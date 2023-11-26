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Осипенко — главное оружие Карпина. Он разогнал тоску в Ростове и принес победу над «Пари НН»

«Ростов» победил «Пари НН» в матче 16-го тура РПЛ благодаря голу Осипенко с пенальти
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Гол Осипенко принес «Ростову» победу над «Пари НН».
Фото ФК «Ростов»
У защитника уже шесть голов в чемпионате.
Россия. Премьер-лига. 16-й тур
26 нояб, 19:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
1:0
Пари Нижний Новгород

В День матери «Ростов» устроил красивую акцию, разместив имена мам футболистов на игровой форме. Кстати, многие из них в этот день посетили стадион, и команде Валерия Карпина предстояло их не разочаровать. Но когда в соперниках «Пари НН» Сергея Юрана — одна из самых вязких команд чемпионата, — показать яркий футбол может быть крайне проблематично. Так и получилось.

Карпин удивил стартовым составом. Впервые за много месяцев из основы выпал Сергей Песьяков — в этом сезоне вратарь совсем не впечатляет, так что его место занял Никита Медведев. В атаке Николай Комличенко сменил чуть затихнувшего Егора Голенкова.

Что касается «Пари НН», то Юран особенных корректив в состав не вносил — кроме одного, зато существенного — в запасе снова оказался звездный Эдгар Севикян.

С первых минут на «Ростов Арене» начался настоящий зимний футбол. И смотреть за этим было тяжело: команды оформили очень сильную заявку на худший тайм всего чемпионата. Первый угловой случился аж на 30-й минуте, а акцентированного удара пришлось ждать до 44-й. В остальном шли бесконечные забросы, выносы и борьба. В какой-то момент зрители засвистели — и их можно было понять.

Валерий Карпин&nbsp;&mdash; Сергей Юран. «Ростов» победил «Пари НН» благодаря голу Осипенко с пенальти. Онлайн-трансляция матча

Ожидаемо, что после такого «искрометного» тайма пошли замены. Карпин выпустил Мохеби вместо Ионова, а Юран освежил состав сразу тремя игроками — включая Севикяна (вероятно, Сергей Николаевич трижды пожалел, что не выпустил его в старте). И все зашевелилось!

Конечно, не сразу — 10 минут потребовалось футболистам на раскачку. Зато потом подряд случились и удар Ланговича, и выстрел Комличенко, и заработанный Байрамяном пенальти, который пришелся очень кстати — в голы с игры с каждой минутой верилось все меньше. 11-метровый пошел исполнять штатный пенальтист «Ростова» Максим Осипенко, и не подвел — забил свой шестой мяч в сезоне, а также отличился в третьем матче подряд.

Моментально ответил «Пари НН» усилиями вышедшего Севикяна. Армянский нападающий оказался в штрафной, прицелился и красивым ударом попал в штангу — совсем чуть-чуть ему не хватило, чтобы сравнять!

Это был лучший момент гостей. Потому что после этого снова все заглохло — разве что удар Шнапцева и неплохое спасение Медведева из-под перекладины немного всех взбодрили.

1:0 — «Пари НН» так и остался худшей выездной командой РПЛ; «Ростов» же еще сильнее отдалился от стыков, заработав 20 баллов и расположившись на 10-м месте.

Валерий Карпин
Максим Осипенко
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Ростов
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 3 : 3
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 3 : 0
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 2 : 3
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 0 : 2
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 1 : 1
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 3 : 1
26.11 16:30
Рубин – Факел
 1 : 0
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 1 : 0
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