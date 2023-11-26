Казарцеву — четверку за судейство, Галактионову — четыре матча за мат. Чем так недоволен тренер «Локо»?
Добавленное время
На мой взгляд, явных причин быть недовольными у игроков и тренеров «Локомотива» нет. Василий Казарцев отсудил на хорошем для него уровне — на четверку.
Неисправленных серьезных ошибок у него не было. В самом конце игры петербуржец не увидел, что защитник гостей Евгений Морозов в борьбе с соперником сыграл в мяч правой рукой. Но на помощь рефери пришли видеоассистенты Артур Федоров и Валерий Данченко. Они провели проверку и вмешались в действия судьи, предложив ему посмотреть видеоповтор. После этого рефери изменил свое решение и правильно наказал железнодорожников 11-метровым ударом. В итоге он был выполнен на 90+12-й минуте. Реализовав его, самарцы сравняли счет.
Железнодорожники могут обратить внимание судейских руководителей на количество времени, изначально добавленного арбитром (шесть минут) и реально сыгранного (около 12). Но и тут на недовольство «Локо» легко найти ответ.
Когда шли упомянутые шесть минут, было как минимум три продолжительных паузы. Во время первой вратарь гостей Илья Лантратов вводил мяч в игру 30 секунд. Больше чем через минуту возобновился матч после второго гола «Крыльев Советов». Около 40 секунд отняла стычка, инициированная голкипером «Локо», с Ильей Гапоновым (за нее, кстати, Лантратов не получил предупреждения).
То есть в первую часть добавленного времени общая пауза составила больше двух минут. А фол Морозова случился, когда на телесекундомере значились 97 минут и 4 секунды. То есть команды переиграли чуть больше минуты. Какие тогда к судье вопросы?
Высказывания Баринова и Галактионова
После финального свистка полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов, уже покинув поле, кратко поговорил с ассистентом судьи Рашидом Абусуевым. Тот почему-то не ушел в подтрибунку, а стоял на входе в нее.
«Для всего футбола — вы позор», — сказал Баринов. Это слышно на видео, снятом журналистом «Чемпионата».
Тренер «Локомотива» выразился еще грубее — нецензурно.
«То, что случилось в конце, я думаю, здесь надо будет разобраться и футбольному клубу «Локомотив», и высшему руководству клуба. Потому что так судить... и то, что это было в конце... Если это *** нравится кому-то, нам — нет. Я все. Спасибо», — сказал Михаил Галактионов в эфире «Матч ТВ».
КДК
Оба высказывания обязательно рассмотрит контрольно-дисциплинарный комитет РФС. Это происходило сразу после игры и на стадионе.
В протоколе в «Замечаниях по проведению игры» указано, что «после окончания матча при входе в подтрибунное помещение игрок № 6 команды «Локомотив» Баринов Дмитрий, направившись к первому помощнику судьи, оскорбительно высказался в адрес судейской бригады».
Это уже основание для рассмотрения проступка на очередном заседании КДК. А слова Галактионова широко растиражированы — никаких официальных рапортов и не нужно. Достаточно материалов СМИ.
Санкции
Поведение и Баринова, и Галактионова наказуемо на основании пункта 1 статьи 95 дисциплинарного регламента РФС. В нем говорится:
«Оскорбительное поведение игрока или официального лица клуба в отношении официальных лиц матча до, во время и после матча, т. е. использование ненормативной лексики, оскорбительных слов и выражений, а также оскорбительных жестов в отношении официальных лиц матча, — наказывается дисквалификацией игрока или официального лица клуба от 2 до 4 матчей, а при рецидиве — дисквалификацией сроком до 3 месяцев, а также к нему может быть применен штраф в соответствии с пунктом 12 приложения № 1 к настоящему регламенту».
Интересно, что в августе срок для рецидивистов составлял четыре месяца, но в последнем варианте документа он стал меньше на месяц.
Так вот, обоим железнодорожникам грозит отстранение на срок до четырех матчей. Но раз есть вилка (от двух до четырех), возможно, Баринова накажут по минимуму. А вот тренеру вполне могут дать и больше, если сочтут нужным.
Булатов и Хапов
Почти незамеченным осталось наказание судьей старшего тренера «Крыльев Советов» Сергея Булатова и тренера «Локомотива» по работе с вратарями Заура Хапова. Оба получили в перерыве по красной карточке. Видимо, между ними возник инцидент, в ходе которого, как говорится в протоколе, было допущено «нецензурное выражение в адрес официального лица команды соперника».
И тут в соответствии с пунктом 6 статьи 94 дисциплинарного регламента допускаются разные сроки наказания — тоже от двух до четырех игр. Кроме того, может быть применен штраф. Предположу, что Булатова и Хапова дисквалифицируют на два матча.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|16
|10
|3
|3
|33-14
|33
|
2
|Краснодар
|16
|9
|5
|2
|25-13
|32
|
3
|Динамо
|16
|7
|7
|2
|27-21
|28
|
4
|Спартак
|16
|8
|3
|5
|23-22
|27
|
5
|Кр. Советов
|16
|7
|5
|4
|34-24
|26
|
6
|ЦСКА
|16
|6
|7
|3
|29-23
|25
|
7
|Рубин
|16
|7
|4
|5
|16-20
|25
|
8
|Локомотив
|16
|6
|7
|3
|24-22
|25
|
9
|Пари НН
|15
|6
|3
|6
|14-14
|21
|
10
|Факел
|16
|5
|4
|7
|14-18
|19
|
11
|Урал
|16
|5
|4
|7
|18-25
|19
|
12
|Ростов
|15
|4
|5
|6
|23-27
|17
|
13
|Оренбург
|16
|3
|5
|8
|17-25
|14
|
14
|Ахмат
|16
|3
|4
|9
|16-22
|13
|
15
|Балтика
|16
|3
|3
|10
|12-23
|12
|
16
|Сочи
|16
|3
|1
|12
|16-28
|10
|25.11
|13:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|3 : 3
|25.11
|15:15
|
Зенит – Сочи
|3 : 0
|25.11
|17:30
|
ЦСКА – Динамо
|2 : 3
|25.11
|19:45
|
Балтика – Спартак
|0 : 2
|26.11
|12:00
|
Оренбург – Ахмат
|1 : 1
|26.11
|14:00
|
Урал – Краснодар
|3 : 1
|26.11
|16:30
|
Рубин – Факел
|1 : 0
|26.11
|19:00
|
Ростов – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|12
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|13
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|12
|1
|3