«Зенит», зевая, разгромил «Сочи». И возглавил таблицу РПЛ

Будничная победа действующего чемпиона.

Мечты о лидерстве

Чемпион России завершил первый круг на втором месте и ни разу за 15 туров не находился на вершине. В любой другой ситуации такой промежуточный результат расценивался бы как трагедия, но сине-бело-голубые совсем не переживают. Игра есть, победы тоже, да и ничья с лидером на финише первого круга — приемлемый исход.

Плюс — осенняя часть чемпионата на этом не закончилась. В оставшихся до зимней паузы турах «Зениту» вполне по силам набрать девять очков из девяти, а также захватить первое место. Календарь у «Краснодара» сложнее, так что все команде Сергея Семака по силам.

В 16-м туре петербуржцы проводили свой матч раньше кубанцев, так что могли минимум на сутки выйти на первое место, а это — серьезный психологический фактор. Соперник тоже не выглядел угрожающе: «Сочи» замыкает таблицу, а год назад проиграл в Санкт-Петербурге с неприличным счетом 0:7.

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Без Кассьерры и Сергеева

Но у чемпиона России хватало кадровых проблем. Караваев давно травмирован, Мантуан получил повреждение в Баку, а Марио Фернандес еще не готов выходить в основе, хотя в заявку вернулся. Из-за этого у команды Семака образовалась дыра на правом фланге, которую вынужден был заполнить собой левша Круговой. Этот вариант тренерский штаб опробовал как раз во время товарищеского матча с «Нефтчи», но вышло не очень — Данил уже к середине первого тайма вернулся на левую бровку. Сейчас он все 90 минут провел на правом краю.

Проблемы коснулись и нападения. Кассьерра из-за травмы даже не смог помочь национальной команде Колумбии, а Сергеев вернулся из расположения сборной России нездоровым — Семак оставил его на скамейке и выпустил на 69-й минуте.

Из-за потерь Семаку пришлось пересобрать свою схему-трансформер: с мячом «Зенит» играл по расстановке 4-3-3 с Круговым в роли правого вингера, а при обороне перестраивался на 3-4-2-1 с Мостовым и Клаудиньо на позициях «десяток».

Фол Игнатьева — гол Родригао

Можно придумать хоть 20 гибридов и применять их одновременно, но с низкой и узкой обороной бороться в любом случае будет тяжело. «Зенит» в очередной раз столкнулся с типичной проблемой, когда к нему в гости приезжают оппоненты из нижней половины таблицы: «Сочи» оборонялся по самой осторожной из современных схем 5-4-1, почти не пытаясь выходить в прессинг. Какие-то робкие попытки черноморцы применяли, но это не было системой.

Забавно, что первый опасный момент у ворот Гойло «Зенит» создал после контратаки на 15-й минуте, когда Изидор не очень хорошо подстроился под мяч. После этого, кажется, южане окончательно поняли, что свободных зон чемпиону лучше не предоставлять.

Критиковать «Сочи» бессмысленно — другим способом команда Александра Точилина очки отобрать не смогла бы. Она дисциплинированно оборонялась большую часть первого тайма, хотя уже на 2-й минуте все могло закончиться для нее плачевно, если бы Игнатьеву дали красную за безрассудный фол на Родригао. К счастью для гостей, обошлось, и петербургский (кстати!) арбитр Кирилл Левников показал Ивану лишь желтую карточку.

У «Зенита» моменты возникали: Круговой пытался пробить через себя, Дуглас едва не замкнул фланговую подачу на дальней штанге, однако с игры забить в первом тайме так и не удалось. На выручку пришел угловой прямо перед перерывом.

Интересно, что по итогам первого круга «Зенит» был третьим с конца по голам со стандартных положений. Но благодаря точному удару Родригао сине-бело-голубые уже вышли из воображаемой зоны стыковых матчей в этой таблице.

Сорванная паненка Клаудиньо и разгром

Гол позволил «Зениту» выдохнуть. Он означал, что неприятного и утомительного вскрытия многослойной обороны во втором тайме чемпионам удалось избежать. Сразу после перерыва хозяева вообще могли удвоить счет. Изучив видеоповтор, Левников назначил пенальти за фол Бурмистрова в своей штрафной, причем еще до решения судьи мяч схватил Мостовой и понес к 11-метровой отметке.

Андрей долго торговался с Клаудиньо, пытался уговорить бразильца отдать ему право исполнить удар, но аргументы легионера оказались сильнее. А затем Клаудиньо взял и паненкой отправил мяч прямо в руки Гойло. Интересно, о чем в этот момент подумал Мостовой?

Впрочем, на команду этот эпизод никак не повлиял. Клаудиньо тут же попытался исправиться, но Изидор не смог забить после его передачи. Впрочем, почти сразу же удвоил счет. Он же мог и оформить дубль, но попал в перекладину после навеса Эраковича.

Под конец игры защита «Сочи» совсем развалилась. Крупный счет могли устанавливать вышедшие на замену Сергеев и Сутормин, но сделал это Мостовой — он явно был заряжен на гол в этот день.

3:0 — будничная победа «Зенита», которая позволяет ему временно возглавить таблицу. А «Сочи» пока не показывает, за счет чего собирается выбираться из зоны вылета.