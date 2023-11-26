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Сегодня, 19:30

Срыв Кордобы может стоить «Краснодару» чемпионства. Его дисквалификация — кошмар для Ивича

Нападающий «Краснодара» Кордоба пытался прорваться в судейскую после поражения от «Урала»
Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
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Футболист Джон Кордоба
Джон Кордоба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
А в «Зените» точно довольны.
Россия. Премьер-лига. 16-й тур
26 нояб, 14:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
3:1
Краснодар

Уже в середине второго тайма в Екатеринбурге можно было констатировать, что «Краснодар» проводит худший матч в сезоне, а возможно, и вообще в эпоху Владимира Ивича. Хотя буквально за полчаса до этого команда вела 1:0 и виртуально возглавляла таблицу. Но теперь она официально вторая — а урон от поражения от аутсайдера выглядит слишком критичным. «Зенит» снова лидер, Сафонов и Тормена травмированы, Кордобу ждет длительная дисквалификация, а середняк, не побеждавший в чемпионате на протяжении 10 туров, превзошел «быков» во всех компонентах футбола.

&laquo;Краснодар&raquo; на&nbsp;выезде проиграл &laquo;Уралу&raquo;&nbsp;&mdash; 1:3. Черный день «Краснодара»: потерял лидерство, Кордобу, Сафонова и Тормену. «Урал» победил, «Зенит» — первый

Три пропущенных мяча и разница ударов 15:3 в пользу «Урала» — явно не то, что мы привыкли видеть в исполнении самой надежной обороны РПЛ. Коллектива, который больше не несется в атаку в мечтах о тики-таке, а сосредоточен на результате и не стесняется действовать по счету. Причем делал это чуть ли не лучше всех в стране.

Понятно, что пройти длинную дистанцию без ошибок все равно нереально — поражения и мини-кризисы случались даже у праймового «Зенита», когда он бронировал титул уже к Новому году. И было странно ожидать, что это с ходу получится у «Краснодара», проводящего при Ивиче первый полноценный сезон. Хотя с «Маккаби» серб брал золото, не потерпев ни одного поражения.

«Урал» — «Краснодар»
Фото ФК «Краснодар»

Но как же нелепо, когда шансы на титул испаряются не на поле, а из-за эмоций и несдержанности после финального свистка. Уверен, сам факт поражения от «Урала» почти не пошатнул бы расклады чемпионской интриги. Да, «Краснодар» рухнул с вершины таблицы, но это лишь вторая неудача в сезоне, впереди 14 матчей, один из которых — дома с «Зенитом». При этом выезд на «Газпром Арену» дал понять: на своем поле «быки» в состоянии претендовать на победу над сине-бело-голубыми.

Эдуард Сперцян и&nbsp;Клаудиньо. Убедительная ничья. «Зенит» и «Краснодар» провели качественный матч, но никто не наиграл на победу

Опытные претенденты на титул понимают: в таких ситуациях главное — сохранять спокойствие, оперативно исправлять ошибки и не давать конкурентам дополнительных бонусов. Но «Краснодар» активировал худший сценарий. Когда казалось, что гонка с сине-бело-голубыми только вступает в новую фазу, Кордоба сорвался на судей, получил красную карточку за «оскорбительный жест в адрес второго ассистента (Веранцо Петросяна)» и теперь может быть дисквалифицирован на четыре матча. Ровно столько получил Соболев за жест в адрес Роши в дерби с ЦСКА, который, как говорят, Кордоба повторил в Екатеринбурге.

Ивич в это время атаковал арбитров в телеэфире: «Как возможна ситуация, которая была с Олусегуном в начале второго тайма? Почему это не фол? Это случилось прямо на моих глазах, и я не понимаю, почему не зафиксировали нарушение. Также хочу, чтобы мне кто-то объяснил, почему за фол на Кокшарове не назначен пенальти. В матче с «Уралом» было много моментов, когда арбитр не фиксировал нарушения против наших футболистов. Я поздравляю «Урал» с победой, хозяева заслужили победу. Но эта игра не первая, когда так обходятся с «Краснодаром».

Лукас Оласа и Джон Кордоба
Лукас Оласа и Джон Кордоба.
Фото ФК «Краснодар»

Эмоции серба понятны. Но срываться на рефери, когда твоя команда нанесла три удара по воротам (и забила после единственного попадания в створ), а соперник превзошел ее в пять раз, — слишком мелко для одного из лучших тренеров лиги, который нацелен на золото.

Самое обидное для «быков» — в том, что градус напряжения быстро спадет, а вот последствия придется разгребать очень долго. Исправиться за поражение от «Урала» реально всего за неделю, а вот лишиться форварда-монстра Кордобы на четыре встречи (то есть до 16 марта 2024 года!) -катастрофа. У Ивича в принципе минимальный выбор в атаке, а равноценной замены страйкеру нет и близко.

Игровой эпизод в&nbsp;матче &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Сочи&raquo;. «Зенит», зевая, разгромил «Сочи». И возглавил таблицу РПЛ

Шок, что это не первый срыв за выходные: до «Краснодара» нервы сдали у «Локомотива», который может провести как минимум ближайший матч с «Зенитом» без главного тренера и капитана. За оскорбление ассистента и нецензурную лексику в прямом эфире.

В Питере точно довольны: вряд ли там ждали столько подарков на второй круг РПЛ.

Джон Кордоба
Футбол
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Урал
Владимир Ивич
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
11
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
12
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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30 тур
25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 3 : 3
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 3 : 0
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 2 : 3
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 0 : 2
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 1 : 1
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 3 : 1
26.11 16:30
Рубин – Факел
 1 : 0
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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