А в «Зените» точно довольны.

Уже в середине второго тайма в Екатеринбурге можно было констатировать, что «Краснодар» проводит худший матч в сезоне, а возможно, и вообще в эпоху Владимира Ивича. Хотя буквально за полчаса до этого команда вела 1:0 и виртуально возглавляла таблицу. Но теперь она официально вторая — а урон от поражения от аутсайдера выглядит слишком критичным. «Зенит» снова лидер, Сафонов и Тормена травмированы, Кордобу ждет длительная дисквалификация, а середняк, не побеждавший в чемпионате на протяжении 10 туров, превзошел «быков» во всех компонентах футбола.

Три пропущенных мяча и разница ударов 15:3 в пользу «Урала» — явно не то, что мы привыкли видеть в исполнении самой надежной обороны РПЛ. Коллектива, который больше не несется в атаку в мечтах о тики-таке, а сосредоточен на результате и не стесняется действовать по счету. Причем делал это чуть ли не лучше всех в стране.

Понятно, что пройти длинную дистанцию без ошибок все равно нереально — поражения и мини-кризисы случались даже у праймового «Зенита», когда он бронировал титул уже к Новому году. И было странно ожидать, что это с ходу получится у «Краснодара», проводящего при Ивиче первый полноценный сезон. Хотя с «Маккаби» серб брал золото, не потерпев ни одного поражения.

Фото ФК «Краснодар»

Но как же нелепо, когда шансы на титул испаряются не на поле, а из-за эмоций и несдержанности после финального свистка. Уверен, сам факт поражения от «Урала» почти не пошатнул бы расклады чемпионской интриги. Да, «Краснодар» рухнул с вершины таблицы, но это лишь вторая неудача в сезоне, впереди 14 матчей, один из которых — дома с «Зенитом». При этом выезд на «Газпром Арену» дал понять: на своем поле «быки» в состоянии претендовать на победу над сине-бело-голубыми.

Опытные претенденты на титул понимают: в таких ситуациях главное — сохранять спокойствие, оперативно исправлять ошибки и не давать конкурентам дополнительных бонусов. Но «Краснодар» активировал худший сценарий. Когда казалось, что гонка с сине-бело-голубыми только вступает в новую фазу, Кордоба сорвался на судей, получил красную карточку за «оскорбительный жест в адрес второго ассистента (Веранцо Петросяна)» и теперь может быть дисквалифицирован на четыре матча. Ровно столько получил Соболев за жест в адрес Роши в дерби с ЦСКА, который, как говорят, Кордоба повторил в Екатеринбурге.

Ивич в это время атаковал арбитров в телеэфире: «Как возможна ситуация, которая была с Олусегуном в начале второго тайма? Почему это не фол? Это случилось прямо на моих глазах, и я не понимаю, почему не зафиксировали нарушение. Также хочу, чтобы мне кто-то объяснил, почему за фол на Кокшарове не назначен пенальти. В матче с «Уралом» было много моментов, когда арбитр не фиксировал нарушения против наших футболистов. Я поздравляю «Урал» с победой, хозяева заслужили победу. Но эта игра не первая, когда так обходятся с «Краснодаром».

Лукас Оласа и Джон Кордоба. Фото ФК «Краснодар»

Эмоции серба понятны. Но срываться на рефери, когда твоя команда нанесла три удара по воротам (и забила после единственного попадания в створ), а соперник превзошел ее в пять раз, — слишком мелко для одного из лучших тренеров лиги, который нацелен на золото.

Самое обидное для «быков» — в том, что градус напряжения быстро спадет, а вот последствия придется разгребать очень долго. Исправиться за поражение от «Урала» реально всего за неделю, а вот лишиться форварда-монстра Кордобы на четыре встречи (то есть до 16 марта 2024 года!) -катастрофа. У Ивича в принципе минимальный выбор в атаке, а равноценной замены страйкеру нет и близко.

Шок, что это не первый срыв за выходные: до «Краснодара» нервы сдали у «Локомотива», который может провести как минимум ближайший матч с «Зенитом» без главного тренера и капитана. За оскорбление ассистента и нецензурную лексику в прямом эфире.

В Питере точно довольны: вряд ли там ждали столько подарков на второй круг РПЛ.