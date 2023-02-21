Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:00

«Думаю, я уже стал русским!» Искренний Эрик Бикфалви — о санкциях ФИФА, Украине и преданности «Уралу»

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Эрик Бикфалви.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
«СЭ» поговорил с легендой РПЛ.

Эрик Бикфалви зажигал с румынским «Стяуа» на «Энфилде», зарабатывал космические деньги в Китае и стал суперзвездой чемпионата России, хотя не играл в топ-клубах РПЛ. Корреспондент «СЭ» встретился с полузащитником «Урала» на сборах в Дубае и обстоятельно поговорил про сорвавшиеся трансферы в Европу и обман агентов, секреты Виктора Гончаренко, отношение к санкциям ФИФА и увлечение искусством.

«Агенты наобещали много всего, но в итоге просто меня обманули!»

— Эрик, ты восьмой год играешь в России. Переезжая в Томск в 2016-м, мог представить, что проведешь здесь столько времени?

— Конечно, нет! Хотя мог оказаться в России и раньше — у меня были предложения, когда я играл в Китае. Команды не назову, потому что это не очень порядочно. Тем более что в итоге я всем отказал... Правда, буквально месяцев через семь все-таки оказался в России.

— Быстро привык к томским морозам?

— Мне повезло — я перешел в зимнее трансферное окно, но сезон-то возобновился весной. Так что весь холод пропустил. В остальном адаптировался быстро. Во-первых, я уже играл на Украине. Во-вторых, Россия и Румыния похожи — здесь все как в Европе: кухня, культура, религия, люди, образ жизни.

15&nbsp;июля. Екатеринбург. &laquo;Урал&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Арсенал&raquo;&nbsp;&mdash; 1:3. Гол Эрика Бикфалви. Гол Бикфалви через себя, мяч со штрафного от бровки. Вся красота матча «Урал» — «Арсенал»

— Восточной культурой не проникся?

— Я жил в Шэньяне — он немного отличается от того же Пекина и Шанхая. Хотя город довольно большой, население — 7 миллионов. В команде все было на высочайшем уровне. Много тренировочных полей, есть необходимое оборудование — все очень комфортно. Одна проблема — я был единственным европейцем... А оказаться в Китае и в России — не то же самое.

Во-первых, язык — в городе практически никто не говорил по-английски. Даже в клубе приходилось общаться через переводчика. Во-вторых, жена с ребенком переехали ко мне лишь спустя месяц — все это время я был один. Но ребенку было меньше года — это тоже доставляло определенные проблемы в адаптации. В-третьих, кухня — найти европейскую еду было довольно проблематично. Я отыскал итальянский ресторан, и мы ходили туда каждый день.

— Как ты не набрал лишний вес?

— Для футболистов это не проблема, мы же каждый день тренируемся. Так что вес был в порядке.

Эрик Бикфалви в составе "Томи". Фото Федор Успенский, "СЭ"
Эрик Бикфалви в составе «Томи».
Федор Успенский, Фото «СЭ»

— Переезд в Китай — главная ошибка в карьере?

— Не то чтобы ошибка... Сейчас объясню, в какой ситуации оказался. Смотри, в том сезоне я стал лучшим бомбардиром чемпионата Украины (с 17 голами Бикфалви поделил первое место с Алексом Тейшейрой из «Шахтера». — Прим. «СЭ»). Мой контракт закончился, я улетел в отпуск и ждал предложений.

Определенные люди наобещали мне много всего, но просили немного подождать. Прошла неделя, вторая, третья... Я потерял кучу времени! В итоге дедлайны по переходу в хорошие команды истекли — переговоры не возобновлялись. А остальные клубы к тому моменту либо передумали, либо поменяли планы.

Меня просто обманули! Поэтому я согласился на переезд в Китай, где мне предложили хорошие деньги. Но опять же — я не поехал за ними вместо того, чтобы играть в Италии или Германии на менее выгодных условиях. Согласился, потому что на тот момент выбора особо и не было.

— Во сколько раз зарплата в Китае увеличилась по сравнению с тем, что было в «Волыни»?

