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Смолов показал неприличный жест после освистывания фанатами «Крыльев»

12:00
Федор Смолов необычно отреагировал на свист болельщиков «Крыльев Советов» после замены.
Федор Смолов необычно отреагировал на свист болельщиков «Крыльев Советов» после замены.
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Нападающий «Локомотива» Федор Смолов необычно отреагировал на свист болельщиков «Крыльев Советов» после замены во время финального матча БЕТСИТИ Кубка России (3:1).

Россиянин покинул поле на 87-й минуте и показал в сторону трибун неприличный жест.

Напомним, что 12 мая «Локо» в 9-й раз в истории выиграл Кубок, а Смолов в начале второго тайма с пенальти забил победный мяч в этой встрече.

Посмотреть видео эпизода можно по этой ссылке

Локомотив — Крылья Советов
12&nbsp;мая. Нижний Новгород. Вратарь &laquo;Локомотива&raquo; Гильерме завоевал четвертый Кубок в&nbsp;карьере.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/lazutkin_88/status/1392763956612280322?s=21

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России 2020/21 — финал «Локомотив» — «Крылья Советов» — дата и результат матча