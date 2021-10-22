«Если Захарян уйдет в «Спартак», то я уйду из «Динамо». Мощное интервью Андрея Воронина
— Как вам сегодняшний матч? — вопрос Андрею Воронину после победы над «Химками» (4:1).
— Главное, что выиграли. Дома уже давно не побеждали. «Нижнему» проиграли, «Крыльям» тоже. Сегодня важно было победить.
— Сейчас у «Динамо» есть возможность находиться с «Зенитом» рядом...
— А что, «Зенит» — это что-то особенное? Они теряют очки так же, как и все команды. Мы проигрываем, «Локомотив», «Спартак» — оступаются. Сезон длинный. А впереди «Зенит» играет со «Спартаком», потом мы с ними. Чемпионат обещает быть интересным.
— Можно ли ожидать серьезную ротацию в ближайших матчах «Динамо»?
— Какая ротация? У нас не так много игроков, чтобы ее делать. В игре на Кубок будем смотреть, кто лучше выглядит. В пятницу играем в Питере с «Зенитом». Поберечь кого-то? Посмотрим. В любом случае в Кубке нам надо проходить дальше. А к «Зениту» мы едем за очками. Ребята должны потерпеть. Не считаю, что тут есть что-то сверхъестественное. Многие чемпионаты играют «английские недели». У нас всегда хорошая отговорка: мол, было тяжело. Ничего тяжелого, надо выходить и играть.
«Захаряну пора в Европу? Он только начал играть, оставьте ребенка в покое»
— В каком состоянии игроки «Динамо» вернулись из сборных?
— Во всех командах заметна разница в физической форме. Это всегда так было — и в Европе тоже, не только в России. В сборной всегда большие нагрузки, а остальные игроки находятся дома. Это все дает о себе знать. Когда есть ротация — это хорошо. В нашем случае это не всегда получается.
— А на молодых Тюкавине и Захаряне как это сказывается?
— Тюкавин был в молодежке. Захарян тоже не все матчи играл. У нас нет большого выбора футболистов. Слава богу, что пока справляемся. Они одни из основных игроков нашей команды. Мы на всех рассчитываем. Они нам нужны в полной боевой готовности.
— Как вы относитесь к разговорам о возможном переходе Арсена Захаряна в «Спартак»?
— Если Захарян уйдет в «Спартак», я уйду из «Динамо». Я обещаю вам. Он не перейдет в «Спартак», сейчас уж точно, это бред. Пора ли ему в Европу? Да он только начал играть в футбол. Оставьте ребенка в покое.
«Вы уже забыли, что такое настоящее дерби»
— Как отходили от концовки матча «Спартак» — «Динамо»?
— Никак. Посмотрели, где допустили ошибки, что сделали неправильно. Сразу начали готовиться к следующей игре.
— Что думаете о незабитом мяче Тюкавина в концовке, когда могло стать 3:0?
— Он сам знает, что такие моменты надо забивать. Тут оценивать нечего. Мы с ним разговаривали. Он сказал, что у него немного подпрыгнул мяч. В целом сделал все правильно. Немного исполнение было не то. Главное, что у него есть моменты в каждой игре. Реализацию надо поправлять, он сам это знает. Сегодня он забил очень хороший гол.
— Что скажете о потасовке в дерби?
— Все уже забыли про ту игру, чего тут говорить. Это было настоящее дерби. Не хватило только пары красных карточек. А в остальном все хорошо.
— Было очень бурное обсуждение этого момента...
— Да вы уже забыли, что такое настоящее дерби! Раньше было гораздо все серьезнее, а сейчас одно такое серьезное дерби на сколько лет... Это был показательный матч. Каждое дерби должно быть таким.
«Я не знаю, что такое достойное поражение»
— Многие после еврокубков начали говорить о достойных поражениях наших команд. Как вы к этому относитесь?
— Я не знаю, что такое достойное поражение. Не буду оценивать игры других команд в еврокубках. Это не первый год, когда российские клубы выступают очень плохо. С этим надо что-то делать.
— Почему, по вашему мнению, российские команды так плохо выступают в еврокубках?
— Чемпионат России слабее, чем европейские лиги. Причина этому лимит? Может быть. Факт в том, что здесь ты играешь с одними командами, а на выезде ты видишь разницу. Это основная проблема.
— Какова ваша позиция по лимиту на легионеров?
— Нужно воспитывать своих. Нам нужны качественные российские игроки, а потом уже будем думать о том, сколько у нас будет легионеров. Сейчас у нас в основном только молодёжь активная.
— Есть ли сейчас в РПЛ игроки такого уровня, как в ваше время?
— Совсем мало. Например, Клаудиньо из «Зенита» — он еще себя проявит точно. Чорлука был. Больше, наверное, нет.
— Еще один ньюсмейкер — «Локомотив». Вы знакомы с Ральфом Рангником и Маркусом Гисдолем?
— Да, с Рангником я знаком. Не лично, но пересекались в Германии.
— Как оцените перспективы их проекта в «Локомотиве»?
— Я ничего не оцениваю. Мне вообще до одного места, какие перспективы у них будут. Я работаю в «Динамо» и меня волнует этот клуб. Что будет в «Локо» — меня не интересует.
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