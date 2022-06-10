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«Спартак» попрощался с Ваноли и подписывает Рыбуса, Дзюбу зовет топ-клуб Турции

Матвей Морозов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Мачей Рыбус.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Мануэль Аканджи.
Фото Global Look Press
Илкай Гюндоган.
Фото AFP
Лаутаро Мартинес.
Фото AFP
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Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».
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Дзюба — в «Фенербахче»?

По информации журналиста Дмитрия Шнякина, нападающий Артем Дзюба может перейти в «Фенербахче». Как сообщает источник, одна из причин такого выбора является участие «Фенербахче» в квалификационном раунде Лиги чемпионов в следующем сезоне. Футболист рассчитывает зарабатывать в Турции два миллиона евро. После прошедшего сезона у 33-летнего игрока закончился контракт с «Зенитом», который не был продлен. До этого Дзюба также выступал за «Спартак», «Томь», «Ростов» и «Арсенал».

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«Спартак» претендует на Рыбуса

По информации Interia, бывший игрок «Локомотива» Мацей Рыбус станет игроком «Спартака». По данным источника, в ближайшее время футболист должен пройти медосмотр.

Красно-белые подтвердили интерес к защитнику, но отметили, что пока поляк — лишь один из вариантов для усиления. Футболист выступал за «Локо» с 2017 года. В прошедшем сезоне РПЛ он принял участие в 21 матче и отдал три голевые передачи.

Аканджи может оказаться в АПЛ

Мануэль Аканджи. Фото Global Look Press
Мануэль Аканджи.
Фото Global Look Press

По информации The Sun, защитник дортмундской «Боруссии» Мануэль Аканджи попал в сферу интересов «Арсенала». Также за игроком следит «Манчестер Юнайтед». Немцы хотят получить за игрока 21 миллион евро.

До этого футболист выступал за «Винтертур» и «Базель». В прошедшем сезоне бундеслиги 26-летний центрбэк провел 26 матчей и забил один гол.

«ПСЖ» охотится за Мартинесом

Лаутаро Мартинес. Фото AFP
Лаутаро Мартинес.
Фото AFP

Форвард «Интера» Лаутаро Мартинес может продолжить карьеру в «ПСЖ», пишет Tuttomercato. Интерес к аргентинцу также проявляют «Челси» и «Атлетико». Итальянцы согласны расстаться с игроком, чтобы получить средства на возвращение в команду Ромелу Лукаку.

Контракт 24-летнего футболиста рассчитан до лета 2026 года. В прошедшем сезоне Мартинес сыграл в серии А 35 матчей, забил 21 гол и отдал три голевые передачи.

Гюндогана ждут в ла лиге

Илкай Гюндоган. Фото AFP
Илкай Гюндоган.
Фото AFP

По информации Bild, «Барселона» следит за полузащитником «Манчестер Сити» Илкаем Гюндоганом. Также хавбеком интересуется «Ювентус». Сообщается, что переход в испанский клуб являются давней мечтой игрока.

Transfermarkt оценивает 31-летнего футболиста в 35 миллионов евро. В минувшем сезоне Гюндоган провел в АПЛ 27 матчей, забил восемь голов и отдал четыре ассиста.

Паоло Ваноли. Ваноли перечеркнул все достижения некрасивым уходом. По итальянцу точно не будут скучать

Ваноли официально покинул «Спартак»

Московский клуб подтвердил разрыв контрактов с Паоло Ваноли и его штабом.

«Пригласив итальянского специалиста в конце прошлого года, наш клуб рассчитывал на долгосрочное сотрудничество. И своей работой за эти полгода, которая привела красно-белых к первой за 19 лет победе в БЕТСИТИ Кубке России, Паоло доказал свой профессионализм. Однако по ряду обстоятельств, не зависящих от «Спартака», Ваноли принял непростое для себя решение оставить свой пост. Мы благодарим Паоло за проделанную работу и долгожданный трофей, желаем ему благополучия на родине и успехов в дальнейшей тренерской карьере», — написано в заявлении красно-белых на официальном сайте.

Ваноли возглавлял «Спартак» с 17 декабря 2021-го по 9 июня 2022-го. Под его руководством команда выиграла БЕТСИТИ Кубок России, победив в финале «Динамо» (2:1), и заняла 10-е место в РПЛ.

Артем Дзюба
Мацей Рыбус
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
ФК Фенербахче
Паоло Ваноли
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

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Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

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Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

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Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

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Горан Чаушич

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