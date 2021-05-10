Запомните «Спартак» Тедеско таким

Максим Алланазаров — о последнем московском матче Доменико Тедеско.

За три минуты до конца домашнего матча с «Химками» я поймал себя на мысли, что этот «Спартак» очень напоминает мне команду Массимо Карреры. Была уверенность, что красно-белые дожмут соперника. Гол Джордана Ларссона заставил стадион ходить ходуном, Тедеско упал на колени, «Спартак» праздновал так, будто выиграл чемпионат.

Впервые за долгие годы «Спартак» смог проводить тренера как полагается. Тедеско попрощался с болельщиками, получил памятные подарки и респекты от руководства, атмосфера на стадионе была по-настоящему семейной. В сравнении с тем, как уходил, к примеру, Олег Кононов, которого разве что не проклинали, нынешнее прощание выглядело солидно и правильно.

С уходом Тедеско «Спартак» и вся лига потеряли очень крутого и искреннего тренера. Все выпады в сторону Доменико от ничего не выигрывавших и ничего не добившихся российских тренеров выглядели максимально комично и неуместно. Коллективный Дмитрий Бородин, показавший свою невоспитанность, не смог сломать Тедеско, а признание Олега Романцева говорит о гораздо большем.

«Спартаку» Тедеско предстоит провести еще один матч в Грозном против «Ахмата», после чего тренер красно-белых покинет Россию. Независимо от результата последнего матча красно-белые добились хорошего прогресса после прошлогоднего седьмого места. Запомните «Спартак» Доменико Тедеско таким. Далеко не факт, что дальше будет лучше.