«Спартак» попрощался с Ваноли и подписывает Рыбуса, Дзюбу зовет топ-клуб Турции
Дзюба — в «Фенербахче»?
По информации журналиста Дмитрия Шнякина, нападающий Артем Дзюба может перейти в «Фенербахче». Как сообщает источник, одна из причин такого выбора является участие «Фенербахче» в квалификационном раунде Лиги чемпионов в следующем сезоне. Футболист рассчитывает зарабатывать в Турции два миллиона евро. После прошедшего сезона у 33-летнего игрока закончился контракт с «Зенитом», который не был продлен. До этого Дзюба также выступал за «Спартак», «Томь», «Ростов» и «Арсенал».
«Спартак» претендует на Рыбуса
По информации Interia, бывший игрок «Локомотива» Мацей Рыбус станет игроком «Спартака». По данным источника, в ближайшее время футболист должен пройти медосмотр.
Красно-белые подтвердили интерес к защитнику, но отметили, что пока поляк — лишь один из вариантов для усиления. Футболист выступал за «Локо» с 2017 года. В прошедшем сезоне РПЛ он принял участие в 21 матче и отдал три голевые передачи.
Аканджи может оказаться в АПЛ
По информации The Sun, защитник дортмундской «Боруссии» Мануэль Аканджи попал в сферу интересов «Арсенала». Также за игроком следит «Манчестер Юнайтед». Немцы хотят получить за игрока 21 миллион евро.
До этого футболист выступал за «Винтертур» и «Базель». В прошедшем сезоне бундеслиги 26-летний центрбэк провел 26 матчей и забил один гол.
«ПСЖ» охотится за Мартинесом
Форвард «Интера» Лаутаро Мартинес может продолжить карьеру в «ПСЖ», пишет Tuttomercato. Интерес к аргентинцу также проявляют «Челси» и «Атлетико». Итальянцы согласны расстаться с игроком, чтобы получить средства на возвращение в команду Ромелу Лукаку.
Контракт 24-летнего футболиста рассчитан до лета 2026 года. В прошедшем сезоне Мартинес сыграл в серии А 35 матчей, забил 21 гол и отдал три голевые передачи.
Гюндогана ждут в ла лиге
По информации Bild, «Барселона» следит за полузащитником «Манчестер Сити» Илкаем Гюндоганом. Также хавбеком интересуется «Ювентус». Сообщается, что переход в испанский клуб являются давней мечтой игрока.
Transfermarkt оценивает 31-летнего футболиста в 35 миллионов евро. В минувшем сезоне Гюндоган провел в АПЛ 27 матчей, забил восемь голов и отдал четыре ассиста.
Ваноли официально покинул «Спартак»
Московский клуб подтвердил разрыв контрактов с Паоло Ваноли и его штабом.
«Пригласив итальянского специалиста в конце прошлого года, наш клуб рассчитывал на долгосрочное сотрудничество. И своей работой за эти полгода, которая привела красно-белых к первой за 19 лет победе в БЕТСИТИ Кубке России, Паоло доказал свой профессионализм. Однако по ряду обстоятельств, не зависящих от «Спартака», Ваноли принял непростое для себя решение оставить свой пост. Мы благодарим Паоло за проделанную работу и долгожданный трофей, желаем ему благополучия на родине и успехов в дальнейшей тренерской карьере», — написано в заявлении красно-белых на официальном сайте.
Ваноли возглавлял «Спартак» с 17 декабря 2021-го по 9 июня 2022-го. Под его руководством команда выиграла БЕТСИТИ Кубок России, победив в финале «Динамо» (2:1), и заняла 10-е место в РПЛ.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0