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Сегодня, 19:17

Малкому и Клаудиньо одобрили получение российских паспортов

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
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Клаудиньо и Малком.
Фото Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

Как стало известно «СЭ», двум футболистам «Зенита» — форварду Малкому и полузащитнику Клаудиньо, одобрено получение гражданства РФ. Оба бразильца получат российские паспорта в течение весны. Инициатива запуска процедуры исходила от самих игроков, клуб ее поддержал.

При этом по нынешним правилам ФИФА лидеры сине-бело-голубых, взявшие золото Олимпиады-2020 в составе пентакампеонов, не могут выступать за нашу сборную. Из-за невозможности смены футбольного гражданства оба не перестанут считаться легионерами в РПЛ.

Напомним, что в разные годы россиянами становились спартаковец Жерри-Кристиан Тчуйсе (Камерун), армеец Марио Фернандес, железнодорожник Гильерме, выступавший в тот момент за «Краснодар» Ари (все — Бразилия), динамовцы Роман Нойштедтер и Константин Рауш (оба — Германия). При этом все они, кроме Тчуйсе, не раз выходили на поле в составе национальной команды России.

Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» в августе 2019 года, за это время провел 98 официальных матчей во всех турнирах, забил 31 мяч и отдал 27 голевых передач.

Трансфер Клаудиньо из «Брагантино» произошел в августе 2021-го, на его счету 13 голов и 16 результативных пасов в 50 встречах в составе питерцев.

Малком Филипе (Малком)
11
7
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

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Торпедо М

 6 1 2
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