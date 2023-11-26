Срыв Кордобы может стоить «Краснодару» чемпионства. Его дисквалификация — кошмар для Ивича
Уже в середине второго тайма в Екатеринбурге можно было констатировать, что «Краснодар» проводит худший матч в сезоне, а возможно, и вообще в эпоху Владимира Ивича. Хотя буквально за полчаса до этого команда вела 1:0 и виртуально возглавляла таблицу. Но теперь она официально вторая — а урон от поражения от аутсайдера выглядит слишком критичным. «Зенит» снова лидер, Сафонов и Тормена травмированы, Кордобу ждет длительная дисквалификация, а середняк, не побеждавший в чемпионате на протяжении 10 туров, превзошел «быков» во всех компонентах футбола.
Три пропущенных мяча и разница ударов 15:3 в пользу «Урала» — явно не то, что мы привыкли видеть в исполнении самой надежной обороны РПЛ. Коллектива, который больше не несется в атаку в мечтах о тики-таке, а сосредоточен на результате и не стесняется действовать по счету. Причем делал это чуть ли не лучше всех в стране.
Понятно, что пройти длинную дистанцию без ошибок все равно нереально — поражения и мини-кризисы случались даже у праймового «Зенита», когда он бронировал титул уже к Новому году. И было странно ожидать, что это с ходу получится у «Краснодара», проводящего при Ивиче первый полноценный сезон. Хотя с «Маккаби» серб брал золото, не потерпев ни одного поражения.
Но как же нелепо, когда шансы на титул испаряются не на поле, а из-за эмоций и несдержанности после финального свистка. Уверен, сам факт поражения от «Урала» почти не пошатнул бы расклады чемпионской интриги. Да, «Краснодар» рухнул с вершины таблицы, но это лишь вторая неудача в сезоне, впереди 14 матчей, один из которых — дома с «Зенитом». При этом выезд на «Газпром Арену» дал понять: на своем поле «быки» в состоянии претендовать на победу над сине-бело-голубыми.
Опытные претенденты на титул понимают: в таких ситуациях главное — сохранять спокойствие, оперативно исправлять ошибки и не давать конкурентам дополнительных бонусов. Но «Краснодар» активировал худший сценарий. Когда казалось, что гонка с сине-бело-голубыми только вступает в новую фазу, Кордоба сорвался на судей, получил красную карточку за «оскорбительный жест в адрес второго ассистента (Веранцо Петросяна)» и теперь может быть дисквалифицирован на четыре матча. Ровно столько получил Соболев за жест в адрес Роши в дерби с ЦСКА, который, как говорят, Кордоба повторил в Екатеринбурге.
Ивич в это время атаковал арбитров в телеэфире: «Как возможна ситуация, которая была с Олусегуном в начале второго тайма? Почему это не фол? Это случилось прямо на моих глазах, и я не понимаю, почему не зафиксировали нарушение. Также хочу, чтобы мне кто-то объяснил, почему за фол на Кокшарове не назначен пенальти. В матче с «Уралом» было много моментов, когда арбитр не фиксировал нарушения против наших футболистов. Я поздравляю «Урал» с победой, хозяева заслужили победу. Но эта игра не первая, когда так обходятся с «Краснодаром».
Эмоции серба понятны. Но срываться на рефери, когда твоя команда нанесла три удара по воротам (и забила после единственного попадания в створ), а соперник превзошел ее в пять раз, — слишком мелко для одного из лучших тренеров лиги, который нацелен на золото.
Самое обидное для «быков» — в том, что градус напряжения быстро спадет, а вот последствия придется разгребать очень долго. Исправиться за поражение от «Урала» реально всего за неделю, а вот лишиться форварда-монстра Кордобы на четыре встречи (то есть до 16 марта 2024 года!) -катастрофа. У Ивича в принципе минимальный выбор в атаке, а равноценной замены страйкеру нет и близко.
Шок, что это не первый срыв за выходные: до «Краснодара» нервы сдали у «Локомотива», который может провести как минимум ближайший матч с «Зенитом» без главного тренера и капитана. За оскорбление ассистента и нецензурную лексику в прямом эфире.
В Питере точно довольны: вряд ли там ждали столько подарков на второй круг РПЛ.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|16
|10
|3
|3
|33-14
|33
|
2
|Краснодар
|16
|9
|5
|2
|25-13
|32
|
3
|Динамо
|16
|7
|7
|2
|27-21
|28
|
4
|Спартак
|16
|8
|3
|5
|23-22
|27
|
5
|Кр. Советов
|16
|7
|5
|4
|34-24
|26
|
6
|ЦСКА
|16
|6
|7
|3
|29-23
|25
|
7
|Рубин
|16
|7
|4
|5
|16-20
|25
|
8
|Локомотив
|16
|6
|7
|3
|24-22
|25
|
9
|Пари НН
|15
|6
|3
|6
|14-14
|21
|
10
|Факел
|16
|5
|4
|7
|14-18
|19
|
11
|Урал
|16
|5
|4
|7
|18-25
|19
|
12
|Ростов
|15
|4
|5
|6
|23-27
|17
|
13
|Оренбург
|16
|3
|5
|8
|17-25
|14
|
14
|Ахмат
|16
|3
|4
|9
|16-22
|13
|
15
|Балтика
|16
|3
|3
|10
|12-23
|12
|
16
|Сочи
|16
|3
|1
|12
|16-28
|10
|25.11
|13:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|3 : 3
|25.11
|15:15
|
Зенит – Сочи
|3 : 0
|25.11
|17:30
|
ЦСКА – Динамо
|2 : 3
|25.11
|19:45
|
Балтика – Спартак
|0 : 2
|26.11
|12:00
|
Оренбург – Ахмат
|1 : 1
|26.11
|14:00
|
Урал – Краснодар
|3 : 1
|26.11
|16:30
|
Рубин – Факел
|1 : 0
|26.11
|19:00
|
Ростов – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|12
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|13
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|12
|1
|3