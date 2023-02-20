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Сегодня, 18:27

В РФС назвали условия, при которых бразильцы Малком и Клаудиньо смогут играть за сборную России

Виталий Косик
Корреспондент
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Малком и Клаудиньо.
Фото ФК «Зенит»

В РФС прояснили ситуацию с возможным выступлением за сборную России бразильского нападающего «Зенита» Малкома и хавбека питерской команды Калудиньо.

«Прежде всего, для того чтобы установить, вправе ли Малком и Клаудиньо выступать за сборную России, а также перестать считаться легионерами, необходимо официальное письмо от Бразильской конфедерации футбола, в котором будут указаны матчи за сборную этих футболистов. Исходя из информации в открытых источниках, в случае если Малком и Клаудиньо получат российское гражданство, то существует теоретическая возможность, что они смогут выступать за сборную России по футболу и перестанут считаться легионерами», — приводит слова службы коммуникаций РФС «РБ Спорт».

В союзе отметили, что Малком играл в официальных турнирах под эгидой ФИФА за сборную Бразилии, и для того, чтобы играть за сборную России, ему будет необходимо пройти процедуру смены спортивного гражданства через Палату по статусу футбольного трибунала ФИФА.

«При этом должно соблюдаться условие 5-летнего проживания на территории России. Таким образом, потенциальное обращение в палату ФИФА может быть направлено не раньше 2024 года при условии, что он не будет выступать за сборную команду Бразилии до этого времени», — добавили в РФС.

Также представитель союза сообщил, что в случае с Клаудиньо не нужно обращаться в Палату по статусу футболистов ФИФА, так как он не принимал участия в матчах за сборную Бразилии. При этом, он сможет начать играть за национальную команду не раньше 2026 года, только после того, как проживет в России 5 лет и не будет заигран за бразильскую сборную.

18 февраля генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что Малком и Клаудиньо добились разрешения на получение паспорта Российской Федерации.

Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» в августе 2019 года, за это время провел 98 официальных матчей во всех турнирах, забил 31 мяч и отдал 27 голевых передач.

Трансфер Клаудиньо из «Брагантино» произошел в августе 2021-го, на его счету 13 голов и 16 результативных пасов в 50 встречах в составе питерцев.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/rfs-est-teoreticheskaya-vozmozhnost-togo-chto-malkom-i-klaudin-o-smogut-igrat-za-sbornuyu-rossii-i-perestanut-schitat-sya-legionerami/
Клаудиньо
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 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
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 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
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 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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