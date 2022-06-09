Кто возглавит «Динамо» и ЦСКА? Куда уйдет Дзюба? Главные интриги лета

Дайджест «СЭ» по самым ожидаемым событиям в РПЛ.

Федотов перейдет из «Сочи» в ЦСКА?

В прошедшем сезоне Владимир Федотов привел «Сочи» к лучшему результату в клубной истории и стал самым востребованным тренером на российском рынке. Его отправляли в «Динамо» и связывали со «Спартаком», а на этой неделе инсайдер Иван Карпов сообщил о договоренности с ЦСКА, который давно ищет замену Алексею Березуцкому.

По информации «СЭ», Алексей может остаться в ЦСКА и войти в штаб нового тренера. А Василий с высокой долей вероятности покинет клуб: он является более самостоятельной фигурой и принял соответствующее решение несколько месяцев назад. Он не остался бы в команде, даже если бы главным тренером остался Алексей.

Сообщается, что переход Федотова согласовывали лично председатель совета директоров ЦСКА Максим Орешкин и президент «Сочи» Борис Ротенберг.

Ждем официального подтверждения!

Кто заменит Шварца в «Динамо»?

Разговоры об отъезде Сандро Шварца начались в конце февраля, когда Россию начали массово покидать легионеры, а также тренеры из Германии: весь штаб «Краснодара» во главе с Даниэлем Фарке оперативно договорился о разрыве контрактов. Маркус Гисдоль вообще никого не предупредил и вылетел в Германию, откуда сообщил, что не намерен возвращаться.

Сандро Шварц честно доработал сезон, а после финального матча со «Спартаком» объявил, что это была его последняя игра в Москве. На днях коуч подписал контракт с берлинской «Гертой».

В качестве потенциальной замены Шварца фигурировал Марко Николич, но клуб до сих пор никого не назначил. Как сообщает «РБ Спорт», новым фаворитом бело-голубых является Славиша Йоканович. Последним клубом 53-летнего специалиста из Сербии был «Шеффилд Юнайтед». Ранее он возглавлял «Фулхэм» и «Уотфорд».

Ваноли может покинуть «Спартак»?

Разговоры о том, что Паоло Ваноли намерен покинуть красно-белых, появились на следующее утро после победы «Спартака» в БЕТСИТИ Кубке России. По данным «СЭ», в этот же день итальянец провел встречу с владельцем клуба Леонидом Федуном в одном из московских ресторанов. После этого «Спартак» выпустил официальное заявление: «Сегодня состоялась встреча Леонида Федуна и Паоло Ваноли. Председатель совета директоров и главный тренер обсуждали подготовку команды к следующему сезону и к матчу за Суперкубок. Тема отставки, которая обсуждается в Telegram-каналах, не поднималась».

В настоящий момент Ваноли проводит отпуск за пределами РФ. Подготовку к сезону красно-белые планируют начать 21 июня на базе в Тарасовке. Но, как отметил глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов, сроки сбора могут сдвинуться, если РФС и РПЛ удовлетворят просьбу красно-белых о переносе матча за Суперкубок с 9 на 16 июля.

Где будет играть Дзюба?

Наконец, еще одна интрига — где все же продолжит карьеру Артем Дзюба. Пока все выглядит так, что это будет зарубежная команда. Удививший всех вариант с «Црвеной Звездой» отпал, а приоритетным вариантом представляется Турция — в лентах регулярно появлялись новости, связывавшие 33-летнего форварда с «Фенербахче».