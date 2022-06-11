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Рыбус — в «Спартаке». Поляк выбивал красно-белых из еврокубков и шокировал Карпина

Отдел футбола «СЭ»
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Мацей Рыбус.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Первый летний трансфер красно-белых.

После назначение Гильермо Абаскаля на пост главного тренера «Спартак» оформил первый трансфер на вход — Мацей Рыбус на днях покинул «Локомотив» и в статусе свободного агента подписал контракт со «Спартаком».

«Это игрок, ценные качества которого абсолютно не вызывают сомнений, — прокомментировал сделку спортивный директор красно-белых Лука Каттани. — Его высокий уровень проверен годами стабильного выступления в чемпионате России и на международном уровне. Рыбус — именно тот игрок, который нам сейчас нужен: опытный, мастеровитый и уважаемый. Он обязательно поможет в развитии нашим молодым футболистам. Сегодня, когда мы прощались с Мацеем после подписания контракта, он сказал: «А теперь еду на тренировку». По-моему, это идеальная характеристика».

В «Спартаке» Рыбус взял 13-й номер, под которым никто не играл шесть лет. Последним, кто его брал, был Владимир Гранат в сезоне-2015/16. До него — Федор Кудряшов (2008/09-2011/12), а также Мартин Йиранек (2004/05-2007/08).

В «Локомотиве» поляк играл под 31-м: «Этот номер у меня со времен «Легии». Молодым всегда дают большие номера, мне достался 31-й — вот я и привык. К тому же он везде свободный — только в сборной занят, поэтому там я играю под 13-м».

В августе Рыбусу исполнится 33 (он на 1,5 года младше Абаскаля), а его соглашение со «Спартаком» рассчитано до 2024 года. По данным инсайдера Ивана Карпова, срок контракта стал одной из главных мотиваций для защитника: «Локомотив» предлагал оффер на год, «Спартак» был готов подписать на два и договорился с футболистом. Хотя в зарплате Мацею пришлось упасть в два раза — теперь он будет получать около 500 тысяч евро в год.

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11 лет назад Рыбус забил Диканю один из своих лучших голов: в девятку правой ногой

Последние пять лет поляк провел в «Локомотиве», а с 2012-го по 2016-й играл в «Ахмате». Но в России о нем узнали еще раньше — за полгода до переезда в Грозный Рыбус поучаствовал в легендарном противостоянии со «Спартаком», которое завершилось драматичным вылетом красно-белых из Лиги Европы.

Заруба красно-белых с «Легией» совпала с переходным сезоном-2011/12, который стартовал в марте 2011-го, а завершился в мае 2012-го и вместил в себя сразу два еврокубковых розыгрыша. Еще в апреле красно-белые получили 10 голов от «Порту» в четвертьфинале Лиги Европы, а уже через четыре месяца играли в квалификации. Чтобы пробиться в групповой раунд, нужно было пройти «Легию», которая не вызывала опасений.

«Мое мнение о поляках — крепкий середнячок уровня нашей премьер-лиги. Соперник серьезный, в первую восьмерку нашего чемпионата поляки, безусловно, пробились бы», — рассуждал перед первой игрой возглавлявший тогда «Спартак» Валерий Карпин.

В Варшаве «Спартак» пропустил уже на 3-й минуте и дважды уступал в счете, но все равно вернулся в Москву с ничьей — 2:2.

«Вчера говорил по поводу расслабленности и недооценки соперника. Но сегодня до перерыва чувствовалась вальяжность во всем, особенно первые 25 минут, — сокрушался Карпин после игры. — Переломить себя оказалось очень непросто. Второй тайм получился лучше, хотя обе замены были вынужденными. И вышедшие молодые ребята, на мой взгляд, в какой-то степени попали в «запару».

В тот момент тренер не представлял, какое испытание ждет его команду в ответном матче.

В «Лужниках» все начиналось идеально: Кирилл Комбаров вывел «Спартак» вперед на 10-й минуте, а на 27-й его брат реализовал пенальти. После этого красно-белым нужно было не пропустить два гола до финального свистка — но «Легия» сравняла еще до перерыва!

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Уже через минуту после пенальти Комбарова Диканя пробил Кухарчик, а на 43-й шедевр исполнил Рыбус, который роскошно пальнул в дальнюю девятку и вернул польский клуб в игру.

«Это мой самый памятный матч против «Спартака», — признавался поляк спустя шесть лет. - Перед ответным матчем в нас никто не верил. Даже в Польше! Вокруг только и говорили: «В Москве будет 5:0!» Но мы взяли и выиграли, а я забил один из самых красивых голов. Причем правой ногой, которая у меня не очень».

После гола Рыбуса «Спартак» так и не пришел в себя: команда Карпина была на нервах весь второй тайм, и когда казалось, что судьба еврокубковой путевки решится в овертайме или серии пенальти, «Легия» забила третий!

«Комментировать после такого поражения особо нечего: команда полчаса играла, а дальше играть перестала, — после игры Карпин с трудом подбирал слова. — Голы «Легии» — следствие недооценки. Если команда полчаса играет без шансов для соперника, а потом такое начинает творить... Нельзя же сказать, что играть не умеют и не знают, как это делать, или не хотят? По оргвыводам что я мог сказать: что все оштрафованы, кому-то руку отрубим, а кому-то ногу?! Они, конечно, последуют. Возможно, вы все увидите. А то, что говорил в раздевалке, здесь повторять лучше не буду».

Победный мяч в матче со «Спартаком» вонзил Януш Гол, который приехал в Россию в 2013-м и провел пять лет в «Амкаре». Рыбус обустроился в России более основательно: выучил язык, женился на русской девушке и, наконец, закольцевал красивую историю трансфером в «Спартак».

Мацей Рыбус
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РПЛ
Сборная Польши по футболу
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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3
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4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
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