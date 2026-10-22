Дегтярев — о Симоняне: «Прекрасный человек, оставил огромный след в спорте»

Министр спорта России Михаил Дегтярев на форуме «Россия — спортивная держава» высказался о Никите Симоняне и открытии памятника легендарному футболисту и тренеру.

«Никита Павлович Симонян — прекрасный человек. Оставил огромный след в спорте. Знаю, что открыли ему памятник. Молодцы», — сказал Дегтярев.

Открытие памятника состоялось 18 октября перед домашним матчем «Спартака» с «Рубином» (4:0) в 11-м туре РПЛ.

В качестве игрока Симонян вместе со «Спартаком» четыре раза выигрывал чемпионат СССР (1952, 1953, 1956, 1958) и два раза — Кубок СССР (1950, 1958). В качестве тренера он дважды приводил красно-белых к титулу чемпиона СССР (1962, 1969) и трижды — к победе в Кубке (1963, 1965, 1971).

Симонян ушел из жизни 23 ноября и был похоронен на Ваганьковском кладбище.

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