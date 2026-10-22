Футболисты «Динамо» возложили цветы к могиле Льва Яшина в день его 97-летия

Футболисты и тренерский штаб московского «Динамо» посетили могилу Льва Яшина на Ваганьковском кладбище в день его 97-летия, сообщает пресс-служба клуба.

Динамовцы возложили к памятнику голкипера белые гвоздики и корзину с цветами клубных цветов — белого и голубого.

«Навсегда в наших сердцах! Сегодня на Ваганьковском кладбище почтили память великого Льва Ивановича Яшина», — говорится в сообщении клуба.

Яшин выступал за «Динамо» с 1950 по 1970 год. В составе московского клуба он пять раз выигрывал чемпионат СССР и трижды — Кубок страны.