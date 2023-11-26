Черный день «Краснодара»: потеряли лидерство, Сафонова и Тормену. «Урал» победил, «Зенит» — первый
В ранге отстающих
К хорошему быстро привыкаешь, и «Краснодар», нет сомнений, уже освоился в роли лидера премьер-лиги. Целый круг «быки» провели великолепно и ушли на небольшую паузу, находясь на первом месте. Но, как известно, чемпионат длится не 15 туров, а в два раза дольше. И золотые амбиции нужно доказывать еженедельно.
В эти выходные «Зенит», главный конкурент черно-зеленых, играл раньше и без труда набрал три очка в матче с «Сочи». Три недели назад кубанцы уже находились в ситуации, когда по ходу тура уступали сине-бело-голубым лидерство, но тогда они его восстановили. Сейчас тоже от «Краснодара» требовалась победа — иначе чемпион захватывал бы вершину таблицы.
Задумки Ивича и Гончаренко
«Урал» не самый легкий противник. Да, екатеринбуржцы не побеждали в РПЛ с августа, но назвать их безнадежными аутсайдерами никак нельзя. К тому же у Виктора Гончаренко особые счеты с бывшими работодателями, и он наверняка был бы рад свергнуть черно-зеленых с престола.
Под «Краснодар» главный тренер «Урала» подготовил особый рецепт: при обороне черно-оранжевые выстраивались в пять защитников, хотя чаще всего они в этом сезоне обороняются в четыре. Малькевич на левом фланге был невероятно активен и часто выдергивался под подключения Волкова.
Первая ставка без рисков! Зарегистрируйся и получи фрибет 2000 рублей новым клиентам ФОНБЕТ с промокодом EXPRESS
А Владимир Ивич поменял флангами Батчи и Олусегуна, вероятно, предполагая, что слева в защите у «Урала» выйдет Итало. Но на деле все получилось иначе, и «Краснодар» столкнулся с гигантскими проблемами при конструировании атак.
Волшебные стандарты Гончаренко
Хотя начался матч благоприятно для гостей. Да, «Урал» бодрее выглядел на старте, но «Краснодару» хватило всего одной опасной атаки и единственного удара для гола: Олусегун прострелил, а Кордоба забил восьмой мяч в чемпионате и вышел на чистое второе место в снайперской гонке РПЛ.
В таких случаях обычно говорят, что решает класс — одни атакуют, а другие забивают. Но, как выяснилось позже, это не та ситуация. Удар Кордобы остался единственным за весь первый тайм у ворот Помазуна. Разве это по-лидерски?
А вот «Урал» после пропущенного мяча задействовал свое любимое оружие. По итогам первого круга екатеринбуржцы стали одними из лучших по голам со стандартных положений. Новый тур — новый гол: Эмерсон головой замкнул подачу с углового и сравнял счет. Теперь у «Урала» целых девять голов в премьер-лиге со стандартов — больше половины от общего числа забитых мячей.
Роковое столкновение
Кубанцы играли не ужасно, но точно существенно ниже своего уровня. Полумоменты были — например, на 40-й минуте Оласа опасно простреливал вдоль ворот, но никто из его партнеров не успел на мяч.
А прямо перед перерывом произошло ключевое событие матча: Сафонов, вероятно, не крикнул при выходе из ворот и столкнулся с Торменой за пределами штрафной почти лоб в лоб. Обоим долго оказывали помощь, перевязали головы, но продолжить игру они не сумели: защитника заменили до перерыва, а голкипера — во время. Вот так черно-зеленые мигом потеряли двух важнейших футболистов обороны.
Три удара за 90 минут
В атаке у «Краснодара» кадровых проблем не было, а вот игровых... Сразу после начала второго тайма Батчи нанес неточный удар, который, как вы понимаете, стал вторым для «Краснодара» за 50 минут. Но после этого опять наступила тишина. А хозяева медленно, но давили на штрафную соперника и на исходе часа забили логичный гол — Егорычев убежал от всех и поразил пустые ворота.
«Краснодар» нервничал. Желтые карточки получали и футболисты, и главный тренер, а вышедший вместо Сафонова Агкацев на 72-й минуте едва не привез гол — Шеттине простил голкипера. Однако под конец основного времени «Урал» все-таки забил еще раз — отличился Каштанов. К той минуте у хозяев было больше голов, чем у гостей — ударов по воротам.
На финише встречи Кокшаров все-таки попытался забить, но мяч после его «черпачка» опустился на перекладину. Впрочем, вряд ли это хоть как-то успокаивает «Краснодар»: кошмарно, когда твои удары можно пересчитать по пальцам одной руки.
А еще хуже, когда ты теряешь первое место, основного голкипера, капитана, а также ключевого защитника за один день. Безусловно, это слабейший матч «Краснодара» в текущем сезоне.
Первая ставка без рисков! Зарегистрируйся и получи фрибет 2000 рублей новым клиентам ФОНБЕТ с промокодом EXPRESS
После поражения от «Урала» «Краснодару» нужно реабилитироваться, и это возможно сделать в следующем туре — в игре против «Оренбурга». Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают, что южане наберут три очка: на их победу можно поставить с коэффициентом 1.50, что примерно 67% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.70 (21%), успех соперника — за 6.20 (12%).
18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|16
|10
|3
|3
|33-14
|33
|
2
|Краснодар
|16
|9
|5
|2
|25-13
|32
|
3
|Динамо
|16
|7
|7
|2
|27-21
|28
|
4
|Спартак
|16
|8
|3
|5
|23-22
|27
|
5
|Кр. Советов
|16
|7
|5
|4
|34-24
|26
|
6
|ЦСКА
|16
|6
|7
|3
|29-23
|25
|
7
|Локомотив
|16
|6
|7
|3
|24-22
|25
|
8
|Рубин
|15
|6
|4
|5
|15-20
|22
|
9
|Пари НН
|15
|6
|3
|6
|14-14
|21
|
10
|Факел
|15
|5
|4
|6
|14-17
|19
|
11
|Урал
|16
|5
|4
|7
|18-25
|19
|
12
|Ростов
|15
|4
|5
|6
|23-27
|17
|
13
|Оренбург
|16
|3
|5
|8
|17-25
|14
|
14
|Ахмат
|16
|3
|4
|9
|16-22
|13
|
15
|Балтика
|16
|3
|3
|10
|12-23
|12
|
16
|Сочи
|16
|3
|1
|12
|16-28
|10
|25.11
|13:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|3 : 3
|25.11
|15:15
|
Зенит – Сочи
|3 : 0
|25.11
|17:30
|
ЦСКА – Динамо
|2 : 3
|25.11
|19:45
|
Балтика – Спартак
|0 : 2
|26.11
|12:00
|
Оренбург – Ахмат
|1 : 1
|26.11
|14:00
|
Урал – Краснодар
|3 : 1
|26.11
|16:30
|
Рубин – Факел
|- : -
|26.11
|19:00
|
Ростов – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|12
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|13
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|12
|1
|3