Глава РПЛ Алаев: «Лига рассчитывает увеличить телеаудиторию каждого матча до 5 миллионов»

Российская премьер-лига поставила цель довести средний телевизионный охват одной игры до пяти миллионов человек к 2030 году. О таких планах по развитию аудитории чемпионата президент РПЛ Александр Алаев рассказал на форуме «Россия — спортивная держава» в Красноярске.

«Телевизионные охваты — довольно сложная тема с точки зрения подсчета. Потому что методология может меняться. Тем не менее у нас есть прирост. Мы заявили очень амбициозную цель: к 2030 году средний телевизионный охват одного матча РПЛ должен составлять порядка пяти миллионов зрителей. На данный момент у нас порядка трех миллионов. Если точнее — 3 миллиона 250 тысяч зрителей. Это тоже очень хорошая цифра. Рост небольшой, но тем не менее здесь мы однозначно движемся вперед», — приводит слова Алаева сайт «Матч ТВ».

Отдельная цель стратегии РПЛ касается социальных сетей. Сейчас на официальные аккаунты Премьер-лиги, согласно приведенным Алаевым данным, подписаны 3,3 миллиона пользователей. К 2030 году лига намерена увеличить их число до пяти миллионов.