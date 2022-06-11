Бразильцы «Зенита» в отрыве, армейцы за тишину, улов Соболева: чем занимаются игроки РПЛ в отпуске

Наслаждаемся началом лета вместе с игроками РПЛ.

Страсти в российском футболе не утихают даже в межсезонье. Пока «Спартак» меняет тренеров, место проведения Суперкубка России с «Зенитом» вызывает многочисленные споры, а другие решают свои кадровые сомнения, давайте немного отвлечемся и посмотрим, что делают футболисты.

После долгого сезона игроки РПЛ получили полноценные отпуска и постарались провести их на всю катушку. Для многих свободное лето вот-вот закончится и стартуют сборы. Что же попало в общий доступ через соцсети и клубные каналы?

«Зенит»

Клаудиньо излучает позитив вне зависимости от того, какое время года на улице. Неудивительно, что в отпуске от светится еще больше.

Вендел как настоящий бразилец, не расстается с мячом даже в отпуске.

А еще Вндел и Клаудиньо одеваются на вечеринки как настоящие бандиты.

Если уж в «Зените» в шутку не знают, где их вратарь, то мы тем более не в курсе.

У Андрея Мостового «домашнее задание» включает не только футбольные упражнения.

Алексей Сутормин проводит время в обществе своей прекрасной жены Марины.

Юри Альберто сфотографировали в тот момент, когда он осознал, что отпуск не настолько длинный как хотелось бы.

«Сочи»

Матео Кассьерра сделал предложение своей девушке. Она согласна!

Чем занимаются другие футболисты «Сочи», можно увидеть на отпускных подборках от клуба. Кто в бане, кто на экстриме, а кто просто проводит время с близкими.

ЦСКА

Чем занимаются армейцы? Смотрим здесь.

Максим Мухин входит во взрослую жизнь.

Чидера Эджуке демонстрирует африканский стиль.

«Спартак»

Красно-белые очень любят отдых, так или иначе связанный с водой. Соболев ловит рыбу, Классен катается на гидроцикле, Хлусевич осваивает сап-серфинг.

«Ростов»

В донском клубе уверены, что отпуск их футболистов в большей степени семейный.

Но лучше всех, конечно же, танцующий Валерий Карпин.

«Урал»

Так расслаблялись футболисты екатеринбургской команды.

«Химки»

Брайан Идову в отпуске маскируется под уличного гэнгсту