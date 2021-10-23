Крыховяк прекрасен, как в «Локомотиве». «Краснодар» разгромил команду Кержакова

«Быки» приблизились к лидерам, уверенно выиграв в Нижнем Новгороде.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур

«Нижний Новгород» — «Краснодар» — 1:4 (0:1)

Голы: Крыховяк, 5 (0:1). Сперцян, 56 (0:2). Черников, 73 (0:3). Ильин, 76 (0:4). Гоцук, 83 (1:4).

Нереализованный пенальти: Кордоба, 71 (мимо).

«Нижний Новгород»: Анисимов, Пенчиков (Косарев, 66), Миладинович, Кечкеш, Юлдошев (Гоцук, 46), Ткачук, Калинский, Могилевец (Горбунов, 63), Берковский, Сулейманов, Эннин.

«Краснодар»: Сафонов, Сорокин, Рамирес, Крыховяк, Кабелла (Стоцкий, 86), Классон, Вилена, Черников, Сперцян (Кривцов, 78), Кайо, Кордоба (Ильин, 73).

Предупреждения: Кордоба, 20. Пенчиков, 64. Косарев, 80. Сафонов, 83. Сулейманов, 83. Черников, 89. Гоцук, 89.

Судьи: Матюнин. Березнов, Сафьян (все — Москва).

ВАР: Шадыханов. Болотенков (оба — Москва).

23 октября. Нижний Новгород. Стадион «Нижний Новгород».

В прошлом туре «быки» допустили незапланированную потерю очков, дома сыграв вничью с «Уфой», а «Нижний Новгород» — как раз специалист по сенсациям. Команда Александра Кержакова в этом сезоне обыгрывает исключительно тех, кто выступает в роли очевидного фаворита. «Спартак», «Динамо», «Сочи», «Рубин»...

Но, судя по всему, Виктор Гончаренко негативный опыт этих команд изучил, и «Краснодар» с первых минут включился на полную мощь. Вилена сразу продемонстрировал, что легкой жизни у голкипера нижегородцев Анисимова в субботу не будет, а Крыховяк, перепрыгнув неудачно выбравшего позицию при подаче углового Калинского, открыл счет. У поляка в последних матчах три гола и две результативные передачи, и, кажется, ни у кого уже не возникает вопросов, почему Гончаренко доверил новичку капитанскую повязку.

Поначалу они, конечно, были, ведь Крыховяк только осваивался в новой команде, однако сейчас Гжегож — настоящий лидер «быков». Тот, кем мы его привыкли видеть в «Локомотиве». По ходу первого тайма не раз возникало ощущение, что краснодарский капитан буквально везде. Даже на добивании он первый, что привело к отмене гола Кайо из-за небольшого офсайда.

Кроме того, бросалось в глаза, как здорово Крыховяк взаимодействует с Кордобой. Особенно в ситуациях, когда «Нижний» шел в атаку большими силами и давал черно-зеленым много пространства. Два длинных паса под открывания форварда — два голевых момента. Только в первом случае гол колумбийца отменили из-за того, что он подыграл себе рукой, а во втором удар пришелся мимо дальнего угла.

Реализация моментов — единственное, чем мог быть недоволен по итогам первого тайма Гончаренко. Кроме Кордобы, отличные возможности упустили Кабелла и Классон, а забить удалось только после перерыва. Кержаков к этому времени уже перестроил игру, и скучавшему Сафонову наконец пришлось проявить себя, отразив осложненный рикошетом дальний удар.

Тем не менее даже тройка центральных защитников у соперника — не проблема для Крыховяка. Умнейший пас между двумя игроками обороны, и Сперцян переиграл пытавшегося сохранить интригу Анисимова. К вратарю «Нижнего», несмотря на счет, не было ни одного вопроса. Если бы не он и не Кордоба, на счету которого четвертый промах «Краснодара» при семи заработанных в этом сезоне 11-метровых, для хозяев все могло закончиться еще более печально.

А у «быков» — даже после смазанного пенальти — на лицах были улыбки. Кабелла, подбежав к Кордобе, словно знал, что голы еще будут. Француз сделал для этого все возможное. Выполнил угловой, с которого свой первый гол в РПЛ забил Черников, а потом отдал предголевую передачу Сперцяну, после чего едва появившийся на поле Ильин элегантно переправил мяч в сетку пяткой.

«Краснодар» доминировал, как в лучших матчах своих самых успешных сезонов. Беспроигрышая серия южан достигла семи туров, и они продолжают приближаться к лидерам.