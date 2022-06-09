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Кто возглавит «Динамо» и ЦСКА? Куда уйдет Дзюба? Главные интриги лета

Отдел футбола «СЭ»
Читать «СЭ» в
Артем Дзюба.
Дайджест «СЭ» по самым ожидаемым событиям в РПЛ.

Федотов перейдет из «Сочи» в ЦСКА?

В прошедшем сезоне Владимир Федотов привел «Сочи» к лучшему результату в клубной истории и стал самым востребованным тренером на российском рынке. Его отправляли в «Динамо» и связывали со «Спартаком», а на этой неделе инсайдер Иван Карпов сообщил о договоренности с ЦСКА, который давно ищет замену Алексею Березуцкому.

По информации «СЭ», Алексей может остаться в ЦСКА и войти в штаб нового тренера. А Василий с высокой долей вероятности покинет клуб: он является более самостоятельной фигурой и принял соответствующее решение несколько месяцев назад. Он не остался бы в команде, даже если бы главным тренером остался Алексей.

Сообщается, что переход Федотова согласовывали лично председатель совета директоров ЦСКА Максим Орешкин и президент «Сочи» Борис Ротенберг.

Ждем официального подтверждения!

Сандро Шварц. «Это был мой последний матч в «Динамо». Шварц — о поражении в финале и отъезде из России

Кто заменит Шварца в «Динамо»?

Разговоры об отъезде Сандро Шварца начались в конце февраля, когда Россию начали массово покидать легионеры, а также тренеры из Германии: весь штаб «Краснодара» во главе с Даниэлем Фарке оперативно договорился о разрыве контрактов. Маркус Гисдоль вообще никого не предупредил и вылетел в Германию, откуда сообщил, что не намерен возвращаться.

Сандро Шварц честно доработал сезон, а после финального матча со «Спартаком» объявил, что это была его последняя игра в Москве. На днях коуч подписал контракт с берлинской «Гертой».

В качестве потенциальной замены Шварца фигурировал Марко Николич, но клуб до сих пор никого не назначил. Как сообщает «РБ Спорт», новым фаворитом бело-голубых является Славиша Йоканович. Последним клубом 53-летнего специалиста из Сербии был «Шеффилд Юнайтед». Ранее он возглавлял «Фулхэм» и «Уотфорд».

Паоло Ваноли. Продолжит ли Ваноли работу в «Спартаке»? Останется ли у власти Федун? Инсайды «СЭ»

Ваноли может покинуть «Спартак»?

Разговоры о том, что Паоло Ваноли намерен покинуть красно-белых, появились на следующее утро после победы «Спартака» в БЕТСИТИ Кубке России. По данным «СЭ», в этот же день итальянец провел встречу с владельцем клуба Леонидом Федуном в одном из московских ресторанов. После этого «Спартак» выпустил официальное заявление: «Сегодня состоялась встреча Леонида Федуна и Паоло Ваноли. Председатель совета директоров и главный тренер обсуждали подготовку команды к следующему сезону и к матчу за Суперкубок. Тема отставки, которая обсуждается в Telegram-каналах, не поднималась».

В настоящий момент Ваноли проводит отпуск за пределами РФ. Подготовку к сезону красно-белые планируют начать 21 июня на базе в Тарасовке. Но, как отметил глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов, сроки сбора могут сдвинуться, если РФС и РПЛ удовлетворят просьбу красно-белых о переносе матча за Суперкубок с 9 на 16 июля.

Вендел, Артем Дзюба, Дуглас Сантос. Итог сезона «Зенита»: очередное золото, уход Дзюбы и Азмуна, тактическая трансформация

Где будет играть Дзюба?

Наконец, еще одна интрига — где все же продолжит карьеру Артем Дзюба. Пока все выглядит так, что это будет зарубежная команда. Удививший всех вариант с «Црвеной Звездой» отпал, а приоритетным вариантом представляется Турция — в лентах регулярно появлялись новости, связывавшие 33-летнего форварда с «Фенербахче».

Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Паоло Ваноли
4
2
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РПЛ, таблица переходов: куда пойдет Дзюба, кто из легионеров «Спартака» уедет?
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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