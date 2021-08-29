Превращения гадкого утенка в прекрасного лебедя не получилось.

Йоррит Хендрикс в «Спартаке» — потрясающе предсказуемая история.

Я обожаю сюжеты, в которых футболист из негодного трансформируется в топа. Например, как Паулиньо в «Барселоне». Бразилец зажег в национальной сборной, провалился в «Тоттенхэме», но съездил в Китай и превратился в идеального игрока каталонского клуба. Причем с виду Паулиньо совершенно не был органичен в полузащите «Барселоны»: чуть-чуть передерживающий мяч, мощный и нескладный. В команде с генетикой Хави и Андреса Иньесты он визуально был лишним, но почему-то стал своим, а потом еще и в Китай выгодно вернулся.

В «Спартаке» такого не было давно. Ну, вот чтобы пришел странный парень и порвал всех. Возможно, сюда можно подтянуть пример с Романом Зобниным, но глядя на него нынешнего, язык не поворачивается сказать ничего хорошего. Но это — пример наиболее близкий. Его и оставим.

Переход Хендрикса был со всех сторон странным. Я его знал по чемпионату Голландии, но понимал, что Йоррит не тянет ПСВ, а значит, деградирует, потому что еще пару лет назад там же играл в основе. Зачем он «Спартаку» — вопрос. Тем более что Алекс Крал и Роман Зобнин закрывали центр при Доменико Тедеско очень уверенно.

Хендрикс сразу попал не в свою игру. Его идеальная роль — опорник в 4-3-3, поскольку для «восьмерки», футболиста типажа «от штрафной до штрафной», он недостаточно мобилен. Но в «Спартаке» Тедеско футболисты центра поля — это две прессинг-машины, покрывающие расстояния на бешеном интенсиве.

Нечего даже и говорить, что футболист с качествами Хендрикса в такую игру не вписался и не усилил, но легионерскую позицию занял. Думалось, что все изменится в принципиально другом футболе Руя Витории, но и здесь голландец не превратился в системообразующего футболиста. Честно говоря, Наиль Умяров выглядит гораздо интереснее. То есть голландец в квартете с Кралом, Зобниным и Умяровым — четвертый номер.

Поразительно, что вроде бы качественный в комбинационном смысле игрок с начала этого сезона отдал одну ключевую передачу. Футболист с такими двигательными ограничениями обязан быть сильным в других компонентах. В пример можно привести Фернандо, двигательные провалы которого удачно маскировали Зобнин и Денис Глушаков. На сегодняшний день Витория и рад бы выделить индивидуальную мощь Хендрикса, да выделять нечего.

Пожалуй, единственное, что ярко выделяет голландца в «Спартаке», — красивое полное имя: Йоррит Петрюс Каролина Хендрикс. Вот только в футбол это играть не помогает, да еще и с легионерскими позициями создает широчайшие проблемы — особенно когда приехал Максимилиано Кофрие, а все восемь слотов для иностранцев в заявке уже заняты.

К сожалению, Хендрикс выглядит предсказуемым провалом. И, что самое страшное, это было ясно еще в феврале 2021-го. Чудом голландец не стал. Хотя в русском языке «чудо» иногда используется в кавычках.

И вот этому определению Хендрикс вполне соответствует.