Гильерме и Смолов по-спортивному отвечают Черчесову. Парни Осинькина влюбляют в себя Россию

Игорь Рабинер — о финале Кубка России.

Я ждал от финала Кубка спортивного ответа Маринато Гильерме и Федора Смолова Станиславу Черчесову на непопадание в «список 30». Дождался. Гильерме при 1:1 переправил мяч в штангу кончиками пальцев в концовке первого тайма после удара Максима Витюгова. Смолов заработал и забил пенальти в самом начале второго, и этот гол стал победным. Пенальти ему после четвертьфинала ЧМ-2018 бить психологически непросто, но он сделал это настолько идеально, что угадавший направление удара Иван Ломаев со злости стукнул ногой о штангу. Хотя приз лучшему игроку матча я бы отдал не Смолову, а Франсуа Камано, но это уже детали.

Я ожидал, что Иван Сергеев после 43 голов в сезоне (40 в ФНЛ и три в Кубке) забьет самый главный. Бомбардир «Крыльев» прекрасно отдал предголевой пас пяткой, но при 1:2 после его удара головой мяч разминулся с дальним углом на пару сантиметров. Не думаю, конечно, что Сергеев отдал бы все 40 голов в «лучшей лиге мира» ради одного этого, но пару десятков — точно.

Я ожидал увидеть обоюдоострую игру в финале — и увидел ее. «Крылья» совершенно не стали закрываться, а первым таймом вообще влюбили в себя Россию. Это был хороший, событийный и зрелищный матч, и главному тренеру Самары Игорю Осинькину надо отдать должное за то, какую играющую команду он построил. Это бросалось в глаза и по всем предыдущим кубковым матчам, но финал — особенная стать, в нем легко и задрожать. «Крылья» играли в свой футбол, их игроки не делали больше двух касаний и обостряли любым движением, мыслью и действием.

Я ожидал увидеть опытных игроков в обороне «Крыльев» — Комбарова, Чернова. Не увидел. Думаю, это была ошибка Осинькина, потому что количество индивидуальных оплошностей самарских игроков сзади зашкаливало. «Крылья» так и проиграли матч — сами забили прекрасный гол, а пропустили из-за собственных ляпов — скидки Зеффана перед первым голом, падения Солдатенкова после заброса Рыбуса и удара Божина по ногам Смолова перед вторым. Были и другие ошибки — вспомните пас назад Горшкова, перехваченный Камано, когда спас Ломаев. Это все были действия уровня ФНЛ, за два из которых «Крылья» были наказаны.

Я ожидал намного более качественной игры от «Локо», но команда начала более или менее показывать ее только во втором тайме после быстрого гола. А он не в последнюю очередь родился от того жесткого разговора в раздевалке «Локо», о котором рассказал Смолов. Приз зрительских симпатий за этот матч определенно достался «Крыльям». Но победа — намного более опытному «Локомотиву», и это для него самое главное. Девятый Кубок российских времен!

Я ожидал, что Марко Николич возьмет свой первый трофей в России, и серб сделал это. А после игры рассказал, что посвящает его отцу, которого не стало четыре месяца назад. То есть этот Кубок стал и его личной историей. Конечно, после такой второй половины сезона и выигранного Кубка Николич должен продолжить работу с «Локо». Хотя даже ничья дома с «Уралом» может привести к тому, что красно-зеленых обгонят и «Рубин», и «Сочи». «Локомотиву» за эти дни надо не утерять бдительности, сил и мотивации. Тем более что при очень удачных раскладах еще можно и в ЛЧ заскочить, хотя шансов теперь немного.

Я ожидаю, что «Крылья» в межсезонье не развалятся и агент Павел Андреев из-за разногласий с руководством не уведет оттуда всех своих клиентов. Очень не хочется терять такую интересную команду — с Зиньковским, Ежовым, Сарвели и Сергеевым. И, разумеется, во главе с Осинькиным.

Я поздравляю «Локомотив» с Кубком и желаю ему тоже не растерять в межсезонье Жемалетдинова, Мухина и других, о ком говорят. И расти в качестве игры, и не позволять в решающих матчах случаться таким результатам, как 1:6 с «Зенитом». Кубком «Локо» скрасил оглушительный эффект того разгрома, но не до конца. Гильерме со Смоловым, которые будут смотреть Евро из Москвы, понимают это лучше кого-либо.

Не говорю, что их обязательно надо было брать. Говорю, что они должны были отреагировать ключевыми действиями в финале Кубка.

Это было, как любит выражаться Черчесов, «спортсменисто». И как знать — может, находящемуся в резерве сборной Смолову такой ответ еще и зачтется.