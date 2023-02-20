В новом клипе Промеса флаг России, чемодан денег и горящий дом. Он отрицает участие в деле о продаже наркотиков
Квинси Промес в конце прошлой недели выпустил новый трек и клип на своем новом лейбле Mask Music. У футболиста уже был свой бренд одежды Mask QP — в таком же стиле он развивает и музыкальный проект.
Название — отсылка к легендарным маскам Квинси. В этом сезоне он уже отмечал один из голов в маске с лого QP — это личный бренд футболиста, который он продвигает несколько лет.
Клип Промеса стал первым видео, загруженным на YouTube-канал игрока. Ранее Квинси записывал совместные ролики с другими диджеями и рэпперами, но они выходили на других площадках.
Новый клип Промеса Conatus (усилие. — Прим. «СЭ») посвящен жизни в России и карьере в «Спартаке». Снято все просто: футболист стоит у микрофона и читает рэп на фоне разных вставок — горящего дома, чемодана с деньгами, видео голов за «Спартак».
В концовке Промес накидывает на плечи флаг России, а затем — флаг Суринама, откуда родом его отец. Примечательно, что флага Голландии в кадре нет.
Кстати, Квинси уже появлялся в кадре с триколором — осенью 2020 года он снялся в клипе на песню Ede Koef, которую форвард записал совместно с музыкантами Oomto и DJ Wale.
В свежем треке Квинси исполняет фристайл на голландском, отвечая на шумиху в СМИ и отрицая участие в скандальном деле с продажей наркотиков. Эта история активно обсуждалась в голландских медиа месяц назад, но официальных обвинений Квинси пока не предъявлено.
В песне упоминаются Хаким Зиеш и Мемфис Депай, с которыми Промес играл в Нидерландах. Оба поддержали видео в соцсетях.
Вообще у Промеса набирается целая дискография. В частности, он не раз снимался в музыкальных видео вместе с Депаем. Последний раз — осенью.
А их клип LA Vibes, вышедший пять лет назад, набрал в YouTube 2,8 миллиона просмотров. Золотые цепи, Rolex, Bentley — футболисты похвастались роскошью.
В прошлом году Квинси появился в клипе вместе с Егором Шипом и ST для песни о «Спартаке» — «Наше имя знают все».
Промес открыл клуб с Black Star и выступает там как DJ
С российским лейблом Промес подружился еще в прошлом году: 17 февраля он выступил с сетом в клубе Black Star Lounge, для открытия которого вложил свои средства.
Осенью Квинси также появлялся в заведении за диджейским пультом. Сам он рассказывал, что стал учредителем и спонсором нового клуба, чтобы болельщикам «Спартака» было где отдохнуть и весело провести время.
«Музыка — хобби, которое со временем переросло в нечто большее. Понятно, что футбол — моя основная профессия, но к музыке отношусь серьезно. Хотя не думаю, что буду заниматься ей профессионально после завершения футбольной карьеры», — рассказывал Промес в интервью РИА «Новости».
Теперь Промес выкладывает свои треки на всех топовых площадках: iTunes, Spotify, Apple Music. И набирает десятки тысяч прослушиваний.
В текстах песен Квинси регулярно упоминает Амстердам и гетто, в котором вырос — район Осдорп на окраине города. В новом клипе также есть кадры из Амстердама.
«Я вырос на улице, где нет правил, где каждый должен уметь постоять за себя. Иногда приходилось драться, чтобы решить проблемы, хотя я никогда не искал конфликтов. Поймите, в Амстердаме не так просто жить, как всем кажется. В детстве я бывал в гетто и видел, что там иногда может произойти», — рассказывал футболист.
Он считает, что такие условия закалили его характер и помогли пробиться в большой футбол, который дал Промесу всё. Включая большие деньги. Когда в кадре нового клипа появляется чемодан с пачками долларов, Квинси произносит: «Нули, нули, нули, нули».
Треки Промеса звучат в раздевалке «Спартака». А сам Квинси признавался, что перед играми слушает исключительно суринамскую музыку.
Клип футболиста вышел во время зимних сборов красно-белых, которые полузащитник пропустил «по личным обстоятельствам». Все это время он готовился к возобновлению сезона в Москве. По словам Гильермо Абаскаля, для Квинси составили индивидуальный план работы с тренером, благодаря которому он получил такие же нагрузки, как и остальные игроки.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Пари НН
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2