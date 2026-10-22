Газизов — об игре махачкалинского «Динамо»: «Где-то нам чуть-чуть не хватило — будем исправляться»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» оценил выступление команды в сезоне-2026/27.

«Играем нормально, но в последних матчах где-то нам чуть-чуть не хватило. Работаем, будем исправляться. Настроение в команде боевое, все ребята все понимают. Сейчас, по сути, восемь команд в одинаковом положении — все начинается заново», — сказал Газизов «СЭ».

После 11 туров РПЛ махачкалинцы занимают шестое место в турнирной таблице, набрав 13 очков.

25 октября «Динамо» на выезде сыграет с «Зенитом».

Кирилл Радченко