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В агентстве Сантоса заявили, что игрок не принял решение, за какую сборную выступать

Константин Белов
Корреспондент

Технический директор агентства TFM Agency Тьяго Фрейтас, представляющий интересы защитника «Зенита» Дугласа Сантоса, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о попадании игрока в расширенные списки сборных России и Бразилии.

«Дуглас не вызывался ни в одну национальную команду. Он находится только в предварительном списке кандидатов сборных Бразилии и России. И решение пока не принято», — сказал Фрейтас «СЭ».

Сантос выступает за «Зенит» с лета 2019 года. Осенью 2024 30-летний игрок получил гражданство Российской Федерации.

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Дуглас Сантос
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ФК Зенит
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