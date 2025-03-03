Выступать за Россию Дугласу Сантосу разрешил аргентинец. Менять гражданство можно один раз, но есть исключения

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос получил разрешение поменять футбольную ассоциацию и выступать за сборную России 4 ноября 2024 года. Такое решение принял судья Палаты по статусу игроков футбольного трибунала ФИФА, аргентинец Хавьер Виханде Пенас, отреагировавший на запрос РФС.

В соответствии с правилами ФИФА, регламентирующими выступления за национальные команды, менять федерацию (то есть спортивное гражданство) можно лишь раз в ходе игровой карьеры. Но есть исключение. Оно применимо как раз в случае Дугласа Сантоса.

Ему могут разрешить вернуть бразильское спортивное гражданство, если он сохранил гражданство Бразилии и не выходил на поле (не сыграл) в составе сборной России в матче официального или неофициального соревнования. Если капитан «Зенита» совершит такой шаг, назад дороги не будет — он навсегда потеряет российское спортивное гражданство и станет считаться легионером.