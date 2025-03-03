В агентстве Сантоса заявили, что игрок не принял решение, за какую сборную выступать

Технический директор агентства TFM Agency Тьяго Фрейтас, представляющий интересы защитника «Зенита» Дугласа Сантоса, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о попадании игрока в расширенные списки сборных России и Бразилии.

«Дуглас не вызывался ни в одну национальную команду. Он находится только в предварительном списке кандидатов сборных Бразилии и России. И решение пока не принято», — сказал Фрейтас «СЭ».

Сантос выступает за «Зенит» с лета 2019 года. Осенью 2024 30-летний игрок получил гражданство Российской Федерации.