— Прости, не могу назвать цифры. Это конфиденциальная информация. Но скажу так: в Китае я получал самые большие деньги в карьере.

Эрик Бикфалви. «Надеюсь, мой гол номинируют на премию Пушкаша». Бикфалви — о шедевре, который потряс Англию

— Ты говорил, что агенты обещали трансфер в Европу. О каких клубах шла речь?

— ПАОК, «Нант», «Вердер», «Динамо» Загреб. Но ни один из них не был стопроцентным вариантом — я слышал о них только со слов агентов.

— Мирча Луческу звал тебя в «Шахтер». А в «Зенит» не переманивал?

— Нет. Мы общались с ним перед матчами, но тему трансфера никогда не затрагивали. Мне кажется, парню из Румынии, как я, довольно сложно там оказаться — «Зенит» больше предпочитает бразильских игроков.

— Веришь, что гегемония питерцев прервется в ближайшем времени?

— В плане денег, состава и инфраструктуры конкурировать с «Зенитом» нереально. Но мы же играем не с денежными мешками, а против футболистов. Так что на поле все возможно — там шансы 50 на 50. За его пределами — нет, они вне конкуренции.

При этом обыгрывать «Зенит» люблю больше всех в России. Потому что они играют в классный футбол. Еще нравится философия «Краснодара» — показывать качественную игру, доверяя молодым игрокам. Ну и «Спартак» в этом сезоне тоже хорош, надо признать.

Эрик Бикфалви с одноклубниками. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Эрик Бикфалви с одноклубниками. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Все знают: Месси уберет под левую и забьет. Но ничего не могут сделать — с угловыми «Урала» так же»

— За шесть лет ты стал легендой «Урала». А ты сам себя ощущаешь звездой?

— Я вообще не люблю мыслить такими категориями. Мне нравится оставаться командным игроком и не ставить себя выше остальных. Пускай судят болельщики, но сам себя звездой точно не назову.

— Ты отлично говоришь по-русски. Быстро освоил язык?

— Какие-то слова и выражения выучил еще на Украине. Но язык сложный. Мне сильно помогло чтение книг на русском. Думаю, за столько лет в этой стране я уже и сам стал русским!

— С приходом Виктора Гончаренко «Урал» идет по дистанции в темпе «Зенита». За счет чего вы так прибавили?

— В первую очередь, клуб подписал нескольких игроков, которые нас усилили. Во-вторых, изменился тренировочный процесс — занятия стали более интенсивными. Наконец, улучшили стандарты и поработали над мелкими деталями, которые, возможно, не так заметны со стороны, но сильно влияют на результат.

Виктор Гончаренко. Гончаренко странно уходил из «Урала»: говорили, что отказался сдавать матч «Тереку», а Григорий Иванов жалел о расставании

В России очень равный чемпионат: если играешь с условным «Торпедо», нет никакой гарантии, что победишь 5:0. На общем фоне выделяется только «Зенит» — все остальные могут обыграть друг друга. Когда такая конкуренция, все решают нюансы, которым мы уделяем очень много внимания.

— Угловые «Урала» с голами Газинского — главный хит осени в РПЛ. Как вы это делаете, учитывая, что все соперники давно выучили эту комбинацию?

— Когда играешь против Месси, то знаешь: он уберет под левую и забьет. Но ничего не можешь с этим поделать. С нашими угловыми то же самое — каждый знает, что произойдет в следующую секунду, но за счет динамики это приносит результат. При этом у нас есть разные опции. Например, завершать розыгрыши может не только Газинский — мы меняемся ролями, запутываем соперников. Это именно те нюансы, о которых я говорил.

— Гончаренко — лучший тренер в твой карьере?

— Один из — вместе с Георге Хаджи. Гончаренко очень требовательный, уделяет внимание мелочам. Но главное — никогда не останавливается на достигнутом результате. Благодаря этому команда постоянно прогрессирует и ищет, в чем прибавить. Такая ментальность — главная причина взлета «Урала». Мне нравится этот подход.

Виктор Гончаренко. Фото ФК «Урал»
Виктор Гончаренко.
ФК «Урал»

— Осенью ты ненадолго выпал из состава, когда Каштанов начал забивать в каждом матче. У вас с Гончаренко был разговор о том, почему ты не играешь?

