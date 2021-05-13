Смолов показал неприличный жест после освистывания фанатами «Крыльев»

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов необычно отреагировал на свист болельщиков «Крыльев Советов» после замены во время финального матча БЕТСИТИ Кубка России (3:1).

Россиянин покинул поле на 87-й минуте и показал в сторону трибун неприличный жест.

Напомним, что 12 мая «Локо» в 9-й раз в истории выиграл Кубок, а Смолов в начале второго тайма с пенальти забил победный мяч в этой встрече.

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