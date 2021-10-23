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Крыховяк прекрасен, как в «Локомотиве». «Краснодар» разгромил команду Кержакова

Андрей Кузичев
Андрей Кузичев
Корреспондент
Сегодня, 16:20
«Нижний Новгород» — «Краснодар» — 1:4. Фото ФК «Краснодар»
«Нижний Новгород» — «Краснодар» — 1:4. Фото ФК «Краснодар»
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«Быки» приблизились к лидерам, уверенно выиграв в Нижнем Новгороде.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур
«Нижний Новгород» — «Краснодар» — 1:4 (0:1)
Голы: Крыховяк, 5 (0:1). Сперцян, 56 (0:2). Черников, 73 (0:3). Ильин, 76 (0:4). Гоцук, 83 (1:4).
Нереализованный пенальти: Кордоба, 71 (мимо).
«Нижний Новгород»: Анисимов, Пенчиков (Косарев, 66), Миладинович, Кечкеш, Юлдошев (Гоцук, 46), Ткачук, Калинский, Могилевец (Горбунов, 63), Берковский, Сулейманов, Эннин.
«Краснодар»: Сафонов, Сорокин, Рамирес, Крыховяк, Кабелла (Стоцкий, 86), Классон, Вилена, Черников, Сперцян (Кривцов, 78), Кайо, Кордоба (Ильин, 73).
Предупреждения: Кордоба, 20. Пенчиков, 64. Косарев, 80. Сафонов, 83. Сулейманов, 83. Черников, 89. Гоцук, 89.
Судьи: Матюнин. Березнов, Сафьян (все — Москва).
ВАР: Шадыханов. Болотенков (оба — Москва).
23 октября. Нижний Новгород. Стадион «Нижний Новгород».

Стычка Артема Дзюбы и&nbsp;Георгия Джикии. «Спартак» проиграет «Зениту», ЦСКА дома потеряет очки. Прогнозы на 12-й тур РПЛ

В прошлом туре «быки» допустили незапланированную потерю очков, дома сыграв вничью с «Уфой», а «Нижний Новгород» — как раз специалист по сенсациям. Команда Александра Кержакова в этом сезоне обыгрывает исключительно тех, кто выступает в роли очевидного фаворита. «Спартак», «Динамо», «Сочи», «Рубин»...

Но, судя по всему, Виктор Гончаренко негативный опыт этих команд изучил, и «Краснодар» с первых минут включился на полную мощь. Вилена сразу продемонстрировал, что легкой жизни у голкипера нижегородцев Анисимова в субботу не будет, а Крыховяк, перепрыгнув неудачно выбравшего позицию при подаче углового Калинского, открыл счет. У поляка в последних матчах три гола и две результативные передачи, и, кажется, ни у кого уже не возникает вопросов, почему Гончаренко доверил новичку капитанскую повязку.

Поначалу они, конечно, были, ведь Крыховяк только осваивался в новой команде, однако сейчас Гжегож — настоящий лидер «быков». Тот, кем мы его привыкли видеть в «Локомотиве». По ходу первого тайма не раз возникало ощущение, что краснодарский капитан буквально везде. Даже на добивании он первый, что привело к отмене гола Кайо из-за небольшого офсайда.

Кроме того, бросалось в глаза, как здорово Крыховяк взаимодействует с Кордобой. Особенно в ситуациях, когда «Нижний» шел в атаку большими силами и давал черно-зеленым много пространства. Два длинных паса под открывания форварда — два голевых момента. Только в первом случае гол колумбийца отменили из-за того, что он подыграл себе рукой, а во втором удар пришелся мимо дальнего угла.

Реализация моментов — единственное, чем мог быть недоволен по итогам первого тайма Гончаренко. Кроме Кордобы, отличные возможности упустили Кабелла и Классон, а забить удалось только после перерыва. Кержаков к этому времени уже перестроил игру, и скучавшему Сафонову наконец пришлось проявить себя, отразив осложненный рикошетом дальний удар.

Тем не менее даже тройка центральных защитников у соперника — не проблема для Крыховяка. Умнейший пас между двумя игроками обороны, и Сперцян переиграл пытавшегося сохранить интригу Анисимова. К вратарю «Нижнего», несмотря на счет, не было ни одного вопроса. Если бы не он и не Кордоба, на счету которого четвертый промах «Краснодара» при семи заработанных в этом сезоне 11-метровых, для хозяев все могло закончиться еще более печально.

А у «быков» — даже после смазанного пенальти — на лицах были улыбки. Кабелла, подбежав к Кордобе, словно знал, что голы еще будут. Француз сделал для этого все возможное. Выполнил угловой, с которого свой первый гол в РПЛ забил Черников, а потом отдал предголевую передачу Сперцяну, после чего едва появившийся на поле Ильин элегантно переправил мяч в сетку пяткой.

«Краснодар» доминировал, как в лучших матчах своих самых успешных сезонов. Беспроигрышая серия южан достигла семи туров, и они продолжают приближаться к лидерам.

Нижний Новгород — Краснодар

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
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  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Букмекеры.рф
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⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Барселона
Реал

Ф2 (0)

24%

1.86

П2

21%

2.48

1X

17%

1.58
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Спартак

П1

28%

1.53

ТБ 2.5

23%

1.64

Обе забьют - да

19%

1.75
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Интер
Ювентус

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1.44

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Андрей Кузичев все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 12-й тур: расписание и результаты матчей, «Зенит» — «Спартак» и другие игры, новости и обзоры