— Конечно, мы все обсудили. Но не понимаю, почему из этого делают проблему? Во-первых, сначала у меня была травма. Во-вторых, в лице Каштанова мы получили еще одного забивного нападающего. Это же супер! В каждой команде должно быть 3-4 результативных форварда. Так было в каждом клубе, где я играл. Например, в «Стяуа» у нас было четыре сильных страйкера на две позиции. Конкуренция — это нормально. Пусть Каштанов забьет 20 голов — тогда мне нужно будет забить 30. И чем больше таких игроков будет в «Урале», тем выше окажется «Урал».

— При Гончаренко «Урал» очень хорош, но прошлой весной вы чуть не вылетели.

— За пять туров до финиша мы собрались с ребятами и договорились сделать все, чтобы остаться в РПЛ. Помню, Рафал [Аугустыняк] сказал: «Парни, наша цель: 10 очков в 5 матчах!» В итоге мы перевыполнили задачу, заработав 12, и спасли сезон.

Виктор Гончаренко. «О том, что «Краснодар» расторг со мной контракт, прочитал на сайте». Виктор Гончаренко — о ЦСКА, Моуринью и Тедеско

— Допустим, «Урал» бы вылетел. Ты бы согласился играть в первой лиге?

— Как минимум мы бы обсудили это с руководством клуба. Может, мне бы сказали, что я не нужен, потому что под новые задачи необходимы другие игроки. Или наоборот: «Эрик, оставайся, через год мы вернемся в РПЛ». Все зависит от позиции клуба.

— Можешь объяснить такую преданность «Уралу»? Ты же мог играть в топ-клубе РПЛ.

— Было бы мне 25 лет — возможно, мне поступили бы предложения. Однажды я получил оффер, но предпочел остаться в «Урале».

— Прошлым летом твой агент сказал, что ты хочешь поиграть в российском топ-клубе.

— А кто этого не хочет? Но предложений не было.

— Он также говорил, что летом у тебя были варианты уехать в Европу.

— Они есть каждые полгода. В последний раз некоторые клубы пытались воспользоваться политической ситуацией вокруг России, предлагали приостановить контракт. Я отказался. После этого они на меня не выходили.

— Почему отказался? Многие легионеры воспользовались опцией ФИФА и бесплатно уехали в Европу.

— На мой взгляд, это просто нечестно по отношению к «Уралу». Я здесь седьмой год, отдаю всего себя ради команды и не могу так поступить.

Илья Помазун. «России лучше остаться в УЕФА, а не переходить в Азию». Помазун — об отпуске в Австралии, Гончаренко и ЧМ-2022

— Как ты в принципе отреагировал на решение ФИФА отстранить Россию от международных соревнований?

— Меня это не удивило. Я был уверен, что страны Западной Европы окажут давление на ФИФА. Так и получилось: СМИ каждый день писали об этом, и в конце концов решение было принято. Конечно, это плохая ситуация как для российских клубов, так и для сборной. В моем понимании РПЛ входит в топ-6 лиг Европы. Раньше команды боролись не только за чемпионство, но и за еврокубковые места. Теперь этого нет. Надеюсь, все это скоро закончится.

— Ты успел поиграть в еврокубках.

— Да, мечтал об этом с детства, как и каждый ребенок, который живет футболом. Международные матчи — это всегда особые ощущения. И особая атмосфера. Никогда не забуду выезд в Стамбул на матч с «Фенербахче» — как же там было громко! Или Неаполь — на юге Италии тоже сумасшедшие фанаты. После этого было удивительно приехать в Ливерпуль и убедиться, что в Англии совсем другая культура на стадионах. «Энфилд» очень красиво поет, но там атмосфера, как в театре. Очень спокойная и цивилизованная, что ли. Вот в Стамбуле нас освистывали так, что я затыкал уши.

— В России в ближайшее время с этим точно не будет проблем.

