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3 марта 2025, 17:37

Выступать за Россию Дугласу Сантосу разрешил аргентинец. Менять гражданство можно один раз, но есть исключения

Александр Бобров
Шеф-редактор
Защитник «Зенита» Дуглас Сантос.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос получил разрешение поменять футбольную ассоциацию и выступать за сборную России 4 ноября 2024 года. Такое решение принял судья Палаты по статусу игроков футбольного трибунала ФИФА, аргентинец Хавьер Виханде Пенас, отреагировавший на запрос РФС.

В соответствии с правилами ФИФА, регламентирующими выступления за национальные команды, менять федерацию (то есть спортивное гражданство) можно лишь раз в ходе игровой карьеры. Но есть исключение. Оно применимо как раз в случае Дугласа Сантоса.

Ему могут разрешить вернуть бразильское спортивное гражданство, если он сохранил гражданство Бразилии и не выходил на поле (не сыграл) в составе сборной России в матче официального или неофициального соревнования. Если капитан «Зенита» совершит такой шаг, назад дороги не будет — он навсегда потеряет российское спортивное гражданство и станет считаться легионером.

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Дуглас Сантос
Сборная России по футболу
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