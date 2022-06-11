Футбол
Тинькофф РПЛ
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 21:10

Бразильцы «Зенита» в отрыве, армейцы за тишину, улов Соболева: чем занимаются игроки РПЛ в отпуске

Читать «СЭ» в
Как отдыхают футболисты российской премьер-лиги.
Наслаждаемся началом лета вместе с игроками РПЛ.

Страсти в российском футболе не утихают даже в межсезонье. Пока «Спартак» меняет тренеров, место проведения Суперкубка России с «Зенитом» вызывает многочисленные споры, а другие решают свои кадровые сомнения, давайте немного отвлечемся и посмотрим, что делают футболисты.

После долгого сезона игроки РПЛ получили полноценные отпуска и постарались провести их на всю катушку. Для многих свободное лето вот-вот закончится и стартуют сборы. Что же попало в общий доступ через соцсети и клубные каналы?

«Зенит»

Клаудиньо излучает позитив вне зависимости от того, какое время года на улице. Неудивительно, что в отпуске от светится еще больше.

Вендел как настоящий бразилец, не расстается с мячом даже в отпуске.

А еще Вндел и Клаудиньо одеваются на вечеринки как настоящие бандиты.

Если уж в «Зените» в шутку не знают, где их вратарь, то мы тем более не в курсе.

У Андрея Мостового «домашнее задание» включает не только футбольные упражнения.

Алексей Сутормин проводит время в обществе своей прекрасной жены Марины.

Юри Альберто сфотографировали в тот момент, когда он осознал, что отпуск не настолько длинный как хотелось бы.

«Сочи»

Матео Кассьерра сделал предложение своей девушке. Она согласна!

Чем занимаются другие футболисты «Сочи», можно увидеть на отпускных подборках от клуба. Кто в бане, кто на экстриме, а кто просто проводит время с близкими.

ЦСКА

Чем занимаются армейцы? Смотрим здесь.

Максим Мухин входит во взрослую жизнь.

Чидера Эджуке демонстрирует африканский стиль.

«Спартак»

Красно-белые очень любят отдых, так или иначе связанный с водой. Соболев ловит рыбу, Классен катается на гидроцикле, Хлусевич осваивает сап-серфинг.

«Ростов»

В донском клубе уверены, что отпуск их футболистов в большей степени семейный.

Но лучше всех, конечно же, танцующий Валерий Карпин.

«Урал»

Так расслаблялись футболисты екатеринбургской команды.

«Химки»

Брайан Идову в отпуске маскируется под уличного гэнгсту

РПЛ
ФК Зенит
ФК Ростов
ФК Сочи
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
ФК ЦСКА (Москва)
4
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Американские спецслужбы помогли обнаружить первую жертву «Акта Родченкова». И она совсем не из России
Томас Бах – главный лицемер спорта. Он снова заявил, что россиян отстранили от соревнований ради их безопасности
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Рыбус: «Все игроки, которые выступают в РПЛ, хотели бы попасть в «Спартак»
Нобоа: «Если Дзюба перейдет в «Сочи», будет супер»
Губерниев о переходе Рыбуса в «Спартак»: «Посмотрим, кто он такой: щука, карась или окунь»
Рыбус — в «Спартаке». Поляк выбивал красно-белых из еврокубков и шокировал Карпина
Ловчев — о переходе Рыбуса в «Спартак»: «Не верю, что игроки такого уровня могут стать чемпионами»
Смолов опубликовал фото на фоне стадиона «Сан-Сиро»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Испанские тренеры в России — провал. Выстрелит ли в «Спартаке» Абаскаль?

Рыбус — в «Спартаке». Поляк выбивал красно-белых из еврокубков и шокировал Карпина
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости