ваноли не пошел за ним в «Тоттенхэм», потому что надеялся получить самостоятельную практику во взрослом клубе. И такой шанс представился в «Спартаке».

Кстати, в юношеских и молодежных сборных он использовал схемы в четыре защитника, а с Конте в полной мере изучил возможности формации в три центральных. То есть ему отлично знакомы оба построения, и проблем с этим в Москве точно не будет.

С другой стороны, в «Спартаке» после Руя Витории работать невероятно сложно. Болельщики были максимально лояльны к португальцу и провожали его как незаконно угнетенного чемпиона, с которым руководство поступило несправедливо. Пожалуй, со стороны Ваноли это назначение похоже на авантюру, которая может оправдаться, но только если Паоло даст результат сразу. Иначе прессинг трибун обеспечен, как и тяжелая судьба в России.

Но у Паоло есть козырь. Ваноли, как и Конте, приверженец жесточайшей дисциплины. Например, он запрещает футболистам использовать мобильные телефоны во время массажа, чтобы игроки чувствовали свое тело, а еще жестко контролирует питание. Обычно такие методы помогают Конте стремительно мотивировать команду. Из свежайших примеров — «Тоттенхэм». Посмотрите, какими лондонцы были при Нуну Эшпериту Сантуше и как преобразились после прихода Антонио. Другое дело, такие методы часто утомляют команды. Поэтому происходят резкие падения, как у «Челси» во второй сезон Конте.

Поэтому кажется, что Ваноли — тот тренер, который при нужном усилении может дать мгновенный результат, тем более усиление под Паоло точно будет. С другой стороны, на дистанции удержать такие результаты всегда непросто.

Что будет в итоге — посмотрим. 2022-й для «Спартака» станет годом не только столетия, но и самоопределения: новый тренер, менеджмент, стратегия и потенциальная покупка акций клуба арабскими шейхами — слагаемые процесса. И, кстати, плей-офф Лиги Европы — тоже.

Ох что будет, если «Спартак» вылетит из 1/8 ЛЕ. Но об этом поговорим по факту.