— Да, мы потеряли очень много болельщиков. На больших матчах стадион был забит под завязку, а теперь в лучшем случае заполняется лишь наполовину. Я знаю ситуацию и в курсе, что болельщики отказываются оформлять Fan ID. Это их выбор, который я уважаю. Но, возможно, ситуация изменится — нам нужны болельщики.

Эрик Бикфалви. Фото ФК «Урал»
Эрик Бикфалви.
ФК «Урал»

«Если бы не футбол, стал бы художником!»

— Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что ты останешься в клубе после завершения карьеры. Уже задумывался о том, чтобы закончить?

— Думаю, таким образом он просто выразил уважение ко мне. И с моей стороны это взаимно — в отношении президента, клуба и персонала команды. О завершении карьеры я не думаю. Во-первых, я в принципе не размышляю о том, что будет в следующем сезоне, потому что живу сегодняшним днем. Во-вторых, я отлично себя чувствую в плане физической готовности. А тем, кто смотрит на возраст, могу привести в пример Дениса Кулакова. Ему скоро 37, но он лучший в «Урале» во всех тестах на выносливость и вообще в полном порядке. Невероятный парень!

Единственное, в чем я уверен относительно своего будущего, — после завершения карьеры я точно останусь в футболе. Это моя страсть, без которой я не могу жить и схожу с ума в отпуске.

— Твоя вторая страсть — искусство. Ты до сих пор рисуешь?

— Да, но в последнее время — в основном с детьми. Потому что как только берусь за большую картину, они прибегают, и начинается хаос. Так что могу набросать небольшие скетчи, но для серьезных работ просто не хватает времени.

На самом деле именно футбол — вторая страсть. А первая — искусство. И если бы не сложилась большая карьера, я бы, конечно, стал художником.

Виктор Гончаренко и&nbsp;Григорий Иванов. «Хочу, чтобы Гончаренко работал у нас долго! Но вдруг его позовут в «Реал» или в «Зенит»?» Интервью президента «Урала»

— Откуда такое увлечение живописью?

— Так вышло, что я унаследовал оба семейных увлечения: искусство и спорт. Мой папа создавал скульптуры и писал картины. Причем делал это гораздо лучше меня. А дядя и дедушка играли в футбол. В роду были или футболисты, или люди искусства: художники, фотографы, скульпторы.

— Сколько у тебя картин?

— Очень много, я даже не считал. Мы с женой обожаем искусство — не только картины. Если путешествуем, часто что-нибудь покупаем и привозим домой.

Всемирно известные галереи пока не объездил, потому что в отпуске стараюсь проводить время с близкими дома. Но когда завершу карьеру, выделю год или два на то, чтобы попутешествовать и посетить выставки. В детстве был в Лувре — мне очень понравилось.

Кстати, здесь, в Дубае есть классная выставка. Если любишь Да Винчи, ван Гога и японских художников, то обязательно сходи! Это мультимедийная галерея, где можно пошагово посмотреть, как создавались мировые шедевры. Я был в восторге.

Эрик Бикфалви
Футбол
РПЛ
ФК Урал
5
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Дзюба и «Локомотив»: игра с огнем. Колонка Казакова
Роман Костомаров может стать символом русского фигурного катания
Выступление Путина 21 февраля: во сколько будет послание Федеральному собранию
Трамп заявил о звонке президентам России и Украины после избрания главой Белого дома
В Польше заявили о крахе рынка яблок из-за запрета на экспорт в Россию
Китай призвал прекратить сравнение ситуации на Украине с Тайванем
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Бикфалви: «Все знают: Месси уберет под левую и забьет. Так же с угловыми «Урала»
Бикфалви о конкуренции с «Зенитом»: «Мы играем с футболистами, а не с денежными мешками»
Экс-игрок «Торпедо» Рейхмен: «Даже без Дзюбы вторая часть сезона будет очень хорошей»
«Крылья Советов» подпишут с Зуевым контракт до конца сезона
Полузащитник «Чертаново» Бобер подпишет двухлетний контракт с «Крыльями Советов»
Полузащитник «Чертаново» Топинка подпишет трехлетний контракт с «Локомотивом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Малком и Клаудиньо получат российские паспорта. В РФС допускают, что они сыграют за сборную России
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости