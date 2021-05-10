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Запомните «Спартак» Тедеско таким

Максим Алланазаров
Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Сегодня, 22:10
10 мая. «Спартак» — «Химки» — 2:1. Спартаковцы сделали прощальный коридор для своего главного тренера Доменико Тедеско. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II 10 мая. «Спартак» — «Химки» — 2:1. Доменико Тедеско, Леонид Федун и футболисты «Спартака». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
10 мая. «Спартак» — «Химки» — 2:1. Спартаковцы сделали прощальный коридор для своего главного тренера Доменико Тедеско. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
Максим Алланазаров — о последнем московском матче Доменико Тедеско.
Спартак — Химки
10&nbsp;мая. Москва. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Химки&raquo;&nbsp;&mdash; 2:1. Леонид Федун и&nbsp;тренерский штаб Доменико Тедеско.«Спартак» проводил Тедеско: речь Федуна, слова тренера на русском и болельщики

За три минуты до конца домашнего матча с «Химками» я поймал себя на мысли, что этот «Спартак» очень напоминает мне команду Массимо Карреры. Была уверенность, что красно-белые дожмут соперника. Гол Джордана Ларссона заставил стадион ходить ходуном, Тедеско упал на колени, «Спартак» праздновал так, будто выиграл чемпионат.

Впервые за долгие годы «Спартак» смог проводить тренера как полагается. Тедеско попрощался с болельщиками, получил памятные подарки и респекты от руководства, атмосфера на стадионе была по-настоящему семейной. В сравнении с тем, как уходил, к примеру, Олег Кононов, которого разве что не проклинали, нынешнее прощание выглядело солидно и правильно.

10&nbsp;мая. Москва. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Химки&raquo;&nbsp;&mdash; 2:1. Александр Соолев и&nbsp;Георгий Джикия поздравляют Джордана Ларссона с&nbsp;победным голом.
10&nbsp;мая. Москва. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Химки&raquo;&nbsp;&mdash; 2:1. 37-я минута. Фол Максима Глушенкова.Глушенков против «своего» «Спартака»: забил гол, отпраздновал с Глушаковым и удалился через 10 минут

С уходом Тедеско «Спартак» и вся лига потеряли очень крутого и искреннего тренера. Все выпады в сторону Доменико от ничего не выигрывавших и ничего не добившихся российских тренеров выглядели максимально комично и неуместно. Коллективный Дмитрий Бородин, показавший свою невоспитанность, не смог сломать Тедеско, а признание Олега Романцева говорит о гораздо большем.

«Спартаку» Тедеско предстоит провести еще один матч в Грозном против «Ахмата», после чего тренер красно-белых покинет Россию. Независимо от результата последнего матча красно-белые добились хорошего прогресса после прошлогоднего седьмого места. Запомните «Спартак» Доменико Тедеско таким. Далеко не факт, что дальше будет лучше.

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