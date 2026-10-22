Гильерме назвал свой топ-3 вратарей РПЛ

Бывший голкипер «Локомотива» и координатор по развитию и подготовке вратарей молодежных команд академии железнодорожников Маринато Гильерме в интервью «СЭ» назвал лучших вратарей РПЛ.

«Митрюшкин, Агкацев и пара вратарей ЦСКА: Бориско и Тороп», — сказал Гильерме «СЭ».

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