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В новом клипе Промеса флаг России, чемодан денег и горящий дом. Он отрицает участие в деле о продаже наркотиков

Отдел футбола «СЭ»
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Квинси Промес.
Фото Кадр из клипа
Футболист «Спартака» продолжает развивать музыкальную карьеру.

Квинси Промес в конце прошлой недели выпустил новый трек и клип на своем новом лейбле Mask Music. У футболиста уже был свой бренд одежды Mask QP — в таком же стиле он развивает и музыкальный проект.

Название — отсылка к легендарным маскам Квинси. В этом сезоне он уже отмечал один из голов в маске с лого QP — это личный бренд футболиста, который он продвигает несколько лет.

Клип Промеса стал первым видео, загруженным на YouTube-канал игрока. Ранее Квинси записывал совместные ролики с другими диджеями и рэпперами, но они выходили на других площадках.

Новый клип Промеса Conatus (усилие. — Прим. «СЭ») посвящен жизни в России и карьере в «Спартаке». Снято все просто: футболист стоит у микрофона и читает рэп на фоне разных вставок — горящего дома, чемодана с деньгами, видео голов за «Спартак».

Квинси Промес. Фото Кадр из клипа
Фото Кадр из клипа

В концовке Промес накидывает на плечи флаг России, а затем — флаг Суринама, откуда родом его отец. Примечательно, что флага Голландии в кадре нет.

Квинси Промес. Фото Кадр из клипа
Фото Кадр из клипа

Кстати, Квинси уже появлялся в кадре с триколором — осенью 2020 года он снялся в клипе на песню Ede Koef, которую форвард записал совместно с музыкантами Oomto и DJ Wale.

В свежем треке Квинси исполняет фристайл на голландском, отвечая на шумиху в СМИ и отрицая участие в скандальном деле с продажей наркотиков. Эта история активно обсуждалась в голландских медиа месяц назад, но официальных обвинений Квинси пока не предъявлено.

В песне упоминаются Хаким Зиеш и Мемфис Депай, с которыми Промес играл в Нидерландах. Оба поддержали видео в соцсетях.

Вообще у Промеса набирается целая дискография. В частности, он не раз снимался в музыкальных видео вместе с Депаем. Последний раз — осенью.

А их клип LA Vibes, вышедший пять лет назад, набрал в YouTube 2,8 миллиона просмотров. Золотые цепи, Rolex, Bentley — футболисты похвастались роскошью.

В прошлом году Квинси появился в клипе вместе с Егором Шипом и ST для песни о «Спартаке» — «Наше имя знают все».

Промес открыл клуб с Black Star и выступает там как DJ

С российским лейблом Промес подружился еще в прошлом году: 17 февраля он выступил с сетом в клубе Black Star Lounge, для открытия которого вложил свои средства.

Осенью Квинси также появлялся в заведении за диджейским пультом. Сам он рассказывал, что стал учредителем и спонсором нового клуба, чтобы болельщикам «Спартака» было где отдохнуть и весело провести время.

Квинси Промес. Фото Кадр из клипа

«Музыка — хобби, которое со временем переросло в нечто большее. Понятно, что футбол — моя основная профессия, но к музыке отношусь серьезно. Хотя не думаю, что буду заниматься ей профессионально после завершения футбольной карьеры», — рассказывал Промес в интервью РИА «Новости».

Теперь Промес выкладывает свои треки на всех топовых площадках: iTunes, Spotify, Apple Music. И набирает десятки тысяч прослушиваний.

В текстах песен Квинси регулярно упоминает Амстердам и гетто, в котором вырос — район Осдорп на окраине города. В новом клипе также есть кадры из Амстердама.

«Я вырос на улице, где нет правил, где каждый должен уметь постоять за себя. Иногда приходилось драться, чтобы решить проблемы, хотя я никогда не искал конфликтов. Поймите, в Амстердаме не так просто жить, как всем кажется. В детстве я бывал в гетто и видел, что там иногда может произойти», — рассказывал футболист.

Он считает, что такие условия закалили его характер и помогли пробиться в большой футбол, который дал Промесу всё. Включая большие деньги. Когда в кадре нового клипа появляется чемодан с пачками долларов, Квинси произносит: «Нули, нули, нули, нули».

Квинси Промес. Фото Кадр из клипа
Фото Кадр со съемок

Треки Промеса звучат в раздевалке «Спартака». А сам Квинси признавался, что перед играми слушает исключительно суринамскую музыку.

Клип футболиста вышел во время зимних сборов красно-белых, которые полузащитник пропустил «по личным обстоятельствам». Все это время он готовился к возобновлению сезона в Москве. По словам Гильермо Абаскаля, для Квинси составили индивидуальный план работы с тренером, благодаря которому он получил такие же нагрузки, как и остальные игроки.

Квинси Промес
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 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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