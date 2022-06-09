Кто возглавит «Динамо» и ЦСКА? Куда уйдет Дзюба? Главные интриги лета
Федотов перейдет из «Сочи» в ЦСКА?
В прошедшем сезоне Владимир Федотов привел «Сочи» к лучшему результату в клубной истории и стал самым востребованным тренером на российском рынке. Его отправляли в «Динамо» и связывали со «Спартаком», а на этой неделе инсайдер Иван Карпов сообщил о договоренности с ЦСКА, который давно ищет замену Алексею Березуцкому.
По информации «СЭ», Алексей может остаться в ЦСКА и войти в штаб нового тренера. А Василий с высокой долей вероятности покинет клуб: он является более самостоятельной фигурой и принял соответствующее решение несколько месяцев назад. Он не остался бы в команде, даже если бы главным тренером остался Алексей.
Сообщается, что переход Федотова согласовывали лично председатель совета директоров ЦСКА Максим Орешкин и президент «Сочи» Борис Ротенберг.
Ждем официального подтверждения!
Кто заменит Шварца в «Динамо»?
Разговоры об отъезде Сандро Шварца начались в конце февраля, когда Россию начали массово покидать легионеры, а также тренеры из Германии: весь штаб «Краснодара» во главе с Даниэлем Фарке оперативно договорился о разрыве контрактов. Маркус Гисдоль вообще никого не предупредил и вылетел в Германию, откуда сообщил, что не намерен возвращаться.
Сандро Шварц честно доработал сезон, а после финального матча со «Спартаком» объявил, что это была его последняя игра в Москве. На днях коуч подписал контракт с берлинской «Гертой».
В качестве потенциальной замены Шварца фигурировал Марко Николич, но клуб до сих пор никого не назначил. Как сообщает «РБ Спорт», новым фаворитом бело-голубых является Славиша Йоканович. Последним клубом 53-летнего специалиста из Сербии был «Шеффилд Юнайтед». Ранее он возглавлял «Фулхэм» и «Уотфорд».
Ваноли может покинуть «Спартак»?
Разговоры о том, что Паоло Ваноли намерен покинуть красно-белых, появились на следующее утро после победы «Спартака» в БЕТСИТИ Кубке России. По данным «СЭ», в этот же день итальянец провел встречу с владельцем клуба Леонидом Федуном в одном из московских ресторанов. После этого «Спартак» выпустил официальное заявление: «Сегодня состоялась встреча Леонида Федуна и Паоло Ваноли. Председатель совета директоров и главный тренер обсуждали подготовку команды к следующему сезону и к матчу за Суперкубок. Тема отставки, которая обсуждается в Telegram-каналах, не поднималась».
В настоящий момент Ваноли проводит отпуск за пределами РФ. Подготовку к сезону красно-белые планируют начать 21 июня на базе в Тарасовке. Но, как отметил глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов, сроки сбора могут сдвинуться, если РФС и РПЛ удовлетворят просьбу красно-белых о переносе матча за Суперкубок с 9 на 16 июля.
Где будет играть Дзюба?
Наконец, еще одна интрига — где все же продолжит карьеру Артем Дзюба. Пока все выглядит так, что это будет зарубежная команда. Удививший всех вариант с «Црвеной Звездой» отпал, а приоритетным вариантом представляется Турция — в лентах регулярно появлялись новости, связывавшие 33-летнего форварда с «Фенербахче».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0