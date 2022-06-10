«Спартак» попрощался с Ваноли и подписывает Рыбуса, Дзюбу зовет топ-клуб Турции

Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

Дзюба — в «Фенербахче»?

По информации журналиста Дмитрия Шнякина, нападающий Артем Дзюба может перейти в «Фенербахче». Как сообщает источник, одна из причин такого выбора является участие «Фенербахче» в квалификационном раунде Лиги чемпионов в следующем сезоне. Футболист рассчитывает зарабатывать в Турции два миллиона евро. После прошедшего сезона у 33-летнего игрока закончился контракт с «Зенитом», который не был продлен. До этого Дзюба также выступал за «Спартак», «Томь», «Ростов» и «Арсенал».

«Спартак» претендует на Рыбуса

По информации Interia, бывший игрок «Локомотива» Мацей Рыбус станет игроком «Спартака». По данным источника, в ближайшее время футболист должен пройти медосмотр.

Красно-белые подтвердили интерес к защитнику, но отметили, что пока поляк — лишь один из вариантов для усиления. Футболист выступал за «Локо» с 2017 года. В прошедшем сезоне РПЛ он принял участие в 21 матче и отдал три голевые передачи.

Аканджи может оказаться в АПЛ

Мануэль Аканджи. Фото Global Look Press

По информации The Sun, защитник дортмундской «Боруссии» Мануэль Аканджи попал в сферу интересов «Арсенала». Также за игроком следит «Манчестер Юнайтед». Немцы хотят получить за игрока 21 миллион евро.

До этого футболист выступал за «Винтертур» и «Базель». В прошедшем сезоне бундеслиги 26-летний центрбэк провел 26 матчей и забил один гол.

«ПСЖ» охотится за Мартинесом

Лаутаро Мартинес. Фото AFP

Форвард «Интера» Лаутаро Мартинес может продолжить карьеру в «ПСЖ», пишет Tuttomercato. Интерес к аргентинцу также проявляют «Челси» и «Атлетико». Итальянцы согласны расстаться с игроком, чтобы получить средства на возвращение в команду Ромелу Лукаку.

Контракт 24-летнего футболиста рассчитан до лета 2026 года. В прошедшем сезоне Мартинес сыграл в серии А 35 матчей, забил 21 гол и отдал три голевые передачи.

Гюндогана ждут в ла лиге

Илкай Гюндоган. Фото AFP

По информации Bild, «Барселона» следит за полузащитником «Манчестер Сити» Илкаем Гюндоганом. Также хавбеком интересуется «Ювентус». Сообщается, что переход в испанский клуб являются давней мечтой игрока.

Transfermarkt оценивает 31-летнего футболиста в 35 миллионов евро. В минувшем сезоне Гюндоган провел в АПЛ 27 матчей, забил восемь голов и отдал четыре ассиста.

Ваноли официально покинул «Спартак»

Московский клуб подтвердил разрыв контрактов с Паоло Ваноли и его штабом.

«Пригласив итальянского специалиста в конце прошлого года, наш клуб рассчитывал на долгосрочное сотрудничество. И своей работой за эти полгода, которая привела красно-белых к первой за 19 лет победе в БЕТСИТИ Кубке России, Паоло доказал свой профессионализм. Однако по ряду обстоятельств, не зависящих от «Спартака», Ваноли принял непростое для себя решение оставить свой пост. Мы благодарим Паоло за проделанную работу и долгожданный трофей, желаем ему благополучия на родине и успехов в дальнейшей тренерской карьере», — написано в заявлении красно-белых на официальном сайте.

Ваноли возглавлял «Спартак» с 17 декабря 2021-го по 9 июня 2022-го. Под его руководством команда выиграла БЕТСИТИ Кубок России, победив в финале «Динамо» (2:1), и заняла 10-е место в РПЛ.